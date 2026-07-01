Какую криптовалюту любят украинцы и почему многие все равно ей не доверяют

Свежий опрос «Минфина» показал парадоксальный результат: 38% читателей вообще не готовы вкладываться в цифровые активы, в то время как среди инвесторов безоговорочным лидером остается биткоин. Мы разобрались, что именно вызывает столь высокое недоверие к индустрии, и почему лидеры крипторынка так сильно оторвались от всех своих конкурентов.

Почему недоверие такое высокое

По данным рейтинга Chainalysis, Украина входит в топ-10 стран мира, по принятию криптовалют, а аналитики Incrypted вообще ставят нас на первое место, по объему использования цифровых активов на душу населения. Однако даже столь высокая популярность криптоактивов среди украинцев не отменяет глубокого скепсиса, который до сих пор сохраняется у многих потенциальных инвесторов.

Высокий уровень недоверия к криптовалютам — не только украинская история, но и общемировая тенденция. Так, опросы Pew Research Center в США показали, что у 63% взрослых американцев низкая или нулевая уверенность в том, что инвестирование, торговля или использование криптовалют надежные и безопасные. Среди главных причин — высокая волатильность, сложность технологии, регуляторная неопределенность, многочисленные мошенничества и громкие банкротства на рынке.

В отличие от привычных и понятных традиционных инструментов, вроде недвижимости, акций или облигаций, криптовалюту многие до сих пор воспринимают, как цифровой воздух без материального подкрепления. Отсутствие базовой ценности создает серьезный психологический барьер для инвестиций.

Вторым важным фактором является элементарный страх перед масштабными обвалами рынка. Цифровые активы способны быстро расти и также стремительно падать. При этом во время кризисов некоторые монеты теряют более 80%, или даже более 90% своей стоимости. Далеко не каждый украинский инвестор психологически готов видеть подобные проседания в своем кошельке, поэтому высокий риск моментально потерять значительную часть капитала заставляет многих держаться от криптоиндустрии как можно дальше.

Третий фактор — репутационные удары по всей индустрии. Банкротство гигантов, типа FTX, крах системы Terra/Luna и регулярные мошеннические схемы сформировали устойчивое предубеждение. Даже если новый проект абсолютно надежный, негативная тень от прошлых скандалов падает на весь рынок.

Также, как объясняют эксперты ObmenAT24, важный сдерживающий фактор — сложность технологии. Для понимания крипторынка требуются специальные знания: владение терминами, изучение системы, понимание процессов. По факту, это новая отрасль, которую нужно освоить.

Почему побеждает биткоин

Среди тех, кто готов инвестировать в криптовалюту, биткоин стал бесспорным лидером. В нашем опросе за него проголосовали 28% читателей, что превышает результаты всех остальных альткоинов вместе взятых.

Такой результат вполне логичен, ведь первой причиной лидерства является уникальная историческая устойчивость монеты. Несмотря на глубокие кризисы и падения в прошлом, биткоин, в отличие от многих альткоинов, каждый раз восстанавливался и устанавливал новые рекорды, что убеждает аудиторию рассматривать его, как самый надежный инструмент для долгосрочных вложений.

Это доверие подкрепляет и математическая архитектура кода, а именно ограниченная эмиссия в 21 миллион монет. На фоне национальных валют, которые центральные банки способны печатать без ограничений, а также на фоне других криптоактивов с гибкими правилами выпуска, такая жесткая дефицитность превращает биткоин в уникальное средство защиты от обесценивания денег.

Как следствие, именно благодаря своей устойчивости и дефициту, главная монета сегодня обладает наибольшей капитализацией, глубочайшей ликвидностью и понятным доступом для крупных мировых фондов через американские ETF. Для инвестора, который должен выбрать только один актив, эти масштабные инфраструктурные преимущества становятся финальным решающим аргументом.

Однако специалисты одной из крупнейших криптообменных платформ в Украине ObmenAT24 напоминают: «Инвесторы воспринимают биткоин, как „цифровое золото“, используя его как один из инструментов диверсификации и сохранения капитала наряду с традиционными валютами и другими активами. Но следует понимать и то, что предыдущие результаты не гарантируют повторения успеха. Есть и риски. На криптовалютном рынке нет гарантий, любой прогноз является оценкой вероятностей, а не обещанием конкретного результата».

Почему USDT почти догнал биткоин

Результат стейблкоина USDT оказался одним из самых интересных маркеров, ведь 20% голосов вывели его на второе место после биткоина, если не учитывать вариант полного недоверия к рынку. На первый взгляд, это парадоксально, поскольку жестко привязанный к доллару стейблкоин от Tether не создан для заработка на росте курса, а служит лишь для фиксации прибыли и сохранения капитала.

Однако именно такая прагматичная логика объясняет популярность монеты среди украинцев, для которых американская валюта исторически является основным средством сбережения. USDT стал уникальным гибридом, соединившим понятную стабильность фиата и технические преимущества блокчейна. Локальная аудитория сознательно обходит волатильный биткоин, выбирая стейблкоин, как быстрый финансовый инструмент. В сущности, значительная часть инвесторов видит в крипте не площадку для рискованных спекуляций, а удобную платежную инфраструктуру и цифровой сейф.

Почему Ethereum остается на втором плане

Вторая по популярности криптовалюта в мире набрала в нашем опросе всего 12% голосов. Такой скромный результат выглядит особенно контрастно на фоне глобального рынка, где Ethereum уверенно занимает почетное второе место по капитализации, и опережает даже USDT. Однако опрос четко показывает, что для рядового инвестора этот актив до сих пор остается слишком сложным. Если биткоин легко понять через простой образ цифрового золота, то для покупки ETH человеку нужно самостоятельно разбираться в тонкостях работы смарт-контрактов и логике сетевых комиссий.

Сдержанное отношение читателей полностью отражает и реальные проблемы актива на рынке — цена ETH упала примерно в 2,5 раза от своих максимумов. Эксперты криптообменной платформы ObmenAT24 связывают это проседание с несколькими ключевыми факторами. Во-первых, после запуска официальных ETF в США крупные фонды направили миллиарды долларов именно в более понятный биткоин. Во-вторых, усилилась конкуренция со стороны сетей, типа Solana или BNB Chain, которые предложили пользователям более высокую скорость транзакций и более низкие комиссии.

Несмотря на текущие трудности, Ethereum все равно остается базовой технологической платформой для большинства современных криптопроектов. Впрочем, сегодня рынок оценивает активы жестче, поэтому сам статус главного альткоина уже не обеспечивает монете быстрого роста стоимости.

Почему Solana, XRP и BNB оказались далеко позади

Хотя в нашем опросе Solana набрала 4% голосов, XRP получила 2%, а Binance Coin зафиксировал всего 1%, такие низкие результаты не означают отсутствие интереса к этим монетам. Дело в том, что при выборе только одного актива большинство выбирают наименее рисковый вариант. В этом смысле биткоин и Ethereum воспринимаются как базовый уровень, а Solana, XRP и BNB — как ставка с более высоким потенциалом, но и большей неопределенностью.

Здесь работает классическая логика управления рисками. На сильном рынке инвесторы охотно покупают более волатильные альткоины ради быстрого заработка, но для долгосрочных вложений в единый актив выбирают капитализацию и ликвидность.

«Если человек может выбрать только одну криптовалюту, он часто голосует не за ту, которая потенциально может дать большую прибыль, а за ту, которой больше всего доверяет. В таком голосовании Bitcoin обычно побеждает именно как самый известный актив, который существует дольше всех», — объясняют специалисты ObmenAT24.

Дополнительно влияют и индивидуальные трудности конкретных проектов. Украинские инвесторы прекрасно помнят о технических сбоях сети Solana и годах судебных споров компании Ripple по поводу XRP, а также постоянно держат в голове зависимость BNB от репутации биржи Binance на фоне периодического давления регуляторов.

В итоге этот страх создал интересный парадокс, по сравнению с официальными данными CoinMarketCap. Самый большой по капитализации среди этой тройки актив BNB получил наименьшую поддержку в опросе, тогда как более скромная, по масштабам сети, Solana вырвалась вперед. Это доказывает, что при выборе единой монеты корпоративная зависимость или угроза от регуляторов выступают гораздо более сильным сдерживающим фактором, чем текущие масштабы и высокие позиции проекта в глобальных рейтингах.

Что это значит для инвестора

Хотя украинские инвесторы, согласно опросу, показывают гораздо более высокую ценность безопасности из-за огромной доли голосов за USDT, а также проявляют больше уважения к Solana (что можно объяснить, в частности, ее украинскими корнями), общая логика выбора самых надежных активов полностью соответствует глобальному рыночному сантименту, который традиционно диктуется базовым правилом управления рисками.

Такой выбор доказывает, что отношение людей к конкретной монете никогда не возникает на пустом месте, ведь за каждой позицией всегда стоит история технологической надежности, ликвидности и регуляторных рисков. Это коллективное доверие или недоверие рано или поздно обязательно сказывается на цене актива, поскольку без поддержки аудитории монете просто нет откуда привлекать новый капитал для роста.

В то же время крипторынок, как и любой другой финансовый рынок, не прощает ситуации, когда инвесторы выбирают себе любимцев сердцем, а не головой. Даже статус биткоина, как лидера, не делает его абсолютно безопасным инструментом, а громкий шум вокруг перспективного альткоина не гарантирует прибыли. Симпатия к активу может быть только началом изучения рынка, но она никогда не заменит трезвого анализа. Мнение большинства не является призывом слепо копировать чужие действия, однако это отличный повод глубоко разобраться, почему аудитория думает именно так.