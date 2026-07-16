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16 июля 2026, 13:00 Читати українською

Минфин завершает набор участников на инвестиционный тур: успейте присоединиться

«Минфин» приглашает в инвестиционный тур по Львовщине и Ивано-Франковщине, который состоится 25−26 июля. Группа почти сформирована, осталось несколько мест — вы еще успеваете подать заявку.

«Минфин» приглашает в инвестиционный тур по Львовщине и Ивано-Франковщине, который состоится 25−26 июля.

Инвестиционный тур мы организовываем для тех, кто интересуется инвестированием в доходную недвижимость на западе Украины.

Это возможность увидеть сразу 6 локаций в реальных условиях, пообщаться с застройщиками, выяснить все, что вам важно о каждом проекте, а уже потом принимать решения.

И все это в течение двух дней — на самостоятельные поиски проектов и организацию просмотров вам понадобится гораздо больше времени.

📆 КОГДА: 25−26 июля

📍 МЕСТО ВСТРЕЧИ УЧАСТНИКОВ: Ивано-Франковск

Какие объекты посетим в туре

Участники в сопровождении экспертов «Минфина» посетят шесть объектов недвижимости во Львовской и Ивано-Франковской областях:

  • ЖК «Дошний» от VAMBUD, Ивано-Франковск — современный жилой комплекс по концепции «город в городе».
  • ЖК TRIVIUM от VAMBUD, Ивано-Франковск — жилой комплекс бизнес-класса возле парка Шевченко.
  • Green Rest Family от Green Rest, Львовщина — 5-звездочный гостиничный комплекс во Львовских Карпатах, рядом с будущим всесезонным курортом GORO Mountain Resort.
  • КМ «Галицкая Резиденция» от «Будет Дом», Сокольники — коттеджный городок бизнес-класса в одном из самых престижных пригородов Львова.
  • КМ «Буде Дом», Годовщина от «Буде Дом» — коттеджный городок на 40 домов в пригороде Львова.
  • КМ «Буде Дом», Дереватель Lake от «Буде Дом» — коттеджный городок на 76 домов в пригороде Львова.

Условия участия

«Минфин» вместе с партнерами позаботились об организации тура, чтобы вы могли сосредоточиться на главном — знакомстве с инвестиционными проектами и предложениями застройщиков.

Что входит в тур:

  • трансфер между всеми локациями;
  • посещение всех инвестиционных объектов;
  • встречи и общение с застройщиками;
  • сопровождение экспертов «Минфин» на протяжении всего маршрута;
  • участие во всех презентациях и экскурсиях;
  • обеды и фуршет во время тура.

Что участники оплачивают самостоятельно:

  • дорогу к месту старта тура — Ивано-Франковск; обратный путь из Львова;
  • проживание в гостинице во Львове — по специальной цене;
  • личные издержки.

Как принять участие

1. Заполните заявку на сайте

Оставьте контактные данные и краткую информацию о себе.

2. Дождитесь подтверждения заявки.

Менеджер «Минфина» свяжется с вами, ответит на вопросы и подтвердит участие в туре.

3. Получите всю необходимую информацию

После подтверждения участия вам поступит подробная программа, необходимые контакты и другие организационные детали.

4. Ожидайте начала тура

В определенный день мы встретим участников в точке сбора, после чего отправимся по маршруту инвестиционного тура.

❗ ВАЖНО

Участие возможно только после подтверждения заявки менеджером Минфина.

Количество мест ограничено, а регистрация вскоре завершится. Подайте заявку прямо сейчас

🔗 ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ

Источник: Минфин
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