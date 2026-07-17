Парковка на местах для лиц с инвалидностью: как изменятся наказания для водителей

Верховная Рада рассматривает законопроект № 15403 , который должен усилить ответственность для водителей, занимающих места для лиц с инвалидностью без законных оснований. Документ предусматривает фиксацию суммы штрафов и введение серьезных санкций за использование фальшивых меток на стекле авто.

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Фиксированный штраф за нарушение парковки

Украинские водители, пренебрегающие правами лиц с инвалидностью на парковку, вскоре могут столкнуться с более суровыми санкциями. На сегодняшний день действующее законодательство предусматривает размытую систему штрафов — от 1020 до 1700 гривен. Такая конструкция часто играет на руку нарушителям, поскольку полиция или суд могут назначить минимальное наказание, что не является эффективным сдерживающим фактором.

Новый законопроект предлагает отказаться от «вилок» в размерах штрафов в пользу фиксированной суммы. Согласно инициативе депутатов, нарушение правил парковки на специализированных местах будет караться штрафом в размере 1 700 гривен. Это решение должно устранить юридическую неопределенность и обеспечить неотвратимость наказания.

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Под действие новых правил будут подпадать следующие нарушения:

Остановка или парковка транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью, без соответствующего опознавательного знака. Создание препятствий для водителей с инвалидностью, которые пытаются воспользоваться специально отмеченными парковочными местами.

Санкции за использование фальшивых меток

Отдельный акцент в законопроекте сделан на борьбе с водителями, которые пытаются получить преимущества, маркируя свой автомобиль наклейкой «Лицо с инвалидностью» без правовых оснований. Такое явление в украинских городах довольно распространено: нарушители надеются избежать ответственности, вводя в заблуждение патрульную полицию.

В таких случаях законодатели предусмотрели значительное усиление ответственности.

Основные изменения для нарушителей:

Установление фиксированного штрафа за неправомерное занятие парковочных мест — 1 700 грн. Внедрение нового штрафа за использование поддельных опознавательных знаков — 5 100 грн.

Авторы законопроекта убеждены, что повышение штрафов поможет сформировать в обществе культуру уважения прав лиц с инвалидностью.

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