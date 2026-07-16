«Минфин» приглашает в инвестиционный тур по Львовщине и Ивано-Франковщине, который состоится 25−26 июля. Группа почти сформирована, осталось несколько мест — вы еще успеваете подать заявку.
Минфин завершает набор участников на инвестиционный тур: успейте присоединиться
Инвестиционный тур мы организовываем для тех, кто интересуется инвестированием в доходную недвижимость на западе Украины.
Это возможность увидеть сразу 6 локаций в реальных условиях, пообщаться с застройщиками, выяснить все, что вам важно о каждом проекте, а уже потом принимать решения.
И все это в течение двух дней — на самостоятельные поиски проектов и организацию просмотров вам понадобится гораздо больше времени.
📆 КОГДА: 25−26 июля
📍 МЕСТО ВСТРЕЧИ УЧАСТНИКОВ: Ивано-Франковск
Какие объекты посетим в туре
Участники в сопровождении экспертов «Минфина» посетят шесть объектов недвижимости во Львовской и Ивано-Франковской областях:
- ЖК «Дошний» от VAMBUD, Ивано-Франковск — современный жилой комплекс по концепции «город в городе».
- ЖК TRIVIUM от VAMBUD, Ивано-Франковск — жилой комплекс бизнес-класса возле парка Шевченко.
- Green Rest Family от Green Rest, Львовщина — 5-звездочный гостиничный комплекс во Львовских Карпатах, рядом с будущим всесезонным курортом GORO Mountain Resort.
- КМ «Галицкая Резиденция» от «Будет Дом», Сокольники — коттеджный городок бизнес-класса в одном из самых престижных пригородов Львова.
- КМ «Буде Дом», Годовщина от «Буде Дом» — коттеджный городок на 40 домов в пригороде Львова.
- КМ «Буде Дом», Дереватель Lake от «Буде Дом» — коттеджный городок на 76 домов в пригороде Львова.
Условия участия
«Минфин» вместе с партнерами позаботились об организации тура, чтобы вы могли сосредоточиться на главном — знакомстве с инвестиционными проектами и предложениями застройщиков.
Что входит в тур:
- трансфер между всеми локациями;
- посещение всех инвестиционных объектов;
- встречи и общение с застройщиками;
- сопровождение экспертов «Минфин» на протяжении всего маршрута;
- участие во всех презентациях и экскурсиях;
- обеды и фуршет во время тура.
Что участники оплачивают самостоятельно:
- дорогу к месту старта тура — Ивано-Франковск; обратный путь из Львова;
- проживание в гостинице во Львове — по специальной цене;
- личные издержки.
Как принять участие
Оставьте контактные данные и краткую информацию о себе.
2. Дождитесь подтверждения заявки.
Менеджер «Минфина» свяжется с вами, ответит на вопросы и подтвердит участие в туре.
3. Получите всю необходимую информацию
После подтверждения участия вам поступит подробная программа, необходимые контакты и другие организационные детали.
4. Ожидайте начала тура
В определенный день мы встретим участников в точке сбора, после чего отправимся по маршруту инвестиционного тура.
❗ ВАЖНО
Участие возможно только после подтверждения заявки менеджером Минфина.
Количество мест ограничено, а регистрация вскоре завершится. Подайте заявку прямо сейчас
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