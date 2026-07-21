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21 июля 2026, 8:07 Читати українською

Финмониторинг передал правоохранителям материалы по подозрительным операциям на 194 млрд грн

Государственная служба финансового мониторинга Украины в первом полугодии 2026 года передала правоохранительным органам 1368 материалов относительно подозрительных финансовых операций. Это почти втрое больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Государственная служба финансового мониторинга Украины в первом полугодии 2026 года передала правоохранительным органам 1368 материалов относительно подозрительных финансовых операций.

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По его словам, общая сумма финансовых операций, ставших предметом анализа, составляет 194,2 млрд грн. Речь идет не о доказанных убытках, а о транзакциях, которые могут быть связаны с отмыванием доходов, уклонением от уплаты налогов, коррупционными преступлениями и другими правонарушениями.

Больше материалов касается налогов и коррупции

По данным Госфинмониторинга:

  • 499 материалов на 114,5 млрд грн касаются возможного ухода от уплаты налогов и легализации доходов, полученных незаконным путем;
  • 269 материалов на 47,7 млрд грн связаны с вероятным хищением бюджетных средств и коррупционными правонарушениями;
  • отдельное направление работы касается борьбы с так называемыми дроп-схемами.

За первые шесть месяцев года специалисты службы проанализировали более 24 тысяч банковских счетов и выявили более 12 тысяч человек, имеющих признаки участия в дроп-схемах. Общая сумма сделок, которые могут быть связаны с такой деятельностью, превышает 18,5 млрд грн.

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Дропами называют лиц, которые за вознаграждение передают третьим лицам свои банковские карты или доступ к счетам. В дальнейшем такие счета могут использоваться для перевода или легализации средств, полученных незаконным путём.

Следующий шаг — расследование

Гетманцев подчеркнул, что передача материалов правоохранительным органам является только начальным этапом борьбы с финансовыми преступлениями.

По его мнению, необходимо срочно прекращать схемы уклонения от налогообложения, контролировать использование бюджетных средств, а также устанавливать организаторов дроп-сетей и конечных выгодополучателей, а не ограничиваться держателями банковских карт.

Как ранее писал Минфин, борьба с дроп-схемами явилась одним из приоритетов государственной политики в сфере финансового мониторинга. НБУ, банки и правоохранительные органы в последние годы ужесточают контроль за счетами, которые могут использоваться для незаконного движения средств.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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