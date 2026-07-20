Украинцам расширили доступ к лекарствам: в программу добавили 260 новых препаратов

Программа реимбурсации «Доступі ліки» расширилась во второй раз с начала 2026 года. В нее добавлено еще 260 торговых названий лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. 173 из них будут отпускаться бесплатно, еще 87 — с частичной доплатой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

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Какое лекарство добавило в список

Речь идет о лекарствах для контроля АД, профилактики инфарктов и инсультов (статины и антикоагулянты), а также для лечения хронической сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и нарушений сердечного ритма.

Пациенты могут получать электронные рецепты на новые лекарственные средства.

Обновленный список лекарственных средств доступен на сайте НСЗУ

Напомним

С начала действия программы реимбурсации «Доступі ліки» в 2019 году ею уже воспользовались 6,43 млн украинцев. Только за первые два квартала 2026 года по программе лекарственные средства получили более 2,56 млн пациентов, а аптеки погасили 9,6 млн электронных рецептов.

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По состоянию на июль 2026 г. программа охватывает 1038 позиций. Среди них — 771 лекарственное средство, 172 комбинированных лекарственных средства, 59 препаратов инсулина и 36 наименований медицинских изделий, в частности тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови.