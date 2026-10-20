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20 октября 2026, 20:54 Читати українською

Топ-5 новостей за вторник: банки готовят к продаже, счет ФЛП закрыли из-за оборотов, 20% домов Киева без резервного тепла

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Социалка взаймы: как европейские пенсии могут уменьшить ваше наследие в Украине

Правила пребывания украинских мигрантов в Европе и предоставление им материальной помощи становятся более строгими. Пожилым беженцам, которые не могут найти работу и не имеют европейского трудового стажа, страны пребывания все чаще предлагают перейти на национальные пенсионные программы базового обеспечения — социальные пенсии по возрасту. Однако эта помощь не полностью безвозмездна. На что реально согласны получатели?

Бронирование не будет сокращаться до 85% и 60%: в Раде раскрыли детали нового постановления

В финальной версии постановления Кабмина об изменении правил бронирования военнообязанных не должно быть конкретных ограничений в 85% и 60% для отдельных категорий предприятий. Об этом народный депутат от «Слуги народа», член парламентского Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский заявил в интервью Новости.LIVE.

Государственные Сенс Банк и Укргазбанк готовят к продаже: инвестбанкир рассказал, кто реально может стать их владельцем

Потенциальный покупатель украинского банка должен пройти несколько уровней согласования, а в случае приватизации государственных банков отбор будет еще более жестким. Реальными претендентами на крупные банковские активы в Украине могут стать, прежде всего, международные банковские группы. Об этом рассказал Сергей Будкин.

Будет ли тепло зимой в Киеве: эксперт назвал главную проблему

Около 20% домов в Киеве до сих пор не имеют резервного теплоснабжения. Это означает, что в случае повреждения основных источников тепла они останутся без альтернативного подключения. Самая сложная ситуация, по оценке директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, — на Троещине, хотя уязвимые микрорайоны почти во всех районах столицы. Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

Банк закрыл счет ФОТ из-за оборотов в 4 млн грн: что решил Верховный Суд

Банк закрыл счет ФЛП после того, как за неполных пять месяцев через него прошло около 4 млн грн — в несколько раз больше заявленного прогноза оборотов. Предприниматель предоставила договоры, накладные и подтверждение уплаты налогов, однако Верховный Суд поддержал банк: решающими стали совокупность рисков, переводы средств одному контрагенту и отсутствие подтверждений логистики торговли.

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Источник: Минфин
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