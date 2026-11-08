В Украине готовят платные дороги и новые правила для такси: что изменится для водителей и бизнеса

Украина планирует до конца 2027 г. создать законодательную базу для введения платных дорог, с 2028 г. перейти на обязательные электронные товарно-транспортные накладные (е-ТТН), а также упростить легализацию водителей такси. Кроме того, правительство работает над запуском электронной очереди легковых автомобилей на границе. Об этом рассказал первый заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач в подкасте «Что с экономикой?» Центр экономической стратегии от 7 ноября.

Украина планирует до конца 2027 г. создать законодательную базу для введения платных дорог

Добавить как предпочтительный источник в Google

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Платные дороги: когда их могут ввести

По словам Деркача, Украина обязалась перед Европейской комиссией сформировать законодательную основу для создания платных дорог до конца 2027 года.

В первую очередь, обсуждаются механизмы оплаты пользования дорогами коммерческим транспортом — грузовиками и автобусами.

В то же время, конкретная модель взимания платы пока не определена. Среди возможных вариантов — плата за использование отдельных дорог или общий сбор для коммерческих перевозчиков.

Принятие закона в 2027 году не означает, что уже в следующем году водители начнут платить за проезд.

Читайте также: Платные дороги в Украине появятся обязательно

Правительство также рассматривает государственно-частное партнерство по реконструкции и строительству дорог. По одному из предложенных механизмов частная компания будет строить дорогу в течение двух лет, а затем удерживать ее еще 13 лет. Государство будет постепенно компенсировать инвестиции в соответствии с условиями договора.

Реформа такси: 95% рынка работает вне действующей системы лицензирования

По оценке Деркача, около 95% рынка такси в Украине полностью или частично находится вне действующей системы регулирования.

Министерство оценивает потенциальные ежегодные потери бюджета от теневой деятельности в отрасли примерно в 10 млрд грн.

По исследованию Киевской школы экономики, на цифровых платформах работают около 172 тыс. водителей, из которых 112 тыс. регулярно. В то же время официально лицензировано около 9,5 тыс. автомобилей такси.

Читайте: Такси в Украине ждут новые правила: что изменится для водителей и платформ

Правительство предлагает заменить сложную процедуру лицензирования для водителей физических лиц цифровой регистрацией через специальный портал.

Предполагается, что система будет автоматически проверять водительское удостоверение, техническое состояние автомобиля, прохождение обязательного техосмотра, наличие страхования и соответствие другим требованиям безопасности.

По словам Деркача, водителям, работающим через платформы, не обязательно будет регистрироваться как ФОП. Вопросы администрирования налогов должны решаться через цифровые платформы в соответствии с налоговым законодательством.

Законопроект о реформе такси передан на рассмотрение Кабинета Министров. Новые правила еще не вступили в силу.

«Е-черга» хотят распространить на легковые автомобили

Правительство также работает над расширением электронной очереди на границе.

В настоящее время через «Е-черга» осуществляется выезд грузовиков, а электронная система работает и для автобусных перевозок. По словам Деркача, ежедневно украинскую границу пересекают более 2 тыс. грузовиков, пользующихся соответствующим сервисом.

Следующий этап — запуск электронного бронирования для легковых автомобилей.

Планируется, что водители смогут через мобильное приложение выбирать пункт пропуска и бронировать дату и время пересечения границы.

Конкретных сроков запуска для легковушек чиновник не назвал.

Почему дорожает логистика и когда откроют аэропорты

Деркач также рассказал, что российские атаки на портовую инфраструктуру и суда усложнили морской экспорт Украины.

По его словам, компании, вынужденные переориентировать грузы из портов Большой Одессы на дунайское направление, сообщают о подорожании логистики минимум на 30%.

Относительно возобновления пассажирской авиации основным препятствием остается безопасность полетов.

Чиновник отметил, что аэропорты «Борисполь» и «Львов» поддерживают операционную способность, однако пока нет возможности гарантировать необходимый уровень безопасности для восстановления регулярного гражданского авиасообщения.

Следовательно, большинство анонсированных изменений находятся на этапе подготовки законодательства или технических решений, а не уже действующие требования для граждан и бизнеса.