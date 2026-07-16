Anthropic готовится к IPO: встречи с инвесторами уже запланированы, выход на биржу состоится в октябре

Anthropic, компания-разработчик Claude, готовится к выходу на публичные рынки. Банкиры уже организуют встречи между потенциальными инвесторами и руководством компании — шаг, обычно предшествующий официальному роудшоу и продаже акций. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источник, знакомый с процессом.

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Anthropic подала проспект IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США еще в июне, но сроки размещения не раскрывала. По данным CNBC, выход на биржу планируется уже в октябре, но сроки могут измениться.

Что известно о компании и соглашении

Несколько ключевых фактов об Anthropic накануне IPO:

основана в 2021 году командой, ушедшей с OpenAI из-за несогласия с направлением развития компании;

в мае закрыла раунд финансирования на $65 млрд при оценке $965 млрд, впервые превысив оценку OpenAI в $852 млрд;

основным источником доходов являются корпоративные клиенты, в частности благодаря популярному ассистенту для программистов Claude Code;

к организации IPO привлечены три крупнейших инвестиционных банка Волл-стрит: Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan Chase

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Если IPO состоится, Anthropic станет публичной компанией раньше OpenAI, которая также конфиденциально подала документы в SEC в июне, но никаких деталей не раскрыла. Выход на рынок первым может оказаться преимуществом, если инвесторский энтузиазм по отношению к ИИ впоследствии остынет.

Рынок уже разогрет: рекордное IPO SpaceX в июне подтвердило аппетит инвесторов к технологическим компаниям. IPO Anthropic станет еще одним шагом к тому, чтобы крупнейшие игроки ИИ-индустрии наконец-то вышли из частного статуса после лет, когда они привлекали сотни миллиардов от частных инвесторов.