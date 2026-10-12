Топ-5 новостей за понедельник: инфляция в Украине, возмещение НДС бизнесу, графики отключений в Киеве

Майнинговые фермы возле украинских АЭС могли бы приносить деньги на восстановление, покупая электричество, которое невозможно доставить потребителям. Такую идею предложили в американском Bitcoin Policy Institute, оценив потенциальные поступления в $1 млрд за пять лет. Откуда в стране с отключениями может взяться излишнее электричество и почему его предлагают продавать именно майнерам? Ответ зависит от состояния сетей, условий соглашения и того, сколько денег после всех расходов останется в Украине.

Потребительские цены в Украине в сентябре 2026 г. выросли на 2,1% после повышения на 0,1% в августе и 0,3% в июле. Об этом говорится в данных Госстата.

Бизнесу приостановили бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость на сумму около 17 миллиардов гривен. Об этом написал первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд разделили Нобеля по экономике в 2026 году. Шведская академия наук отметила их вклад в разработку макроэкономических моделей, объясняющих, как лучше выходить из кризиса, подобного нынешнему нефтяному из-за войны в Иране.

В Киеве отменили привычное разделение на очереди: стабилизационные отключения теперь действуют по персональным графикам. Искать свою группу в списках не нужно, поскольку график рассчитывают для каждого адреса отдельно. Узнать, когда выключат свет именно у вас, можно на сайте ДТЭК Киевские Электросети, в их чат-ботах или в приложении «Киев Цифровой».