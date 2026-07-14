Совет продлил военное положение и мобилизацию на 90 дней

Во вторник, 14 июля, Верховная Рада проголосовала за законопроекты № 15401 и № 15402 о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней до 31 октября 2026 года. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

«За» продолжение военного положения проголосовали 313 народных депутатов, «за» продолжение мобилизации — 311.

«Это уже в 20-й раз, когда действующий созыв за эти вопросы голосует», — отметил Железняк.

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Напомним

«Минфин» писал, что украинский бизнес готовится к масштабному пересмотру правил игры: до 1 сентября 2026 года все предприятия без исключения должны пройти процедуру подтверждения статуса «критически важных» для экономики.

Правительственная реформа — это жесткий фильтр, который заставит компании выйти из тени или проститься с возможностью бронировать работников. Автоматической пролонгации старых статусов не будет.