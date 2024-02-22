За первые 10 дней февраля население сняло с депозитов 10 млрд: куда делись эти деньги

Украинцы сняли в январе со счетов рекордное количество сбережений. В феврале тенденция продолжилась. Почему население массово снимает средства и на что их направляет, рассказал бывший глава Совета Национального банка Богдан Данилишин . «Минфин» выбрал главное.

Объемы оттока депозитов

В Украине по итогам января 2024 г. сократились объемы депозитов в банках. Падение произошло впервые с августа-2022, то есть практически за 1,5 года. Общее падение объема депозитов резидентов в банках составило 2,1% или 49,2 млрд грн до 2,35 трлн грн.

Что показательно, сокращение депозитов преимущественно было обусловлено сокращением гривневых депозитов. При этом депозиты населения уменьшились в объеме сильнее вкладов предпринимателей.

Так, сумма депозитов населения упала в январе-2024 на 2,5% или на 27,5 млрд грн. Гривневые депозиты населения сократились на 18,8 млрд. грн., а валютные на $ 200 млн. в эквиваленте.

Вклады бизнеса уменьшились объемом на 1,7% или на 21,8 млрд грн. При этом все падение пришлось на гривневые депозиты (минус 3,5% или 32,5 млрд грн), в то время как валютные депозиты даже выросли (на 3,2% или на $ 310 млн в эквиваленте).

В феврале гривневые депозиты в банковской системе продолжили сокращаться. За первые 6 дней отмечено сокращение на 10 млрд. грн. Если так пойдет и дальше, общее сокращение гривневых вкладов по итогам января-февраля составит минус 100 млрд. грн.

Ситуация с чистым оттоком банковских депозитов выглядит еще более угрожающей, если учесть, что банковские счета клиентов продолжают пополняться за счет финансирования фискального дефицита, а гривневая наличность в обращении продолжает сокращаться.

В январе операции Госказначейства (финансирование фискального дефицита) привели к росту ликвидности банковской системы на 32,3 млрд. грн.

Наряду с этим, гривневая наличность в обращении за январь 2024 г. сократилась на 12 млрд. грн.

Однако в итоге операции клиентов привели к чистому оттоку гривневых депозитов из банковской системы на 51,3 млрд. грн.

Куда население направляет средства

Основное направление оттока депозитов — покупка наличной иностранной валюты и оплата импорта.

В январе 2024 г. чистое приобретение наличной иностранной валюты населением составило исторически рекордные $ 0,9 млрд. Некоторое уменьшение доверия населения к гривне пошатнулось в октябре (после введения режима управляемого гибкого курсообразования) и существенно усилилось с декабря (после появления неопределенности)).

Наряду с этим январский импорт товаров в 2024 г. оказался достаточно высоким — $5,1 млрд, что превышает объем января 2023 года на 1%. При том что в январе прошлого года импорт включал значительные объемы генераторного оборудования.

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Шаги Нацбанка и насколько они эффективны

В целях привлечения гривневых средств в банковскую систему НБУ с июня 2022 г. проводит политику реально положительных процентных ставок. В рамках такой политики НБУ потратил в 2022—2023 гг. 132 млрд грн государственных средств на выплату процентов банкам по депозитным сертификатам.

Однако, как мы видим при усилении неопределенности с внешней помощью, такая политика не дает результата. Банковские депозиты начинают стремительно сокращаться, несмотря на реально положительные ставки.

По нашим оценкам, если бы НБУ оставил ставки неизменными (на уровне мая 2022 г.), его расходы по депозитным сертификатам составили бы лишь 61 млрд. грн.

Причины снижения депозитов

Среди причин снижения депозитов в 2024 году можно выделить:

Рост денежных рисков на фоне неопределенности с наружной помощью. Режим гибкого обменного курса, введенный НБУ с октября, усиливает формирование негативных ожиданий клиентов банков и побуждает их ускоренно конвертировать гривневые средства в иностранную валюту для защиты от рисков возможной «управляемой гибкой девальвации». Сезонность. Высокая база сравнения декабря, как правило, связана с выполнением бюджетных контрактов. В январе, однако, поступления на счета клиентов меньше на фоне традиционно высоких для зимы расходов на импорт. Это приводит к сокращению остатков средств на счетах бизнеса и населения.

Куда направляют бюджетные средства

По данным Госказначейства, за январь 2024 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 150,2 млрд. грн. Ввиду продолжения действия режима военного времени львиная доля расходов направлялась на социальные и военные цели.

Так, в структуре расходов 75,9 млрд грн направлено на оплату труда с начислениями или 50,5% от общего объема расходов, израсходованных за январь 2024 года. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 57,4 млрд. грн. На оплату использования товаров и услуг направлено 9,3 млрд грн или 6,2% от общего объема расходов, из которых 1,2 млрд грн — для поддержки Вооруженных Сил (приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продуктов питания).

На социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) направлено 42 млрд грн или 27,9% от общего объема расходов, из которых 21 млрд грн — трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, 11,4 млрд грн — для выплаты Министерством социальной политики на социальную защиту детей и семей; защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей; 4,2 млрд грн — перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

На обслуживание государственного долга направлено 9,5 млрд. грн. или 6,3% от общего объема расходов; на трансферты местным бюджетам — 11,8 млрд грн или 7,9% от общего объема расходов.

Важное значение для поддержания жизнедеятельности государства имеют переговоры по третьему пересмотру программы Extended Fund Facility между Украиной и МВФ, которые начались 17 февраля г. Варшава, Республика Польша. От Украины во встречах принимают участие представители Министерства финансов Украины, Национального банка Украины, а также других органов власти, ответственных за политики в области экономики, энергетики, борьбу и предотвращение коррупции, верховенства права.

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Валютный рынок

На валютном рынке продолжает доминировать спрос на иностранную валюту, дефицит которой закрывается интервенциями Национального банка, которые за прошлую неделю составили $322 млн (с начала года — $ 3,2 млрд).

На чем держится кредитование

За прошедшую неделю в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» предприниматели получили от банков 339 льготных кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн, в том числе от государственных банков — 234 кредита на 0,7 млрд гривен.

За время действия военного положения в Украине выдано 46 579 доступных кредитов на общую сумму 187,2 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 34 693 кредита на 95,1 млрд грн), из которых на 19 февраля текущего года 13,87 млрд грн — на инвестиционные цели, 8,85 млрд грн — как антикризисные кредиты, 3,72 млрд грн — как рефинансирование предварительно полученных кредитов, 36,48 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 57,8 млрд грн — на антивоенные цели.

По данным Обзора банковского сектора НБУ (февраль 2024) именно программа «Доступные кредиты 5−7−9%» позволяет поддерживать гривневое кредитование: общий объем ссуд, предоставленных по этой программе, вырос на 2% за IV квартал 2023 г. квартал и на 34 % за 2023 год. В течение года больше всего выросли объемы кредитов в сфере торговли и энергоснабжения, в IV квартале также в логистике и пищевой промышленности.

В то же время, за последний квартал 2023 г. существенно сократился портфель агрокредитов. Кроме того, благодаря кредитованию по программе «єОселя» на 4.3 млрд грн за IV квартал 2023 г. и на 8.9 млрд грн за 2023 год выросли объемы чистых ипотечных кредитов: за IV квартал на 23.2%, или на 3.5 млрд грн; за 2023 год — почти на половину, или на 6 млрд грн.

В части фондирования банков рост средств клиентов на счетах в банках длился весь 2023 год, а их доля в обязательствах банков осталась на рекордных уровнях около 91%. Зато доля рефинансирования НБУ обновила минимум 2006 года. Объемы гривневых средств физических лиц увеличились на 20,5% за 2023 год. Темпы прироста в течение IV квартала ускорялись, заметнее всего — в декабре благодаря сезонному поступлению зарплат и премий. Начало 2024 года ознаменовалось традиционными сезонными оттоками средств со счетов физических лиц, однако это не создает угроз для стабильности фондирования банков.