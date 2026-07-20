Главное за понедельник: «подводные камни» валютного рынка, рост цен на горючее и крупнейшие владельцы криптовалют

Курс доллара и евро на этой неделе: все подводные камни валютного рынка

На этой неделе динамику украинского валютного рынка определят сразу несколько мощных факторов: решение Европейского центрального банка, ожидание заседания Федеральной резервной системы США, рост цен на нефть и новый виток геополитической напряженности. Все они могут уже в ближайшие дни повлиять на курс доллара и евро в Украине.

В ЕС запретили утилизировать нераспроданную одежду и обувь

Начиная с 19 июля, крупные компании-продавцы одежды в ЕС не могут отправлять на утилизацию новую одежду и обувь, которые не были распроданы по плановому графику.

В Украине начали резко расти цены на топливо: дизель может подорожать до 86 грн.

В Украине началась новая волна повышения цен на топливо. На АЗС уже появились более высокие ценники, а участники рынка ожидают дальнейшего подорожания бензина и дизеля.

Банки будут анализировать поведение клиентов: какие переводы могут вызвать вопросы у НБУ

Национальный банк Украины предложил новые правила контроля платежных операций, которые должны помочь банкам и другим участникам рынка быстрее выявлять нетипичные платежи, мошеннические схемы и случаи неправомерного использования платежной инфраструктуры.

Крупнейшие владельцы криптоактивов: кто попал в рейтинг

Аналитическая платформа Arkham Intelligence обнародовала рейтинг 100 крупнейших владельцев криптоактивов по объему подтвержденных ончейн-активов по состоянию на середину июля 2026 года. Кто, кроме Сатоши Накамото, лидер списка?