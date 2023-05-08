Курс доллара и евро на этой неделе: как долго евровалюта останется стабильной

Внешние факторы. На прошлой неделе уже отыграли все основные международные новости, которые серьезно повлияли на курс евро в Украине. Сюрпризов не произошло: ФРС и ЕЦБ повысили свои ключевые процентные ставки на ожидаемые 0,25% — до 5,25% годовых в США и до 3,75% годовых — в странах ЕС .

Теперь пара евро/доллар ненадолго сбавит свои колебания, что частично стабилизирует курс евро относительно гривны в Украине.

Это позитивный фактор для покупателей евровалюты под импортные контракты и достаточно грустная новость для экспортеров-продавцов валютной выручки в евро. Ведь первые прилично теряли в моменты скачков евро на внешних рынках относительно доллара, а вторые уже привыкли на этих скачках дополнительно зарабатывать.

В целом же, для рядового украинца, который привык оценивать экономическую ситуацию в стране по ценникам ближайшего обменника, даже кратковременное снижение колебаний евро на внешних рынках при достаточно спокойной ситуации с наличным курсом доллара последних двух-трех недель — это позитив. Ведь в этом случае и евро не будет нервировать наших граждан своими кульбитами ценников в обменках.

Но полного затишья по евро тоже не произойдет. На этой неделе будет несколько новостей, которые способны повлиять на курс евро относительно доллара (читай: и на курс евро относительно гривны).

Из основных: 10 мая будет обнародован индекс потребительских цен в Германии и США, 11 мая — индекс цен производителей в США и 12 мая — индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета США. Все эти показатели, так или иначе, дают рынку информацию о потенциальной инфляции в США и ЕС. И, соответственно, влияют на дальнейшие решения ФРС и ЕЦБ по денежно-кредитной политике.

Такая информация обычно сразу же отражается на настроениях инвесторов и поведении пары евро/доллар, что в итоге может вносить свои коррективы в курс евро и в Украине. Но в целом, после валютных ралли 3 и 4 мая, — это относительно стабильный период для евровалюты.

Из внутренних факторов для украинского валютного рынка, безусловно, позитивным является рост ЗВР до рекордных за последние 11 лет $35,943 млн, в том числе «чистых» — до $23,847 млн. Это обеспечивает покрытие порядка 4,7 месяцев критического импорта и гарантирует возможность Нацбанку без особых усилий и дальше удерживать курсовой коридор по доллару на межбанке в пределах 36,5686−36,9343 гривен.

Стабильность безналичного доллара позволяет частично снижать инфляционные риски по импортным товарам и оставляет спекулянтам возможность «играть» по курсу в основном только с безналичным евро. Хотя в условиях ограничений Нацбанка на межбанке и это сейчас для них достаточно проблематично.

Периодические попытки отдельных игроков максимально заработать на евро на межбанке продолжатся и на этой неделе. Кроме того, с 11 мая наш регулятор снова усилит требования к банкам по резервированию средств на корсчете в НБУ. Этот механизм всегда был стандартным инструментом центробанков в борьбе с девальвацией национальных валют и Украина тут не исключение.

Сейчас Нацбанк рыночными методами жестко заставляет банкиров перегруппировывать свои пассивы в пользу роста срочных вкладов граждан и депозитов юридических лиц за счет сокращения текущих (горячих) остатков на счетах клиентов.

Читайте также: Гривна под 20%, доллар под «0»: как банки планируют менять депозитные ставки

Это не очень «нравится» банкам, которые вынуждены повышать свои расходы на оплату процентов по срочным ресурсам. Но в условиях войны и давления на курс гривны это страхует гривну на валютном рынке и повышает устойчивость банковской системы.

Для выполнения нового норматива резервирования банки вынуждены будут продолжить сокращение вложений в депозитные сертификаты Нацбанка. А также сохранят акцент в своей работе на привлечение гривневых депозитов населения и бизнеса на срок от 3 месяцев. Сохранится интерес финансистов и к покупке бенчмарк-ОВГЗ, чтобы сократить расчетную сумму резервирования.

За счет такого интереса выиграет Минфин, который продолжит на этой неделе проводить аукционы по продаже военных облигаций и ОВГЗ. Во вторник, 9 мая, инвесторам будут предложены гривневые облигации трех выпусков сроком от 308 до 819 дней, валютные — в долларе — на 169 дней и в евро — на срок 288 дней.

Бумаги с ограничением по сумме в 8 млрд гривен на 819 дней являются бенчмарк-ОВГЗ, которые интересны банкам по доходности и для нормативов резервирования, а валютные облигации обычно хорошо покупаются. Поэтому у этого аукциона есть все шансы пройти успешно.

По моим прогнозам, Минфин сможет разместить в этот раз облигации на сумму в эквиваленте от 9,9 млрд до 13,2 млрд гривен со средневзвешенной доходностью в гривне от 18,5% до 19,69% годовых, в долларе — до 4,75% годовых и в евро — до 3% годовых.

Читайте также: Валютные ОВГЗ: действительно ли Минфин осуществляет погашение по ним в гривне

Поступление средств от размещения облигаций также снизит давление на курс на этой неделе. Правда, Минфину придется и обслуживать в этот период свои долги в гривне и в евро, что сократит «чистый» приток средств в бюджет с рынка облигаций.

Дефицит предложения валюты на межбанке на этой неделе сохранится, так как проблема получения валютной выручки от экспорта агропродукции никуда не исчезла. Она частично снизилась за счет разрешения отдельными европейскими странами транзита нашей агропродукции за пределы ЕС. Но полностью сохраняется в части перспектив продолжения «зернового коридора». Россия продолжает усложнять его дальнейшую работу и шантажировать остальных участников этого процесса.

По факту, страны Африки и Азии остаются в подвешенном состоянии в части продовольственной безопасности, Турция и ООН не могут четко понимать объемы такого украинского аграрного экспорта, а наши производители-аграрии планировать свой бизнес.

В итоге, НБУ продолжит своими интервенциями по курсу 36,9343 гривны закрывать дефицит доллара на межбанке и потратит, по моим расчетам, на этой неделе на это не менее $ 320−490 млн. Это пока не критично для Нацбанка при наличии резервов в сумме почти $36 млрд. Но принципиально для аграриев, которые не получают валютную выручку за свою продукцию, и для украинского бюджета, который не получает с этого налогов и сборов.

Прогноз курса доллара и евро на 8−12 мая

Межбанк:

Безналичный доллар останется в пределах коридора от 36,5686 до 36,9343 гривен. Что касается евровалюты, то, по моим прогнозам, пара евро/доллар на внешних рынках будет находиться на этой неделе в пределах коридора от 1,094 до 1,113 доллара за евро, что приведет к коридору по евро на нашем межбанке в пределах от 40,01 до 41,11 гривен.

Наличный рынок:

Спред по доллару в большинстве обменок финкомпаний и в кассах банков на этой неделе будет находиться в пределах от 20−25 копеек до 40−50 копеек, а спред по евро — в пределах от 25−30 копеек до, максимум, 1 гривны.

Курс наличного доллара в большинстве банков в период с 8 по 12 мая будет в пределах коридора покупки и продажи от 37,05 до 38,10 гривен.

А в обменниках финкомпаний этот коридор составит от 37,30 до 37,95 грн.

Курс наличного евро. В банках котировки наличного евро в эти дни при покупке/продаже будут в пределах коридора от 40,20 до 42,00 грн.

А в обменниках финкомпаний ценники евровалюты будут находиться в пределах коридора покупок и продаж от 40,75 до 41,90 грн.

Значительных скачков наличного курса валют на этой неделе ожидать не стоит.