Анализ данных Евростата показывает большое неравенство в уровне долговой нагрузки между государствами Европейского Союза. Семь стран сегодня превышают порог задолженности в 85% от валового внутреннего продукта, который Европейская комиссия установила как критический предел для финансовой стабильности. Об этом сообщает издание Euro News .

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Но высокие показатели не всегда означают финансовую нестабильность. Чаще они указывают на роль конкретного государства как финансовой площадки для международных корпораций.

Рейтинговые лидеры: финансовые хабы против реального сектора

Первые позиции в рейтинге долговой нагрузки бизнеса занимают государства, выполняющие роль международных хабов или имеющие специфические условия для размещения холдинговых структур.

Семь стран с высокими показателями долга распределились следующим образом:

Люксембург: 251,1% от валового внутреннего продукта. Лидерство обусловлено множеством иностранных финансовых структур и холдингов.

Дания: 115,4% валового внутреннего продукта. Показатель объясняется активным выходом крупных локальных компаний на международные облигационные рынки для глобальной экспансии.

Швеция: 108,6% от валового внутреннего продукта. Долг сосредоточен в секторе коммерческой недвижимости, что явилось вызовом после удорожания кредитов.

Кипр: 107,3% валового внутреннего продукта. Основную часть долга формируют специальные финансовые компании для перенаправления инвестиционных потоков.

Нидерланды: 106,3% валового внутреннего продукта. Высокие числа отражают роль страны как глобального центра для финансирования многонациональных компаний.

Франция: 91,6% от валового внутреннего продукта. Это единственная крупная экономика среди лидеров рейтинга, где долг считается настоящей уязвимостью.

Бельгия: 90,6% от валового внутреннего продукта. Уровень обусловлен давней политикой привлечения международных холдингов для управления активами.

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Настоящие макроэкономические вызовы и парадоксы

Для большинства малых стран из списка лидеров высокий корпоративный долг является результатом трансграничных финансовых потоков. Официальная статистика учитывает ссуды между частями одной корпорации, что значительно раздувает итоговые цифры.

Центральные банки таких государств публикуют альтернативные расчеты, показывающие гораздо более скромные цифры, если исключить внутренние транзакции. Однако для Франции, Швеции и Дании ситуация иная. Местные показатели отражают реальное заимствование бизнеса для собственного развития, что создает значительную нагрузку на экономику в периоды высоких процентных ставок.

Удивительно выглядит нижняя часть рейтинга, где находятся Италия и Греция. Хотя эти страны известны своими колоссальными государственными долгами, их частные секторы демонстрируют гораздо более низкие показатели заимствований:

Италия: 55,1% от валового внутреннего продукта.

Греция: 58,6% от валового внутреннего продукта.

Ситуация свидетельствует о том, что в этих государствах частный сектор гораздо меньше вовлечен в кредитные инструменты по сравнению с государственным аппаратом.

Данные доказывают, что рейтинг долгового бремени бизнеса показывает не финансовую несостоятельность, а специфику ведения бизнеса в каждой стране и ее роль в глобальной экономике.

Франция остается единственной страной, где специалисты видят настоящую угрозу финансового кризиса, ведь там фирмы действительно имеют большие обязательства перед кредиторами. Остальные лидеры рейтинга лишь подтверждают статус финансовых площадок для глобального бизнеса, где цифры в основном отражают оптимизацию корпоративных структур, а не реальные макроэкономические риски для национальных экономик.

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