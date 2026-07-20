LG устанавливает рекламный софт без разрешения и записывает разговоры в вашем доме

LG попала под мощную волну критики с двух сторон: мониторы компании самостоятельно устанавливают нежелательное программное обеспечение на компьютеры, а новые условия использования смарт-телевизоров перекладывают на владельца ответственность за запись голосов гостей. Об этом сообщил сайт T echradar

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Как выяснили исследователи Gamers Nexus, некоторые игровые мониторы LG при подключении к компьютеру автоматически устанавливают не только фирменный LG Monitor App Installer, но и McAfee Scam Detector без запроса разрешения. При этом собственное приложение LG требует полного доступа к системным ресурсам, что потенциально включает всю онлайн активность, логины, геолокацию и данные о железе. McAfee же имеет давнюю репутацию bloatware, то есть, нежелательного софта, который производители устанавливают на устройства в рамках коммерческих сделок.

Реакция в сети была предсказуемой. «Кто это придумал — тот полный идиот», — один из самых цитируемых комментариев на Reddit.

Смарт-телевизор слушает разговоры — и это исключительно ваша проблема

С телевизорами ситуация иная, но не менее тревожная. В новых условиях использования LG появился пункт 6(d) о голосовом распознавании и конфиденциальности. Он обязывает владельца телевизора самостоятельно получить согласие от всех людей, чьи голоса могут быть увлечены устройством, и уведомить членов семьи и гостей о том, что их могут записывать «в соответствии с действующим законодательством о прослушивании».

Формально это касается ситуаций, когда включены голосовые функции на базе ИИ. Но формулировка достаточно широка, чтобы охватывать и другие сценарии — и это пугает пользователей.

Технически три выхода: отключить все микрофонные функции, не обновлять прошивку (но тогда без патчей безопасности) или вообще отключить телевизор от интернета. Ни один вариант не смотрится привлекательно.

LG пока не прокомментировала ситуацию. Но в контексте того, что компания делает с мониторами, и общей тенденции крупных технологических компаний брать больше, чем им позволяют, доверие пользователей к производителю тает достаточно быстро.

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