Парковка на местах для лиц с инвалидностью: как изменятся наказания для водителей

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 июля 2026, 8:03 Читати українською

Парковка на местах для лиц с инвалидностью: как изменятся наказания для водителей

Верховная Рада рассматривает законопроект № 15403, который должен усилить ответственность для водителей, занимающих места для лиц с инвалидностью без законных оснований. Документ предусматривает фиксацию суммы штрафов и введение серьезных санкций за использование фальшивых меток на стекле авто.

Верховная Рада рассматривает законопроект № 15403, который должен усилить ответственность для водителей, занимающих места для лиц с инвалидностью без законных оснований.

► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

Фиксированный штраф за нарушение парковки

Украинские водители, пренебрегающие правами лиц с инвалидностью на парковку, вскоре могут столкнуться с более суровыми санкциями. На сегодняшний день действующее законодательство предусматривает размытую систему штрафов — от 1020 до 1700 гривен. Такая конструкция часто играет на руку нарушителям, поскольку полиция или суд могут назначить минимальное наказание, что не является эффективным сдерживающим фактором.

Новый законопроект предлагает отказаться от «вилок» в размерах штрафов в пользу фиксированной суммы. Согласно инициативе депутатов, нарушение правил парковки на специализированных местах будет караться штрафом в размере 1 700 гривен. Это решение должно устранить юридическую неопределенность и обеспечить неотвратимость наказания.

Читайте также: Штрафные баллы для водителей: за что могут временно забирать права

Под действие новых правил будут подпадать следующие нарушения:

  1. Остановка или парковка транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью, без соответствующего опознавательного знака.

  2. Создание препятствий для водителей с инвалидностью, которые пытаются воспользоваться специально отмеченными парковочными местами.

Санкции за использование фальшивых меток

Отдельный акцент в законопроекте сделан на борьбе с водителями, которые пытаются получить преимущества, маркируя свой автомобиль наклейкой «Лицо с инвалидностью» без правовых оснований. Такое явление в украинских городах довольно распространено: нарушители надеются избежать ответственности, вводя в заблуждение патрульную полицию.

В таких случаях законодатели предусмотрели значительное усиление ответственности.

Основные изменения для нарушителей:

  1. Установление фиксированного штрафа за неправомерное занятие парковочных мест — 1 700 грн.

  2. Внедрение нового штрафа за использование поддельных опознавательных знаков — 5 100 грн.

Авторы законопроекта убеждены, что повышение штрафов поможет сформировать в обществе культуру уважения прав лиц с инвалидностью.

Читайте также: Какие штрафы нам нужны, чтобы прекратить массовые нарушения ПДД

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
YevgenMuza
YevgenMuza
17 июля 2026, 8:25
#
Коротка відповідь: ніяк
+
0
BigBend
BigBend
17 июля 2026, 11:13
#
Можна було б розчистити місця для паркування, прибравши машини, які стоять по 10 років без руху.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 15 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами