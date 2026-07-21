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21 июля 2026, 13:34 Читати українською

Pepco выходит на украинский рынок: в каких городах откроются первые магазины

Польская сеть магазинов низких цен Pepco во второй половине 2026 официально начнет работу в Украине. Как сообщается в пресс-релизе, первые магазины компании откроются в Киеве, Черновцах, Мукачево и Тернополе.

Польская сеть магазинов низких цен Pepco во второй половине 2026 официально начнет работу в Украине.

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Pepco уже подготовила стартовые локации, обустраивает торговые помещения и адаптирует свои операционные процессы к украинскому рынку.

Одновременно ритейлер формирует местную команду. Компания уже приступила к набору сотрудников во всех четырех городах, где планирует стартовать.

«Мы постепенно расширяем нашу команду в Украине и с нетерпением ждем возможности поздравить покупателей в первых магазинах Pepco, шаг за шагом развивая наше присутствие на украинском рынке ответственно и взвешенно», — сообщил руководитель Pepco Ukraine Арсен Старченко.

Один из крупнейших дискаунтеров Европы

Pepco была основана в Польше более двух десятилетий назад и специализируется на продаже доступной одежды, товаров для дома, игрушек и других товаров повседневного спроса.

Сегодня сеть работает в 18 странах Европы и объединяет более 4 тысяч магазинов. По данным компании, ежемесячно их посещают около 36 млн. покупателей.

Бренд входит в Pepco Group, акции которой торгуются на Варшавской фондовой бирже. Компания продолжает расширять географию присутствия: кроме Украины в 2026 году она планирует выйти и на рынок Северной Македонии.

Для работы в Украине ритейлер зарегистрировал ООО «Пепко Украина». По данным сервиса Опендатабот, юридическое лицо было создано 18 мая 2026 года.

Pepco Group продолжает показывать рост финансовых показателей. По итогам 2025 года выручка компании увеличилась на 8,7% — до €4,5 млрд, а чистая прибыль выросла почти на 20% и достигла €219 млн.

Для украинских покупателей появление нового международного дискаунтера означает ужесточение конкуренции в сегменте товаров повседневного спроса, что может стимулировать сети активнее работать над ценами, ассортиментом и программами лояльности.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
TattiReuven
TattiReuven
21 июля 2026, 15:45
#
Хлам. Купила джинсы для дома носить. Проносила месяца два, не больше. Просто расползлись
Кеды брала, для работы в саду Внутренняя часть липнет, так где то и валяются. Носить невозможно
Вообще все из пепко это хлам. Китайский, естественно. Не советую
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