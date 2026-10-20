Топ-5 новостей за вторник: банки готовят к продаже, счет ФЛП закрыли из-за оборотов, 20% домов Киева без резервного тепла

Правила пребывания украинских мигрантов в Европе и предоставление им материальной помощи становятся более строгими. Пожилым беженцам, которые не могут найти работу и не имеют европейского трудового стажа, страны пребывания все чаще предлагают перейти на национальные пенсионные программы базового обеспечения — социальные пенсии по возрасту. Однако эта помощь не полностью безвозмездна. На что реально согласны получатели?

В финальной версии постановления Кабмина об изменении правил бронирования военнообязанных не должно быть конкретных ограничений в 85% и 60% для отдельных категорий предприятий. Об этом народный депутат от «Слуги народа», член парламентского Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский заявил в интервью Новости.LIVE.

Потенциальный покупатель украинского банка должен пройти несколько уровней согласования, а в случае приватизации государственных банков отбор будет еще более жестким. Реальными претендентами на крупные банковские активы в Украине могут стать, прежде всего, международные банковские группы. Об этом рассказал Сергей Будкин.

Около 20% домов в Киеве до сих пор не имеют резервного теплоснабжения. Это означает, что в случае повреждения основных источников тепла они останутся без альтернативного подключения. Самая сложная ситуация, по оценке директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, — на Троещине, хотя уязвимые микрорайоны почти во всех районах столицы. Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

Банк закрыл счет ФЛП после того, как за неполных пять месяцев через него прошло около 4 млн грн — в несколько раз больше заявленного прогноза оборотов. Предприниматель предоставила договоры, накладные и подтверждение уплаты налогов, однако Верховный Суд поддержал банк: решающими стали совокупность рисков, переводы средств одному контрагенту и отсутствие подтверждений логистики торговли.