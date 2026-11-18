Более 90% рынка пассажирских перевозок в Украине находится «в тени», и правительство готовится жестко это исправить. Новый законопроект обещает клиентам тотальный контроль: от обязательных таксометров и фискальных чеков до проверки водителей по QR-коду. Однако за «вывод из тени» 200 тысяч таксистов придется платить именно пассажирам. «Минфин» разобрался, как будут работать новые правила, и останутся ли в Украине дешевые такси.

В Украине уже в ближайшее время могут измениться правила работы такси. Соответствующий законопроект, по данным Министерства развития общин и территорий, уже согласован и передан в Кабмин на утверждение с последующей отправкой на рассмотрение ВР. Главная цель нововведений — легализировать таксистов.

В профильном министерстве подсчитали: в Украине насчитывается порядка 9,5 тысяч авто, которые используются в качестве такси, но по факту на рынке работают более 200 тысяч водителей. То есть, по расчетам профильного министерства, более 90% рынка находится «в тени», что приводит к недополучению налогов.

Инициаторы новаций уверяют, что легализация будет выгодна и самим таксистам, поскольку избавляет их от необходимости регистрировать ФОП. — Такое требование есть в действующем законодательстве сейчас; другое дело, что многие таксисты его не выполняют.

Свои «бонусы», говорят чиновники, получат и пассажиры, поскольку поездка должна стать боле комфортной, безопасной и «честной». В частности, в такси станут обязательными таксометр и прибор для выдачи фискального чека, а по QR-коду в авто можно будет проверить данные водителя.

Однако многие эксперты, с которыми пообщался «Минфин», да и сами таксисты говорят, что новые правила могут спровоцировать подорожание поездок как минимум на 10−15%. Кроме того, на рынке не исключается «чистка», что в итоге уменьшит количество такси.

Таксометры, чеки, «тайные покупатели» и штрафы: что будет в новом законе

Законопроект о реформировании рынка такси предусматривает несколько ключевых новаций:

Таксисты получат статус самозанятых перевозчиков. Им не нужно будет регистрировать ФОП (что обязательно по действующему законодательству сейчас), а значит — готовить отчеты и сдавать их в налоговую (а это минус услуги бухгалтера).

Но, чтобы работать в качестве самозанятых перевозчиков, водители должны будут сотрудничать с диспетчерскими платформами (к примеру, Bolt, Uber, Uklon). То есть быть просто «вольным таксистом», работая «сам на себя», не получится.

Все украинские таксисты должны будут получать сертификаты водителей. Чтобы получить такой сертификат, претендент должен соответствовать нескольким критериям:

Быть старше 20 лет.

Иметь водительское удостоверение с открытой категорией «В» (на вождение легкового авто) и стаж за рулем не менее 2 лет.

Не иметь судимости.

Иметь не более пяти случаев нарушения правил дорожного движения за предыдущий до получения сертификата год.

То есть в принципе получить новый сертификат будет несложно, это могут сделать как профессиональные таксисты, так и «любители», которые ранее на рынке пассажирских перевозок не работали, но у них есть права.

Водительские сертификаты будет выдавать «Укртрансбезопасность» (для этого достаточно подать заявление). Документ нужно будет обновлять каждые два года.

Правда, за сертификат придется платить. Указанный в проекте ценник — один прожиточный минимум для трудоспособных лиц (сейчас — 3 028 гривен).

Службы такси смогут привлекать водителей к перевозкам только при условии оформления с ними трудовых отношений. Сейчас многие службы работают с таксистами по гражданско-правовым договорам, скрывая тем самым факт наличия постоянных трудовых отношений.

Операторы диспетчерских платформ получают новые обязанности. Они должны будут проверять документы водителей, контролировать их рабочее время (не более 8 часов непрерывного вождения в сутки, если этот лимит превышен, платформа должна блокировать доступ к заказам). Платформы также станут налоговыми агентами таксистов. Последнее нововведение уже прописано в законе о налогообложении цифровых платформ. Но в новом проекте детали прописали специально под рынок такси.

В каждой машине такси должны появиться специальные QR-коды. По ним пассажиры и контролирующие органы смогут получать данные на водителя (фото, документы, наличие страховки, легально ли работает и пр.). Такси оснастят таксометрами и приборами для выдачи фискального чека. Водителям также запретят «перебирать» пассажирами, скажем, отдавать предпочтение клиентам на более выгодные маршруты. Отказывать в поездке таксисты смогут, только если пассажир находится в состоянии алкогольного опьянения или просит транспортировать запрещенные или опасные грузы.

В новом проекте предусмотрено появление на рынке такси «тайных покупателей»: контролеры смогут заказывать поездки под видом частных лиц, чтобы проверить, не нарушает ли водитель законодательство.

Работу такси смогут дополнительно регулировать местные власти. С ними проект уже согласован. Скажем, на местах получат полномочия устанавливать свои правила для перевозчиков, устанавливать критерии экологичности авто и пр.

Для нарушителей новых правил прописали систему штрафов. Скажем, если платформа отдаст заказ нелегальному таксисту, с нее могут взыскать тысячу необлагаемых налогом минимумов (17 тысяч гривен). В случае несоответствия платформы техническим требованиям, штраф составит 2 тысячи необлагаемых минимумов (34 тысячи гривен). За регулярные нарушения платформу могут и вовсе заблокировать.

Если таксист начнет работать без требуемых документов (к примеру, сертификата или страховки), ему грозит штраф в тысячу необлагаемых минимумов (17 тысяч гривен).

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Налоги для таксиста

Как видно из перечисленных выше нововведений, власти всерьез намерены ужесточить контроль за рынком такси, вывести его из «тени» и заставить водителей платить налоги.

О каких суммах идет речь?

В самом законопроекте налоговая модель для перевозчиков детально не расписана, указано лишь, что налоги взымаются, в соответствии с Налоговым кодексом. Как говорит глава общественного объединения SAVEФОП Сергей Доротич, для самозанятых лиц (коими станут таксисты) в Налоговом кодексе предусмотрены те же налоговые обязательства, что и для «обычных» физлиц.

«Они должны указывать доходы в налоговой декларации и платить из них 18% НДФЛ и 5% военного сбора», — отметил Доротич.

По его словам, при такой модели новый статус самозанятых перевозчиков может оказаться для водителей менее выгодным, чем, к примеру, ФОП. «Единый налог по максимуму — 6%, а не 23%, как для самозанятых. Даже с учетом расходов на бухгалтеров, которые несут физлица-предприниматели, единый налог все равно остается более выгодным. По моему мнению, неправильно, что в новом проекте водителям не оставили альтернативу: хочешь — открывай ФОП, хочешь — будь самозанятым», — отметил Доротич.

Но при этом в принятом не так давно законе о налогообложении цифровых платформ предусмотрено, что лица, продающие товары или услуги (в том числе по перевозкам), могут получить льготную ставку налогообложения в размере 10%. То есть водители, которые сотрудничают с диспетчерскими онлайн-платформами, могут претендовать на такую ставку.

Если же таксист оформит трудовой договор с «обычной» службой такси, ему придеться платить те же 23% (18% НДФЛ и 5% военного сбора), что и другим штатным работникам украинских компаний.

Эксперт транспортного рынка и глава Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков Игорь Житинский обращает внимание и на следующий момент: в новом проекте не предусмотрено исключение амортизационной составляющей и расходов на обслуживание и эксплуатацию авто (в том числе топливо) из налогооблагаемой базы.

«Это как минимум странно. Ведь большинство украинских таксистов работают на личных авто, причем в такси транспорт „убивается“ очень быстро, а за что его ремонтировать или обновлять — неясно», — отметил Житинский. Впрочем, не исключено, что детализация по налогооблагаемой базе появится в процессе работы над документом в парламенте или в подзаконных актах.

На рынке такси готовящиеся нововведения восприняли неоднозначно.

Как сказал «Минфину» GR-директор компании Uklon Артем Фресюк, в целом они поддерживают намерения государства обновить регуляторную рамку рынка пассажирских перевозок и такси. «Мы последовательно поддерживаем цифровизацию процессов (в частности, процедуры получения сертификата водителей), повышение прозрачности и установления понятных правил игры.

Для нас важно, чтобы новое законодательство полноценно учитывало специфику работы цифровых платформ и модель привлечения водителей, а также было согласованным с нормами об автоматическом обмене информацией о доходах через цифровые платформы, которые вступают в силу с 1 января 2027 года. Главная задача — сберечь баланс интересов государства, бизнеса, водителей и пользователей, создав условия для легального и безопасного рынка", — отметили в компании Uklon.

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Что реально ждет таксистов и пассажиров

Таксисты, с которыми пообщался «Минфин», нововведений опасаются.

«Я сейчас зарабатываю порядка 60 тысяч гривен в месяц, из которых вообще не плачу налогов. Если придется платить 10% (6 тысяч в месяц) — это уже плохо. А если 23% (14,1 тысяч) — это вообще катастрофа. Из заработка я регулярно откладываю деньги на обслуживание и ремонт авто. И это и дальше придется делать, вне зависимости от того, сколько налогов с меня возьмут, государство же мне машину не отремонтирует. Тогда вопрос — а зачем вообще работать», — говорит таксист из Киева Роман.

Его коллега Юрий добавил, что, помимо налогов, таксистам придеться нести дополнительные расходы, скажем, на получение сертификата, дополнительное оборудование авто и т. д.

При том заработок может упасть, ведь многие таксисты сейчас работают не по 8 часов в день, как прописано в новом проекте, а по 10−12 часов. Он считает, что количество водителей, которые захотят работать в такси по новым правилам, может сократиться.

«Меньше водителей — ниже конкуренция. С учетом этого и дополнительных расходов, тарифы в такси могут вырасти минимум на 10−15%», — добавил водитель.

О возможном подорожании такси говорит и Сергей Доротич.

«Не все водители захотят „легализироваться“, машин такси станет меньше. Рынок „закрывается“, на „грачей“, которые сегодня сбивают цены, государство объявляет „охоту“, а это значит, что услуги „правильных“ такси будут дорожать», — считает эксперт.

Впрочем, как говорят представители диспетчерских служб, сейчас ценообразование на рынке такси регулируется в первую очередь спросом. Чем выше количество заказов на определенный маршрут в конкретное время суток — тем выше ценник.

Если же тариф окажется нерыночным, спрос может упасть, что заставит таксистов снова снижать цены.