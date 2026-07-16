Отсрочки от мобилизации будут продлены автоматически в 90% случаев

Как сообщает Министерство обороны , в Украине началось очередное обновление отсрочек от мобилизации. Система проверяет данные в государственных регистрах и обновляет сроки без повторных заявлений. Более 90% действующих отсрочек могут быть продлены именно так.

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Важно понимать: приложение Резерв+ не обновляет отсрочки самостоятельно. Оно лишь отображает актуальную информацию из государственного реестра. Сам механизм работает на уровне системы независимо от того, как человек оформлял отсрочку онлайн или через ЦНАП.

Срок отсрочки обновляется до завершения мобилизации, определенного Указом Президента, но не дольше сохраняющегося законного основания.

Кто попадает под автоматическое продолжение

Система автоматически проверяет данные для 22 категорий.

Среди них:

люди с инвалидностью и временно непригодные к службе;

родители троих и более детей, одинокие родители, родители детей с инвалидностью;

те, кто ухаживает за тяжелобольными членами семьи или лицами с инвалидностью;

студенты, аспиранты, учителя и работники учебных заведений;

жены и мужья военнослужащих, имеющих несовершеннолетнего ребенка;

люди, чьи родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий;

освобожденные из плена военнослужащие;

те, кто заключил годовалый контракт на службу в возрасте 18−25 лет.

Если основание остается в силе и подтверждается в реестрах, срок обновится автоматически. Пользователи Резерв+ получат уведомление, а актуальную дату можно увидеть в расширенных данных электронного военно-учетного документа.

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Почему автоматика может не сработать и что делать в этом случае

Иногда реестры не содержат необходимую информацию.

Чаще всего это касается:

тех, чьи родители имеют инвалидность I или II группы;

тех, кто ухаживает за тяжелобольным членом семьи;

родителей троих и более детей;

родителей ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Отсутствие автоматического продления не означает потери права на отсрочку. Чаще всего достаточно обновить данные в реестрах. Важно, чтобы сведения о семье были правильно внесены в реестр актов гражданского состояния, данные об инвалидности подтверждены в Пенсионном фонде или Единой информационной системе социальной сферы, а ФИО, дата рождения и налоговый номер совпадали везде.

Для родителей трех и более детей критически важно отсутствие задолженности по алиментам или чтобы она не превышала сумму выплат за три месяца.

Если автоматическое продление все равно не произошло, документы подают в любой ЦНАП. В ТЦК и СП заявления больше не подаются.

Можно ли сейчас оформить отсрочку?

Оформить новую отсрочку онлайн в Резерве+ сейчас могут 11 категорий граждан:

люди с инвалидностью и временно непригодны к службе;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет и совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеет мужа, жену или родителей с инвалидностью I или II группы;

жены и мужья военнослужащих с ребенком;

родители троих и более детей и одинокие родители;

студенты, аспиранты и работники высшего образования.

Список категорий, которым доступно онлайн-оформление, будет продолжать расширяться.

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