Рекордное сокращение вкладов населения в банках в январе: стоит ли паниковать

Согласно статистике Нацбанка, в январе украинцы начали забирать деньги из банков — снижение по гривневым вкладам составило 2,6%. Эти показатели часто связывают с новым законопроектом о мобилизации и страхом блокировки счетов. Действительно ли происходит существенный отток вкладов, рассказал финансовый аналитик Группы ICU Михаил Демкив.

В ленте и по чатикам несколько раз мелькнула новость о резком снижении средств населения в банках, поэтому решил отрефлексировать по этой теме.

У меня эта «новость» пронеслась в таком формате: «Украинцы сняли со счетов 27 млрд грн только за январь. Это абсолютный рекорд с февраля 2022 года, — Нацбанк. Общий объем депозитов украинцев сократился на 27,4 млрд грн. Последнее сокращение было в мае 2023 года, но сейчас масштаб в 28 раз больше».

Это чистой воды манипуляция. Действительно, в январе объем средств населения в банках снизился на 2,5%. Звучит не очень по-алярмски? Это 27 млрд грн. Мы говорим здесь об изменении, то есть бывает как рост, так и падение депозитов.

Для сравнения взят месяц, когда количество депозитов не изменилось — в мае прошлого года сокращение составило 0,1%. И это «прекрасная» база для сравнения. Хочешь, рисуешь измену, что темпы падения выросли в 27 раз и вскоре нам всем хана. А хочешь, рисуешь победу — в декабре в 50 раз больший прирост. В любом случае, выходят глупости, и так не нужно делать.

Можно ли говорить, что все хорошо и это просто фактор сезонности? Частично, это правда, в декабре доходы украинцев традиционно самые большие, а в январе — уже меньше. Соответственно, и остатки на банковских счетах в январе часто уменьшаются. В 2024 году это падение было несколько больше, возможно и из-за более скромных расходов бюджета, куда не поступила иностранная помощь в желаемых объемах. Но достаточно ли оснований полагать, что это четкая тенденция? Мне кажется, что пока нет оснований так говорить.

Все убегают в кеш, боясь финмониторинга, мобилизации или еще чего-нибудь? Опять же, достаточно ли оснований это утверждать? За январь объем наличной гривны снизился, а не вырос — на 7 млрд (приблизительно -1%).

Можно, конечно, утверждать, что в наличном сегменте у нас есть четкая сезонность, и в январе объем бумажной гривны сокращается даже заметнее — до полномасштабного вторжения сокращение было на 4−7%, в прошлом году — минус 2,4%, в 2022 и 2021 годах менее 1%. То есть спрос на наличку немного больше, чем в почти мирное время, но достаточно ли этого, чтобы делать категорические выводы о «все плохо или все хорошо»? — Я так не думаю.

Читайте также: Новый закон о мобилизации уже проходит через парламент: где взять деньги на призыв

Поэтому у меня и нет телеграмм-канала с большим количеством подписчиков. Не читайте глупостей, реальность находится где-то между абсолютной изменой и безупречной победой. И не обязательно, что где-нибудь посередине.