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21 июля 2026, 19:32 Читати українською

В Украину массово завозят сыры под видом гуманитарной помощи: правительство готовит новые правила

Министерство аграрной политики и продовольствия объявило об усилении контроля за ввозом молочной продукции из-за злоупотребления статусом гуманитарной помощи. По данным ведомства, отдельные компании оформляют коммерческие партии импортных сыров как гуманитарные грузы, чтобы не платить пошлины и НДС.

Министерство аграрной политики и продовольствия объявило об усилении контроля за ввозом молочной продукции из-за злоупотребления статусом гуманитарной помощи.

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Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что использование гуманитарной помощи для уклонения от налогообложения во время войны неприемлемо, ведь это создает неравные условия для легального бизнеса и наносит ущерб государственному бюджету.

Почему возникла проблема

По оценкам отраслевых ассоциаций, нелегальный импорт уже занимает около 30% украинского рынка сыров, а из-за серых схем бюджет ежегодно недополучает примерно 730 млн грн.

В то же время, доля импортных сыров на украинском рынке весной 2026 года превысила 50%, тогда как в конце 2025 года она составляла около 45%. За этот же период производство сыров в Украину сократилось на 6%, а импорт сычужных сыров вырос на 13%.

В министерстве также обращают внимание, что продукция, ввезенная по таким схемам, нередко не проходит лабораторный контроль и может продаваться без должной маркировки на украинском языке.

Какие изменения готовит правительство

Для борьбы со злоупотреблениями правительство намерено ввести новый порядок проверки гуманитарных грузов. Он будет предусматривать возможность отслеживать путь продукции с момента пересечения границы до конечного получателя.

Кроме этого:

  • в октябре утратит силу постановление № 234 об упрощенной маркировке пищевых продуктов;
  • контролирующие органы усилят проверки как на границе, так и на оптовых складах и рынках;
  • При разработке новых механизмов контроля Украина будет учитывать опыт стран Европейского Союза.

В Минагрополитики напомнили, что, например, в Польше незаконный ввоз пищевых продуктов контролируют сразу несколько государственных служб, а за такие нарушения могут угрожать большие штрафы или уголовная ответственность.

Читайте также: Украину завалят дешевым сыром: как торговая война «ЕС-Китай» изменит наш молочный рынок

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Aleksandr09
Aleksandr09
21 июля 2026, 19:52
#
А много ли украинских сыров на полках супермаркетов польши?
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