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12 ноября 2026, 20:00 Читати українською

Топ-5 новостей за четверг: дело о «яйцах по 17 грн» в суде, новый налог на продажу авто, РФ готовится к возможному апокалипсису

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Правительство выделило 1,8 млрд грн на 113 проектов в общинах: какие области и на что именно получат средства

Кабинет Министров направил 1,8 млрд грн из Государственного фонда регионального развития (ГФРР) на реализацию 113 проектов в общинах. Больше всего средств пойдут на образовательные и медицинские объекты, укрытие, водоснабжение и энергоэффективность.

Продажа авто в Украине обложат налогом 23%: кого коснутся новые правила

В Украине изменят правила налогообложения продаж автомобилей. Если владелец продаст машину менее чем через 183 дня после ее государственной регистрации, ему придется уплатить 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора. Общая налоговая нагрузка будет составлять 23% от налогооблагаемого дохода, даже если это первая продажа автомобиля за год. Соответствующие изменения предусматривает законопроект № 16037-д, который Верховная Рада приняла 11 ноября 2026 года. Об этом сообщает Министерство финансов.

«Яйца по 17 грн»: дело о хищении более 733 млн грн на продуктах для ВСУ передали в суд

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт по делу о хищении государственных средств при закупке продуктов питания для Вооруженных сил Украины. Речь идет о резонансном деле, которое получило название «золотые яйца» или «яйца по 17 грн» из-за завышенных цен на продукты для военных.

Общественный сектор создает до 4,5% ВВП Украины: почему вклад волонтеров и БФ остается вне статистики

Общественные и благотворительные организации, а также индивидуальные волонтеры создают добавленную стоимость, эквивалентную примерно 4−4,5% валового внутреннего продукта Украины. Это соразмерно с экономическим вкладом таких крупных отраслей, как образование или здравоохранение. Такие результаты показало первое комплексное исследование экономического вклада общественного сектора, проведенное CASE Украина по инициативе ИСАР Единение.

рф готовится к полному отключению света и мобильной связи

В России планируют сохранить и развивать сети проводного радиовещания, которые массово использовались еще в советское время. Их предлагают сделать одним из основных каналов экстренного оповещения населения на случай отключения электроэнергии, мобильной связи и Интернета. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект обновленной Стратегии развития отрасли связи России.

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Источник: Минфин
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