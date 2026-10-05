Курс валют на 5-9 октября: кто раскачает евро на мировом рынке и как ответит на это НБУ

Начало месяца и квартала уже позади, так что работа украинского бизнеса и госструктур, несмотря на обстрелы россии, входит в обычный деловой ритм. Правда, с поправками на изменение логистики из-за дроновых и ракетных атак, а также с учетом экономических реалий последних тяжелых недель.

Решение правительства заморозить неприоритетные расходы в результате приведет к сокращению объемов финансирования всех проектов, не связанных с социальными расходами и обороной. Это означает, что спрос на валюту со стороны отдельных компаний-импортеров, не задействованных в проектах ВПК, снизится.

В то же время на высоком уровне сохранится спрос на валюту со стороны государственных компаний, обеспечивающих потребности ВСУ, а также частных производителей вооружений, дронов, роботизированных комплексов и другой продукции оборонного назначения.

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К концу первой декады октября дополнительным фактором станет спрос на валюту для закупки энергоносителей в преддверии отопительного сезона со стороны государственных структур — в первую очередь НАК «Нафтогаз Украины». Повышенный спрос также сохранится со стороны энергетических компаний и предприятий критической инфраструктуры, которым необходимо восстанавливать поврежденное российскими обстрелами оборудование до наступления холодов.

В результате я прогнозирую увеличение ежедневного спроса на валюту на $15−45 млн. Основными факторами станут приближение отопительного сезона и необходимость восстановления поврежденных в результате российских обстрелов объектов гражданской, коммерческой и критической инфраструктуры.

Порты для аграриев в плане логистики остаются практически закрытыми: из-за серьезных проблем в отрасли из обоймы главных поставщиков валюты на рынок выпали металлурги. В итоге покрывать возрастающий спрос на СКВ придется Нацбанку. По моим расчетам, с 5 по 9 октября НБУ для поддержки гривны на межбанке придется потратить не менее $1,15 млрд-1,46 млрд.

Причем тут ключевым для Нацбанка будет не только поддержка курса нацвалюты на межбанке, но и обеспечение оплаты критически важных для государства проектов. Рост объемов валюты, которую еженедельно придется тратить НБУ из резервов на межбанке в виде интервенций по продаже доллара, станет одной из главных особенностей четвертого квартала 2026 года.

По моим прогнозам, в октябре-декабре этого года ежемесячные объемы таких интервенций Нацбанка могут достигнуть уровней в $5,8 млрд-7 млрд. В первую очередь за счет роста спроса на валюту со стороны клиентов-импортеров энергоносителей и растущих потребностей обороны.

Кроме того, на этой неделе из-за высоких цен на нефть на мировых рынках одними из главных покупателей валюты на межбанке останутся импортеры бензина, дизтоплива и ГСМ. Война на Ближнем Востоке продолжается и цены на нефть, по моим прогнозам, останутся в пределах $91−110 за баррель.

Будут активными в покупке валюты и ритейлеры, которые начинают постепенно приспосабливаться к участившимся обстрелам складов и торговых центров, и, чтобы не потерять клиентов, закупают чаще, но более мелкими партиями. В итоге спрос на валюту с их стороны также постепенно будет расти, а среди продавцов валюты на межбанке на этой неделе главными будут сам НБУ, частично аграрии и субъекты хозяйствования IT-сферы.

В то же время формировать курсовой тренд на межбанке по доллару, а опосредованно и по евро, будет тактика выходов на рынок Нацбанка с интервенциями, их объемы и ценники. При этом приближение заседаний американского и европейского регуляторов по процентным ставкам (они пройдут в конце октября) уже сейчас серьезно раскачивает пару евро/доллар.

Динамика пары евро/доллар

Это также добавит работы Нацбанку по сглаживанию колебаний евро относительно гривны на торгах через политику «гибкого курсообразования». В моменты резкого проседания евро на внешних площадках НБУ будет подыгрывать росту курса доллара на торгах, чтобы через пересчет пар евро/доллар и доллар/ гривна курс евро особо не проседал в Украине.

И, наоборот, в случае резкого роста евро относительно доллара на мировых рынках, НБУ будет играть на проседание котировок доллара на межбанке, чтобы евровалюта особо не росла в цене в Украине. По факту Нацбанк работает уже не только в привязке гривны к курсу доллара, а с бивалютной корзиной. А основной задачей регулятора становится минимизация колебаний обеих валют относительно гривны на нашем рынке.

Мой прогноз по паре евро/доллар на период с 5 по 9 октября 2026 года: коридор от 1,119 до 1,148 доллара за евро с пиковой волатильностью на мировых рынках 6−7 октября — перед и сразу после опубликования протоколов сентябрьского заседания ФРС США (FOMC Minutes) с деталями решения по повышению процентных ставок.

На основании этой информации многие мировые инвесторы станут делать свои прогнозы по дальнейшим действиям Федрезерва в части формирования монетарной политики в конце октября. А это напрямую повлияет на поведение пары евро/доллар в мире и, как следствие, на курс евро к гривне в Украине.

Во все дни этой рабочей недели я ожидаю ежедневные колебания пары евро/доллар в пределах 0,2−0,5 цента на евро, то есть для Украины это от 9 до 22,5 копеек на евро. А вот 6−7 октября эти колебания потенциально могут вырасти и до 1 цента, то есть до 45 копеек на евро на нашем рынке. Но с учетом политики «гибкого курсообразования», которую сейчас проводит Нацбанк, эти пиковые скачки курса евровалюты к гривне, скорее всего, в эти два дня не превысят 24−35 копеек.

Кроме того, стоит учесть, что в следующий понедельник, 12 октября, в США отмечают День Колумба и американские банки работать не будут. Поэтому украинским банкам в этот день придеться работать по доллару ТОМом (расчеты в гривне текущей датой, поставка валюты — на следующий рабочий день). Это традиционно снизит активность наших участников валютного рынка в следующий понедельник, поэтому в эту пятницу, 9 октября, они будут активно проводить свои операции по американской валюте или перенесут свои сделки на вторник, 13 октября.

Традиционно, я хотел бы выделить особенности украинского валютного рынка, способные оказывать существенное влияние на динамику торгов с 5 по 9 октября:

Статистика торгов будет в значительной степени зависеть от ситуативных задач крупнейших участников рынка — ведущих агрокомпаний, государственных структур, IT-компаний и импортеров энергоносителей, а также от графика проведения ими валютных операций. По моему прогнозу, ежедневный объем сделок, регистрируемых в системе Bloomberg, в этот период составит от $285 млн до $380 млн.

Влияние постоянных российских обстрелов объектов украинской энергетической и логистической инфраструктуры. Пока это продолжает сдерживать экономическую активность в стране, хотя отечественный бизнес постепенно адаптируется к работе в таких условиях.

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Операции банков с собственной валютной позицией, связанные с выполнением обязательств перед клиентами и проведением валютообменных операций.

Ключевое значение по-прежнему будет иметь поведение НБУ на валютном рынке, как его главного маркетмейкера. На настроения участников торгов будут влиять не только объемы и характер интервенций регулятора, но и принимаемые им решения в сфере валютного регулирования, официальные заявления, вербальные интервенции и характер коммуникации с участниками рынка.

Еще одним значимым фактором станет поведение населения на наличном и безналичном валютном рынке. По моему прогнозу, на этой неделе ежедневное превышение объемов покупки валюты населением — как на банковские карты, так и на наличном рынке, над объемами ее продажи с карт и через обменные пункты составит от $24 млн до $57 млн.

После открытия с 1 октября новых месячных лимитов НБУ часть граждан уже воспользовались возможностью приобрести валюту в установленных пределах, тогда как остальные, вероятно, сделают это в ближайшее время. По мере реализации этого отложенного спроса его влияние будет постепенно ослабевать. В дальнейшем это несколько снизит давление на курс национальной валюты именно со стороны данного фактора.

Прогноз курса доллара и евро на 5−9 октября

Межбанк

При прогнозном коридоре по паре евро/доллар на мировом валютном рынке в пределах от 1,119 до 1,148 доллара за евро и при прогнозном коридоре по котировкам безналичного доллара на торгах в этот период от 44,55 до 45,30 гривен, коридор по безналичному евро, по моим расчетам, будет в пределах от 50,35 до 51,60 гривен.

Наличный рынок

Обменники финкомпаний и большинство банков проработают со спредом по доллару в пределах от 20 до 30 копеек, и евро — в пределах до 20−70 копеек с периодической сменой своих ценников в течение дня, в зависимости от поведения межбанка в Украине и тренда по паре евро/доллар в мире.

Своей игры «на понижение» или «на повышение» с дополнительной раскачкой котировок наличный рынок сейчас проводить не будет, и ограничится просто корректировками своих котировок, в зависимости от поведения украинского межбанка и пары евро/доллар на внешних площадках.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 44,40 до 45,50 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 44,50 до 45,45 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 50,20 до 51,80 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 50,30 до 51,70 гривен.