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15 июля 2026, 17:13 Читати українською

Перезагрузка Кабмина: кого увидим в новом составе правительства и каковы итоги работы предыдущего

Верховная Рада во вторник отправила в отставку премьер-министр Юлию Свириденко, после чего в парламенте начался процесс формирования нового состава Правительства. В СМИ появилась информация о ряде потенциальных кандидатов на должности.

Перезагрузка Кабмина: кого увидим в новом составе правительства и каковы итоги работы предыдущего
Фото: wikipedia

По словам народного депутата Ярослава Железняка, к вечеру планируется сформировать пакет кандидатур на должности министров, а уже на следующий день попытаются назначить большинство из них, включая глав МИД и Минобороны.

По предварительной информации обсуждаются следующие изменения.

Министерство обороны — остается много версий, однако окончательное решение депутаты ожидают до вечера.

Министерство образования — Оксена Лесного в должности заменят. Основным новым кандидатом называют главу Национального агентства обеспечения качества высшего образования Андрея Бутенко, хотя окончательное решение еще не принято.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов планируется разделить на два ведомства: Министерство экономики и экологии, а также отдельное Министерство аграрной политики. Основным претендентом на последнюю должность называют действующего замминистра экономики Тараса Высоцкого.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры также планируют разделить на Министерство регионов, которое может возглавить Виталий Безгин (нардеп от фракции «Слуга Народа») и отдельное Министерство инфраструктуры.

Министерство по делам ветеранов, по словам нардепа Алексея Гончаренко, может возглавить глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Также рассматривается возможность создания нового отдельного министерства по делам внутренне перемещенных лиц.

Напомним, 14 июля Верховная Рада проголосовала за увольнение премьер-министра Юлии Свириденко и соответственно министров Кабмина. По процедуре после увольнения премьера все министры уходят в отставку. Но будут оставаться в должности в статусе исполняющих обязанности до момента, пока Верховная Рада не назначит новый состав Правительства.

РБК-Украина проанализировало, с какими результатами завершает работу правительство Юлии Свириденко. Среди ключевых достижений:

  • 60% вооружения и 95% дронов для сил обороны сегодня производятся в Украине.
  • Международные резервы достигли рекордных $57,3 млрд, инфляция снизилась с 12% до 8%.
  • Привлечено $47,8 млрд международной финансовой помощи, согласовано Ukraine Support Loan на €90 млрд.
  • Начат переговорный процесс по вступлению Украины в ЕС: открыто два переговорных кластера и принято 27 евроинтеграционных законов.
  • ВВП Украины вырос на 1,8%, а в четвертом квартале — на 3%.
  • Пенсии проиндексированы на 12,1%, а программой «Зимняя поддержка» воспользовались 18 млн. украинцев.

Ожидается, что главными вызовами новой правительственной команды станет удержание темпов евроинтеграции и масштабирование начатых реформ.

Источник: Минфин
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