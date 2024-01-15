Курс доллара и евро перестали расти: стоит ли затариваться валютой

В первую очередь, это период расчета бизнеса с бюджетом по налогам. Как правило, это страхует гривну на межбанке, так как экспортеры более охотно продают валюту на торгах, а у импортеров после уплаты налогов остается меньше свободного гривневого ресурса на покупку валюты. В итоге, валютное предложение на торгах несколько вырастет, а спрос снизится.

Под конец прошлого года официальный курс впервые перешагнул значение 38 грн/$. На прошлой неделе также впервые он ушел ниже этого значения. Как поведет себя гривна на этой неделе — рассмотрим ниже. На этой неделе есть несколько факторов, которые будут существенно влиять на поведение валютного рынка и курсовой тренд:

Война вносит в эту тенденцию определенные коррективы, но, в целом, правило работает и в текущих военных условиях.

Во вторую очередь, это интервенции Нацбанка и психологический настрой участников рынка. В конце декабря — первой декаде января курса был «разогрет» до уровней почти в 38,3 гривен за доллар на межбанке и до 39,20−39,50 гривен за доллар и выше — в обменниках. Нацбанк со второй половины прошлой недели наконец начал играть «на понижение» во время своих интервенций, и не только «придавил» рост курса, но и развернул тренд на снижение котировок межбанка к отметке в 38 гривен и даже чуть ниже.

Все участники рынка понимают, что в текущей ситуации НБУ практически управляет курсовым трендом по доллару на межбанке своими ценниками интервенций, но он не настолько эффективен в своем влиянии на поведение наличного рынка. Разрыв между котировками межбанка и наличного рынка пока достаточно велик — около 1 гривны и выше.

Хотя еще не так давно, Нацбанк ставил своей целью именно максимальное сближение котировок разных сегментов валютного рынка и «дожимал» эту разницу до 40−50 копеек. Нынешнее увеличение этого разрыва между валютным межбанком и курсами обменников говорит о том, что рынок достаточно скептически смотрит на перспективы гривны, даже краткосрочные, и продолжает активно «затариваться» валютой.

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Это хорошо видно как по объемам операций на межбанке (напоминаю, что основную часть сделок по покупке валюты обеспечивает своим продажами Нацбанк, а не другие участники рынка), так и по динамике покупок/продаж валюты населением (где идет постоянное превышение покупки валюты гражданами над объемами ее сдачи):

Безналичный валютный рынок (12 месяцев):

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней):

Поэтому от эффективности механизмов влияния НБУ не только на поведение курса на межбанке, но и на наличном рынке, во многом будут зависеть настроения участников рынка в кратко- (до 1 месяца) и частично среднесрочной (с горизонтом до 3 месяцев) перспективе. На более длительные сроки (до 6 месяцев — 1 года) повлияет другой фактор. О нем ниже.

Для стратегического понимания ситуации с гривной важны окончательные цифры по международной финансовой помощи в 2024 году. Пока, к сожалению, окончательной конкретики по объемам помощи от США и Европы нет.

Хотя позитивные сигналы от некоторых стран уже есть (та же Германия, Великобритания, прибалтийские страны, Норвегия и многие другие), что вселяет оптимизм в чиновников правительства и Нацбанка. Есть определенные положительные подвижки и в вопросе конфискации замороженных активов россии в пользу Украины.

Но пока не сложится общий пазл, фактор неопределенности будет негативно влиять на настроения участников валютного рынка и станет активно подхватываться спекулянтами для раскачки курса. В первую очередь, наличного.

Пока Нацбанку придется постоянно присутствовать на рынке, чтобы частично сглаживать курсовые колебания. Ресурсы и все инструменты у него для этого есть, но важно, чтобы Нацбанк вовремя реагировал на зарождающиеся периоды опасных раскачек курса. Чиновники НБУ говорят, что регулятор переходит в фазу увеличения курсовых колебаний на рынке. Однако, сейчас для таких изменений не лучшее время.

Ведь бизнес при таком сценарии развития событий будет сразу же закладывать в свои ценники на товары и услуги максимально возможный в его понимании рост курса. Это приведет к дополнительному инфляционному давлению на экономику, украинского потребителя и всего рынка, платежеспособность которого сейчас и без того очень низкая.

Поэтому от предстоящих в ближайшее время новостей из США и Европы по размерам и графикам финансовой и военной помощи во многом будут зависеть действия практически всех субъектов валютного рынка Украины — от госсектора, частного бизнеса и до населения.

Проведение Минфином очередного аукциона по размещению ОВГЗ сработает в пользу подстраховки для гривны. 17 января Минфину предстоит погасить только один выпуск облигаций на 2,5 млрд гривен и проценты по 3 выпускам в гривне. А размещать 16-го января чиновники планируют достаточно привлекательные для инвесторов (в первую очередь, банков) гривневые и валютные ОВГЗ в евро на сумму в гривне в пределах 11 млрд и на 100 млн евро:

Учитывая динамику 2023 года со 150%-ным ролловером (перевложением инвесторами средств от погашения предыдущих выпусков облигаций в новые бумаги), у этого аукциона есть все шансы обеспечить чистый приток средств в бюджет в эквиваленте, минимум, 6,5−8 млрд гривен даже с последующими выплатами Минфина 17-го января. Отток средств со счетов инвесторов из банковской системы на счета Госказначейства, как оплаты за купленные на аукционе ОВГЗ, в любом случае, снизит давление гривневого навеса на валютный рынок и сработает в пользу гривны.

Начало нового периода обязательного резервирования средств на корсчетах банков в НБУ (общий норматив по банковской системе составляет с 11.01.2024 по 10.02.2024 сумму в 354,054 млрд гривен) заставит банки (особенно госбанки и банки с иностранным капиталом) замораживать больше средств на своем корсчете в НБУ, что также снизит давление излишней гривневой ликвидности на валютный рынок.

Поэтому, как и на прошлой неделе, несмотря на определенное усиление психологического, экономического и военного давления на курс гривны, у Нацбанка остаются все возможности удерживать ситуацию под полным контролем на межбанке и, частично, на наличном рынке.

Мое мнение: недавняя быстрая девальвация гривны — и так уже достаточно сильный вызов для украинской экономики в условиях войны. Поэтому Нацбанк будет в ближайшие дни тестировать, как ведет себя госсектор, бизнес и население в новых курсовых реалиях. В случае значительных диспропорций регулятор постарается нивелировать возможные перекосы на валютном рынке за счет ценников своих интервенций.

Сейчас проведение нового этапа девальвации гривны и провоцирование еще большего разброса котировок межбанка и наличного рынка чревато, в итоге, для НБУ дополнительными потерями резервов, перетоком гривневых ресурсов части вкладчиков банков в валюту, созданием предпосылок для дальнейшего роста цен и снижением доверия населения к гривневым инструментам. А это явно не входит в планы Нацбанка.

Поэтому сейчас я не ожидаю очередного разгона курса, так как негатива от этого шага для экономики на этом этапе будет гораздо больше, нежели позитива в виде роста поступлений в бюджет от таможенных и налоговых сборов, привязанных к курсу.

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Прогноз курса доллара и евро на 15−19 января

Межбанк:

Доллар. Спрос на валюту продолжит превышать предложение, что заставит НБУ ежедневно выходить на торги с интервенциями. Учитывая, что Нацбанк сейчас закрывает до 60%-70% объема всей продажи доллара на межбанке, ценники его интервенций и будут формировать как официальный, так и безналичный рыночный курс американской валюты в Украине.

По моему прогнозу, в период 15−19 января котировки доллара на межбанке будут в пределах 37,70 — 38,30 гривен.

Евро. Соотношение евро/доллар на этой неделе, по моим прогнозам, будет находиться в пределах коридора от 1,084 до 1,1040 доллара за евро. В этом случае курс евро на межбанке будет в пределах от 40,86 до 42,28 гривен.

Наличный рынок:

В последние несколько недель на рынке сложилась достаточно непростая ситуация: от быстрого роста курса межбанка до почти 38,3 гривен до проседания периодически ниже психологической отметки в 38 гривен. Учитывая это, владельцы обменников продолжат хеджировать свои курсовые риски за счет широкого уровня спреда между покупкой/продажей валюты и частой сменой ценников, в зависимости от поведения украинского межбанка и пары евро/доллар на внешних площадках.

Разница между курсом межбанка и курсами наличного рынка в пределах до 1 гривны и выше по доллару и по евро пока сохранится.

Наличный доллар. В большинстве касс банков доллар в период с 15 по 19 января будет находиться в пределах широкого коридора покупки и продажи от 37,50 до 39,50 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 37,60 до 39,20 грн.

Наличный евро. В банках котировки евро при покупке-продаже будут в пределах коридора от 41,30 до 43,30 грн, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет несколько уже — от 41,50 до 43,10 грн.