Как банки начисляют проценты на закрытый долг и «наказывают» за мошеннический кредит

​В сентябре потребители финансовых услуг достаточно активно делились впечатлениями о своем опыте пользования банковскими услугами: за месяц в разделе « Отзывы » оставлено 334 новых сообщений. Из них засчитано и направлено на рассмотрение финучреждениям 89. Банки смогли найти решение в 56 случаях. С какими проблемами столкнулись наши читатели, и советуют юристы и банкиры, чтобы избежать их в будущем, расскажем в свежем обзоре Народного рейтинга банков .

В первый осенний месяц в рейтинге не обошлось без перестановок, хоть и не кардинальных. Свои позиции изменили следующие финучреждения:

Юнекс и O.Bank поменялись местами, теперь они занимают 5-ю и 4-ю строчку соответственно.

Их примеру последовали банки Восток и Универсал, заняв 15-ю и 14-ю позиции соответственно.

Кредобанк потерял сразу две позиции и опустился на 19 место.

Укрэксимбанк поднялся на 18-ту строчку.

Улучшил свое положение Креди Агриколь Банк, перепрыгнув с 18-го на 17-тое место.

Состав первой пятерки в сентябре такой: Абанк, monobank, Альянс, O.Bank и Юнекс. В общей сложности за звание народного любимца соревнуются 29 банков.

Испорченные продукты на завтрак и поломанная мебель: сколько ждать возврата денег за ужасный сервис отеля

Клиент Абанка под ником snu53138402 обратился в «Минфин» с жалобой на затягивание процедуры чарджбэка — обжалование карточной операции через банк и международную платежную систему. Речь идет о платеже на 70 005,26 грн, осуществленном 13 августа 2026 за услуги четырехзвездочного отеля в Женеве.

«Причиной обращения стало грубое нарушение четырехзвездочной гостиницей в Женеве санитарных норм и правил безопасности (подача просроченных продуктов на завтрак, что привело к острому отравлению, и аварийное состояние мебели, из-за которой была получена физическая травма)», — пишет автор отзыва.

Он также заявляет, что администрация гостиницы в письменном виде признала вину и согласилась вернуть полную стоимость услуги.

Для обжалования платежа клиент подал в банк переписку с гостиницей, фотографии продуктов и поврежденной мебели, и подтверждение бронирования. Однако, как утверждает клиент, процесс затянулся, несмотря на то, что он предоставил документы в установленный банком срок — 10 сентября. В отзыве он потребовал передать дело на окончательное рассмотрение платежной системы и предупреждал, что, в случае дальнейшего промедления, обратится в Национальный банк Украины.

Комментарий банка

В Абанке по запросу «Минфина» объяснили, что для обжалования операции по категории «Полученная услуга не соответствует описанию» необходимо сформировать доказательную базу, в соответствии с правилами международной платежной системы. По словам представителей банка, при обработке заявки клиента возникла потребность в дополнительных материалах — в частности, подтверждении условий бронирования, описании услуги на Booking.com и полная история переписки с гостиницей с указанием дат и времени.

В банке сообщили, что после получения необходимых документов 11 сентября 2026 подали обжалование в платежную систему. Сначала банк получил отказ в возвращении средств от другой стороны спора, однако не завершил процедуру: Абанк инициировал следующий этап — Pre-arbitration, то есть повторное обжалование. На момент предоставления комментария банк ожидал его результата.

Срок рассмотрения на этом этапе, по информации Абанка, истекал 2 ноября 2026 года.

«Дальнейшие сроки будут зависеть от того, понадобится ли инициировать арбитражный этап разрешения спора, или нет», — подчеркнули в финучреждении.

В банке также напомнили: по их условиям, обработка запросов на возврат средств по сбойным операциям может длиться до 55 дней, а при условии продления цикла обжалования — до 180 дней, согласно правилам международных платежных систем.

Чтобы не затягивать разбирательство, Абанк советует сразу подавать полный пакет документов.

«В частности, подтверждение бронирования с условиями предоставления услуги, датами проживания и условиями отмены, описанием услуги на платформе бронирования, а также полная переписка с платформой и представителями гостиницы с датами и ответами. При наличии, следует добавить фото и другие документальные подтверждения обстоятельств обращения», — обращают внимание в пресс-службе банка.

По словам банкиров, полнота предоставленных материалов позволяет своевременно сформировать доказательную базу и передать дело на рассмотрение платежной системы.

Мнение юриста

Как объясняет адвокат юридической компании «Приходько и партнеры» Илья Колесник, письменное согласие отеля вернуть деньги — весомое доказательство, но само по себе оно не гарантирует положительного решения по чарджбэку.

«Чарджбэк — это процедура платежной системы, где решающее значение имеет соответствие спора определенной категории (например, „кредит не проведен“ или „услуга не соответствует описанию“)», — подчеркивает эксперт.

Если отель действительно согласовал возврат, важно иметь переписку, в которой четко указаны сумма, способ и дата обещанного возврата. Также имеют значение подтверждение бронирования и оплаты и доказательства попыток урегулировать ситуацию непосредственно с гостиницей.

В то же время следует различать возврат стоимости услуги и возмещение вреда здоровью. Процедура чарджбэка не предназначена для компенсации расходов на лечение или морального вреда в результате отравления или травмы. Такие требования, по словам юриста, следует рассматривать отдельно — в частности, в рамках претензии к гостинице или требования к страховой компании, если она покрывает соответствующие риски.

Чарджбэк проходит несколько этапов, установленных правилами платежных систем: подача спора банком-эмитентом (обычно до 120 дней от даты операции или ожидаемого оказания услуги, в некоторых категориях дольше), ответ эквайера (ориентировочно 30−45 дней), затем передарбитражная стадия и арбитраж. Конкретные сроки зависят от категории спора, правил платежной системы и обстоятельств дела.

По словам Ильи Колесника, банк не обязан автоматически передавать каждое дело в арбитраж.

«Банк действует, как участник системы, и оценивает, есть ли основание по правилам, ведь арбитраж платный и проигравшая сторона несет расходы. Если доказательства не соответствуют категории или пропущен срок, банк может отказать, но должен в письменном виде объяснить причину», — отмечает эксперт.

В описанной ситуации Абанк сообщил, что продолжил обжалование после первого отказа. Поэтому ключевой вопрос — каков будет результат Pre-arbitration, и будет ли у банка основания переходить к арбитражу.

В случае несогласия клиента с действиями финучреждения, юрист советует начать с письменного обращения в банк. В нем следует попросить сообщить:

на каком этапе находится обжалование;

какие документы банк получил и остались ли дополнительные требования;

когда ожидается следующее решение;

планирует ли банк инициировать арбитраж, в случае повторного отказа, и на каких основаниях.

Если банк не отвечает или дает формальное объяснение, клиент может обратиться с жалобой в Национальный банк Украины. В то же время НБУ не решает спор вместо платежной системы и не гарантирует возврат денег: регулятор может запросить пояснения у банка и реагировать на нарушение требований законодательства.

Снял зарплату и остался должен: как банк загоняет счета в минус из-за требований исполнительной службы

Клиент Ощадбанка под ником Сергей Кукла пожаловался на списание денег с зарплатного счета после поступления в банк требования исполнителя. «Снял зарплату, потом зашло в банк требование исполнительной, и банк его удовлетворил теми деньгами, которые я снял!» — пишет пользователь.

По его словам, в итоге на счету образовался отрицательный баланс и начали начисляться проценты. Автор отзыва отмечает, что является военнослужащим, и возмущается действиями банка.

Что говорят в банке

В пресс-службе Ощадбанка «Минфину» объяснили, что осуществляют арест и взыскание средств со счетов клиентов на основании решений государственных или частных исполнителей, и в соответствии с законодательством. Как говорится в комментарии банка, Закон «Об исполнительном производстве» не запрещает взыскание средств с зарплатных счетов, а порядок и размер удержаний определяются законом.

В финучреждении также объяснили, что отрицательный баланс может возникнуть из-за совпадения во времени поступления документа об аресте средств и технической обработки платежей.

«В таком случае, на счету может образоваться несанкционированный овердрафт (несанкционированная задолженность). Согласно условиям банковского обслуживания, в случае наложения ареста на счет/денежные средства, размещенные на счете, плата за пользование деньгами по несанкционированному овердрафту с даты наложения ареста до даты снятия ареста начисляется в размере 0,001% годовых», — отметили в финучреждении.

Если клиент не согласен с основаниями взыскания, банк советует обратиться в исполнительную службу, чтобы уточнить обстоятельства или добиться корректировки постановления об аресте. Что касается причин возникновения отрицательного баланса и возможности урегулировать задолженность и начисления, клиенту рекомендуют обратиться в отделение банка, где открыт счет, с документами для индивидуального рассмотрения.

Комментарий юриста

Как объясняет адвокат Илья Колесник, банк обязан выполнять постановления исполнителя, однако это не означает, что любое взыскание с зарплатного счета автоматически правомерное.

«Закон об исполнительном производстве ограничивает размер удержаний из заработной платы и других доходов, а на часть выплат взыскания не обращается или ограничивается», — отмечает эксперт.

Для оценки законности действий имеют значение вид взыскания, источник средств и содержание постановления исполнителя. Отдельный вопрос — возникновение отрицательного баланса и начисление процентов. По словам Ильи Колесника, если банк списал деньги сверх фактического остатка, а по договору не предусмотрен кредитный лимит или овердрафт, правомерность формирования задолженности требует отдельной проверки.

«Если же в договоре есть кредитный лимит или овердрафт, банк может сформировать долг в рамках этого лимита, но должен информировать клиента и действовать по условиям договора», — отмечает адвокат юридической компании «Приходько и партнеры».

Правомерность зависит от условий договора, наличия лимита, было ли списание «в пределах остатка» и правильно ли начислены проценты.

Попавшему в такую ситуацию потребителю финансовых услуг юрист советует собрать документы, которые помогут восстановить последовательность событий и проверить законность списания. Прежде всего нужны:

постановление исполнителя или другой документ, на основании которого производилось взыскание, с указанием номера исполнительного производства, суммы и вида взыскания;

банковская выписка с датами поступления и списания;

договор банковского обслуживания и тарифы, действовавшие на момент операций;

справка о военной службе;

расчет денежного довольствия.

«Далее: письменная претензия к банку о перерасчете начислений; жалоба на действия исполнителя в суд (срок подачи краткий, обычно 10 дней с момента, когда человек узнал о нарушении); в случае необходимости — обращение в НБУ», — отмечает юрист.

По словам эксперта, если суд сочтет взыскание неправомерным, клиент может потребовать возврата средств и отмены начислений.​

Иллюзия чистой кредитной истории: почему monobank не возвращает лимиты жертвам мошенников и можно ли заставить банк передумать

Клиент monobank Станислав Ткач рассказал, как стал жертвой мошенничества и как это повлияло на дальнейшие отношения с банком.

По словам пользователя, посторонние лица незаконно оформили кредит на его имя в другом финансовом учреждении. Из-за этого его кредитная история ухудшилась, а monobank ограничил использование кредитных средств и отменил лимит «Оплаты частями».

Впоследствии, утверждает Станислав Ткач, факт мошенничества был официально признан, а информация о спорном кредите была изъята из кредитной истории в Украинском бюро кредитных историй (УБКИ). После этого он обратился к monobank с просьбой пересмотреть ограничения, однако, по его словам, получал шаблонные ответы о том, что решение принимается автоматизированной системой, а восстановить лимиты на данный момент невозможно.

«Получается абсурдная ситуация: когда кредитная история ухудшается из-за мошенников, банк реагирует за минуту. А когда клиент защитил свои права, предоставил чистую историю в УБКИ и доказал невиновность — банк просто закрывает глаза и не хочет помочь, хотя я являюсь добропорядочным клиентом», — отмечает автор отзыва.

Клиент просит провести индивидуальный пересмотр дела и возобновить кредитные лимиты. При этом отмечает, что готов предоставить все подтверждающие документы и актуальную выписку из УБКИ.

Что говорят эксперты

В monobank не согласились с описанием ситуации клиентом, однако отказались давать более подробные объяснения. «Не все так на самом деле, как описано. Но здесь, к сожалению, никакой информации предоставить не сможем, все сугубо конфиденциально», — ответили в банке на запрос «Минфина».

Адвокат юридической компании «Приходько и партнеры» объяснил, что банк не обязан устанавливать или восстанавливать кредитный лимит только на том основании, что кредитная история клиента стала чистой.

«Предоставление кредита и установление лимита — это право банка, которое он осуществляет на свой риск и на основании своей политики. Но он обязан действовать по договору и закону: оценивать кредитоспособность на актуальных данных и рассматривать обращение клиента», — подчеркивает юрист.

Если ограничения ввели из-за информации, которую впоследствии сочли недостоверной и изъяли из кредитной истории, клиент может потребовать повторного рассмотрения дела, учитывая обновленные данные. Но «чистая» кредитная история — лишь один из факторов оценки кредитоспособности. Банк может учитывать и другие обстоятельства, поэтому исправление ошибочной записи не гарантирует возврат предыдущего лимита.

Автоматизированное принятие решений само по себе также не является нарушением. Однако, по словам Ильи Колесника, клиент может потребовать рассмотрения своего обращения по существу, а также информации о персональных данных, которые используются при оценке, и исправления недостоверных сведений.

«Общий ответ „система решила“ без объяснений является слабой позицией банка, особенно в случае обращения к регулятору», — отмечает эксперт.

В данной ситуации юрист советует пользователю собрать документы, подтверждающие, что кредит оформили мошенники, а информацию о нем исправили. В частности, это могут быть:

подтверждение мошенничества — в частности, решение правоохранительных органов, выписка из Единого реестра досудебных расследований;

письмо или справка бюро кредитных историй об исключении записи;

свежий кредитный отчет;

справка об отсутствии просроченной задолженности.

«Обращаться: письменно в банк (претензия), в НБУ, а что касается персональных данных — к Уполномоченному по правам человека», — говорит эксперт.

В то же время, как отмечает юрист, реалистичный результат такого обращения — повторное рассмотрение дела и объяснение позиции банка, а не гарантированное возобновление кредитного лимита. Сам факт исправления кредитной истории не означает, что суд обяжет банк предоставить клиенту кредитный лимит.

Как вернуть деньги, если банкомат Приватбанка завис, а поддержка закрыла заявку еще до инкассации

Клиент Приватбанка под ником Елена Житкова рассказала, что 22 сентября 2026 года решила положить на карту 10 тыс. грн наличными через банкомат. «Положила деньги в ячейку купюрами по 1000 грн. Крышка закрылась и никаких действий. У меня шок», — пишет пользователь.

Она сразу позвонила в службу поддержки и почти 15 минут оставалась у банкомата, раздумывая, не вызвать ли полицию. Но поскольку оператор убедила ее, что все хорошо, женщина ушла. Однако примерно через неделю Елена Житкова получила ответ, что операционная ошибка не обнаружена, а деньги ей не вернут.

При повторном обращении клиентке, по ее словам, объяснили, что инкассация банкомата еще не проводилась. Она просит разобраться в ситуации и узнать, куда делись деньги.

Советы юриста

Адвокат Илья Колесник объясняет, что в такой ситуации важно зафиксировать обстоятельства операции и добиться повторной проверки банкомата. Среди доказательств, которые следует собрать: номер банкомата и адрес, дата и точное время операции, чек (если был), выписка со счета, зафиксированный звонок в службу поддержки и номер обращения, свидетели, фото банкомата.

«Также следует в письменном виде зафиксировать, что купюры были приняты (экран, звук, сообщение)», — добавляет эксперт.

В то же время он обращает внимание, что ключевое доказательство находится в банке: электронный журнал банкомата, данные о количестве принятых купюр и видеозапись. Поэтому клиентке следует как можно быстрее в письменном виде требовать повторной проверки и сохранения видео, ведь записи могут сохраняться ограниченное время.

Чтобы добиться возврата денег, если банк отказывает в возврате средств, юрист советует потребителям следующий алгоритм действий:

Подать письменную претензию со всеми доказательствами в банк. Обратиться в Национальный банк Украины, если банк отказывается должным образом рассмотреть претензию или не объясняет, на основании каких данных принял решение. Подать заявление в полицию, если есть основания подозревать мошенничество или хищение. Рассмотреть обращение в суд, если банк не предоставляет журнал и видео, или результат проверки противоречит доказательствам клиента.

«Долг 0 грн» в приложении ничего не гарантирует: почему Райффайзен Банк насчитал 12 000 грн процентов на закрытую кредитку

Клиент Райффайзен Банка Иван Питык пожаловался на начисление 12 272,30 грн процентов по кредитной карте после того, как он вовремя погасил задолженность в пределах льготного периода.

Клиент утверждает, что 24 и 25 августа 2026 года перевел через Paysend соответственно 29 866,09 грн и 22 187,89 грн.

«В приложении MyRaif транзакции получили официальный статус «Выполнено», баланс полностью восстановился, а долг стал «0 грн», — пишет пользователь.

Однако, по его словам, 26 августа банк провел дополнительную операцию «Пересчет за PAYS*HAVRYLETS» на сумму 386,74 грн. Он считает, что из-за этой операции система отменила льготный период и насчитала проценты за весь расчетный месяц.

Клиент также утверждает, что 28 августа банк компенсировал отрицательный баланс внутренней операцией на 696,42 грн, после чего лимит был восстановлен. Но на этом история не окончилась.

«…12 тысяч процентов система так и оставила висеть», — возмущается Иван Питык.

По словам клиента, служба поддержки отказала в отмене начислений, а первую письменную претензию не рассмотрели из-за, якобы, невозможности идентифицировать заявителя.

Чтобы выяснить подробности этого случая, «Минфин» обратился в Райффайзен Банк с запросом, но на момент публикации статьи ответа от финучреждения не было получено.

Что говорит юрист

Как объясняет адвокат юридической компании «Приходько и партнеры» Илья Колесник, правомерность начисления процентов зависит прежде всего от условий договора о льготном периоде и фактического движения средств по кредитной карте.

Важно различать дату инициирования перевода через Paysend и дату, когда денежные средства фактически зачислили на счет для погашения задолженности. Значения имеют также расчетный период, дата проведения корректирующей операции и то, влияла ли она на сумму долга, которую клиент должен был погасить для сохранения льготного периода.

«Если корректировочная операция относится к тому же расчетному периоду, банк может считать, что задолженность не погашена полностью, и начислить проценты, согласно договору», — отмечает эксперт.

В то же время сам факт проведения внутренней операции еще не доказывает, что начисления правильные: нужно проверить ее содержание и расчет.

Отражение нулевой задолженности в приложении, по словам адвоката, также не является окончательным подтверждением того, что у банка нет оснований для дальнейшего перерасчета. Однако клиент вправе потребовать объяснения, почему после отражения нулевого долга провели корректировку и как она повлияла на льготный период. В этом помогут: договор и паспорт кредита, выписка с датами операций и датами проведения, расчет процентов, платежные квитанции Paysend с подтверждением зачисления, скриншоты приложения.

Чтобы обжаловать начисленные проценты, Илья Колесник советует обратиться в банк и «подать письменную претензию так, чтобы ее было нельзя «не идентифицировать»: через приложение, на почту банка с копией удостоверяющего личность документа или с электронной подписью. Требования: объяснить операцию, предоставить расчет процентов, отменить или пересчитать начисление.

Если банк откажется пересматривать начисления или не предоставит обоснованный ответ, клиент может обратиться с жалобой в НБУ. Другой вариант — судебная защита, если документы будут подтверждать безосновательность начисленной суммы.