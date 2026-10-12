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12 октября 2026, 20:40 Читати українською

Топ-5 новостей за понедельник: инфляция в Украине, возмещение НДС бизнесу, графики отключений в Киеве

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Может ли майнинг биткоина помочь отстроить Украину

Майнинговые фермы возле украинских АЭС могли бы приносить деньги на восстановление, покупая электричество, которое невозможно доставить потребителям. Такую идею предложили в американском Bitcoin Policy Institute, оценив потенциальные поступления в $1 млрд за пять лет. Откуда в стране с отключениями может взяться излишнее электричество и почему его предлагают продавать именно майнерам? Ответ зависит от состояния сетей, условий соглашения и того, сколько денег после всех расходов останется в Украине.

Цены в Украине снова пошли вверх: инфляция достигла 10% в годовом исчислении

Потребительские цены в Украине в сентябре 2026 г. выросли на 2,1% после повышения на 0,1% в августе и 0,3% в июле. Об этом говорится в данных Госстата.

Бизнесу приостановили возмещение НДС почти на 17 млрд грн

Бизнесу приостановили бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость на сумму около 17 миллиардов гривен. Об этом написал первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Теория для центробанков и правительств: кому присудили Нобелевскую премию по экономике

Американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд разделили Нобеля по экономике в 2026 году. Шведская академия наук отметила их вклад в разработку макроэкономических моделей, объясняющих, как лучше выходить из кризиса, подобного нынешнему нефтяному из-за войны в Иране.

В Киеве больше нет очередей отключений: ДТЭК объяснил, как действуют индивидуальные графики

В Киеве отменили привычное разделение на очереди: стабилизационные отключения теперь действуют по персональным графикам. Искать свою группу в списках не нужно, поскольку график рассчитывают для каждого адреса отдельно. Узнать, когда выключат свет именно у вас, можно на сайте ДТЭК Киевские Электросети, в их чат-ботах или в приложении «Киев Цифровой».

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Источник: Минфин
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