Что будет с долларом и евро: прогноз курса гривны на 27-31 июля

Последняя неделя июля не даст скучать ни мировым инвесторам, ни участникам украинского валютного рынка. Слишком много событий в этот период будут существенно влиять на курсы доллара , евро и гривны.

Во-первых, после решения ЕЦБ 23 июля сохранить ставки на прежнем уровне — от 2,25% до 2,65% годовых, все ждут вердикта Федеральной резервной системы США по процентным ставкам.

Европейский регулятор в своём пресс-релизе заявил о высокой волатильности цен на энергоносители и неопределённости, связанной с ситуацией на Ближнем Востоке, а также подчеркнул, что продолжает оценивать поступающие макроэкономические данные. Проще говоря, ЕЦБ намекнул, что готов изменить правила игры на европейском рынке процентных ставок, в случае необходимости, но пока не спешит с радикальными решениями.

На фоне очередного обострения ситуации на Ближнем Востоке стоимость нефти действительно взлетала «до небес» — почти до $100 за баррель, что грозит инфляционными всплесками практически всему Евросоюзу. Поэтому ЕЦБ будет вынужден отреагировать на это в ближайшие месяцы, если ситуация не стабилизируется.

Уже в среду, 29 июля, своё слово по процентным ставкам должна сказать ФРС США. Штатам сейчас очень непросто. С одной стороны, война с Ираном приняла затяжной характер, что приводит не только к периодическим обстрелам американских войск в регионе, но и наносит ощутимый ущерб союзникам США на Ближнем Востоке.

А недавний стремительный рост цен на нефть почти до $100 за баррель уже в ближайшее время может спровоцировать ускорение инфляционных процессов и в самих США. И хотя затем последовал ситуативный откат нефтяных котировок до $91−92 за баррель, ситуация на рынках остаётся взрывоопасной и может существенно ускорить рост цен в Штатах.

График цен на нефть Brent

Это означает, что, согласно экономической теории, ФРС США следовало бы уже сейчас повысить ставки хотя бы на 0,25 процентного пункта, чтобы поддержать лишь недавно наметившийся прогресс в стабилизации и снижении цен в Штатах.

Напомню, что годовой уровень инфляции в США, по итогам июня 2026 года, замедлился до 3,5%, а инфляционные ожидания потребителей на год вперед, согласно июльскому опросу Университета Мичигана, снизились до 4,2%. На этом фоне новый виток роста внутренних цен из-за очередного взлёта стоимости энергоносителей в мире — явно не самый предпочтительный сценарий для американского регулятора.

С другой стороны, рост напряжённости в мире, в том числе на богатом Ближнем Востоке и вокруг Тайваня, а также продолжение войны рф против Украины увеличивают спрос на американское вооружение. А дорожающая нефть укрепляет позиции доллара на мировом рынке, поскольку для расчётов за энергоносители странам необходима именно американская валюта. Это хорошо видно по динамике пары евро/доллар.

График пары евро/доллар

Таким образом, перед ФРС сейчас стоит дилемма:

1) снижать ставки для стимулирования экономики сейчас явно не получится: это спровоцирует рост потребления, новые инфляционные вызовы и отток инвесторов из казначейских обязательств США, доходность которых в значительной степени зависит от ставок ФРС. А при общем государственном (федеральном) долге США в июле 2026 года на уровне $39,5 трлн деньги американскому правительству очень нужны;

2) повысить ставки на 0,25 процентного пункта или даже сразу на 0,5 процентного пункта — это простимулирует приток средств инвесторов в американские активы и усилит давление на инфляцию, но одновременно снизит экономическую активность и увеличит стоимость обслуживания и без того огромного государственного долга США;

3) оставить ставки на прежнем уровне — 3,50−3,75% годовых. Это означает отложить решение стратегической задачи по ускорению экономики США на фоне всё более острой конкуренции с Китаем. Кроме того, затягивание решения этой проблемы повышает риск будущих потерь для американской экономики, если очередное решение «подождать с повышением ставок» окажется ошибочным.

Поэтому на этой неделе любые утечки информации о предстоящем решении ФРС США по процентным ставкам 29 июля, новости о войне на Ближнем Востоке, а затем и само решение Федрезерва способны буквально «взрывать» мировые фондовые и сырьевые рынки, а также провоцировать серьёзные ралли в паре евро/доллар.

Ежедневные колебания могут достигать 1 цента на евро, что для Украины означает риск колебаний курса евро относительно гривны до 52 копеек в течение дня.

Тем не менее, несмотря на все указанные риски, я думаю, что ФРС США пока сохранит ставки на прежнем уровне — 3,5−3,75% годовых. Но, в любом случае, 28−29 июля мировые рынки ждет ралли в паре евро/доллар, а Украину, соответственно, — скачки курса евро.

Кроме того, на этой неделе заканчивается месяц, что всегда повышает активность как клиентов, так и самих банков во всем мире, в том числе в Украине.

В украинских условиях рост активности клиентов-импортеров на межбанке при покупке дорожающего топлива на фоне сокращения экспорта из-за российских обстрелов портовой инфраструктуры Одесского региона означает усиление давления на курс гривны. Это потребует ещё большей активности Нацбанка в проведении интервенций по продаже доллара для поддержания курса национальной валюты на внутреннем рынке.

В итоге, по моим прогнозам, за период с 27 по 31 июля НБУ потратит из резервов около $820 млн — 1,2 млрд на выравнивание спроса и предложения на межбанке.

Золотовалютные резервы Украины на 1 июля составляли $51,273 млрд, на прошлой неделе мы получили дополнительные вливания в виде транша МВФ на $690 млн, ожидается получение и другой внешней финансовой помощи. Соответственно, у Нацбанка сейчас есть все необходимые ресурсы, чтобы полностью контролировать ситуацию на валютном рынке.

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Учитывая повышенные риски скачков курса евро в этот период, НБУ постарается с помощью интервенций максимально сглаживать не только колебания курса доллара на межбанке, но и опосредованно влиять на курс евро относительно гривны.

30 июля состоится ещё одно важное событие для украинского валютного и ресурсного рынков: НБУ объявит решение по учётной ставке. По моему прогнозу, Нацбанк примет во внимание все риски ускорения инфляции в ближайшие месяцы и сохранит учётную ставку на прежнем уровне — 15% годовых, даже с учётом формального снижения официальной инфляции в Украине до 7,2% в годовом выражении.

Я считаю такое решение правильным, поскольку слишком много факторов, на которые НБУ не может повлиять, способны спровоцировать новый рост цен в ближайшее время. Это и повышение тарифов на холодную воду и водоотведение во многих регионах, и подорожание проезда в общественном транспорте, и рост цен на бензин и дизельное топливо, который бизнес уже закладывает в конечную стоимость своих товаров.

В такой ситуации решением сохранить учётную ставку на уровне 15% годовых НБУ просто отразит реалии экономики.

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Кроме того, на ситуацию на валютном рынке Украины и настроения его участников будут влиять интенсивность российских обстрелов гражданской инфраструктуры нашей страны, а также интенсивность боевых действий по всей линии фронта.

При усилении курсовых колебаний на межбанке активизируется и наличный рынок. Но если НБУ сможет максимально сглаживать колебания курса безналичной валюты с помощью оперативных и частых интервенций, то и на наличном рынке «революций» не будет.

Дело в том, что граждане, которые хотели купить валюту в июле в рамках своих ежемесячных лимитов — на 50 тыс. грн на карты и до 200 тыс. грн на валютные депозиты сроком от трёх месяцев, или приобрести наличную валюту в обменниках, — уже это сделали. Новые лимиты на август откроются только в субботу, 1 августа. Поэтому спрос на валюту со стороны граждан на этой неделе сохранится, но критическим он не будет.

По моим прогнозам, в период с 27 по 31 июля:

— стоимость нефти марки Brent будет находиться в коридоре $84−110 за баррель;

— пара евро/доллар существенно повысит волатильность, особенно 28−29 июля, в преддверии и во время оглашения решения ФРС США по ставкам, и будет находиться в диапазоне $1,128−1,149 за евро;

— стоимость золота снова войдёт в период повышенной турбулентности перед заседанием американского регулятора, а диапазон котировок «жёлтого металла» расширится до $3 920 − 4 270 за унцию;

— риски новой девальвации гривны Нацбанк будет минимизировать всеми доступными способами, сглаживая скачки курса доллара и опосредованно евро на межбанке в этот очень непростой период для мировой экономики.

С помощью частых интервенций НБУ продолжит защищать психологически важный для него уровень — 45 грн за доллар. При золотовалютных резервах около $51,3 млрд и ежедневных объёмах сделок, зарегистрированных в системе Bloomberg и не превышающих даже $300 млн, это вполне посильная задача для регулятора.

Прогноз курса доллара и евро в Украине на 27−31 июля

Межбанк

В эти дни НБУ придётся практически ежедневно продавать доллар на торгах, а общие расходы золотовалютных резервов за последнюю рабочую неделю июля составят от $820 млн до $1,2 млрд.

При этом ежедневные объёмы операций на торгах, зарегистрированные в системе Bloomberg, будут находиться в пределах $210−320 млн. Особенно активными будут торговые сессии со среды по пятницу, когда основная часть клиентов будет закрывать расчёты в валюте и гривне со своими контрагентами перед предстоящей отчётной датой.

При прогнозном коридоре пары евро/доллар в пределах $1,128−1,149 за евро и коридоре безналичного доллара на межбанке в пределах 44,35−44,95 грн, рабочий диапазон безналичного евро в эти дни составит 50,65−51,50 грн.

Наличный рынок

Большинство обменников финансовых компаний и банков на этой неделе будут работать со спредом по доллару в пределах 15−25 копеек, а по евро — 20−60 копеек.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет находиться в пределах 44,20−45,20 грн, а в обменниках финансовых компаний — 44,30−45,15 грн.

Курс наличного евро в банках будет находиться в диапазоне 50,50−51,80 грн, а в обменниках финансовых компаний — 50,60−51,70 грн.