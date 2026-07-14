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14 июля 2026, 10:22 Читати українською

ЕС официально открыл шестой кластер в переговорах о вступлении Украины

На сегодняшней межгосударственной конференции по вступлению Украины в ЕС был официально открыт кластер 6 (внешние отношения) в переговорах. Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Брюсселе.

На сегодняшней межгосударственной конференции по вступлению Украины в ЕС был официально открыт кластер 6 (внешние отношения) в переговорах.
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«Я рад сообщить об открытии шестого кластера», — сказал министр по делам Е С Ирландии Томас Бирн.

Он признал достижения Украины во внедрении реформ во время войны, подчеркивая приверженность Украины пути к вступлению в ЕС и ценностям Европы, в частности, свободы, демократии и равенства.

Читайте: Вступление Украины в ЕС: открыт первый и важнейший переговорный кластер

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос ожидает, что в июле будут открыты остальные 5 кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
0
youknow
youknow
14 июля 2026, 10:54
#
Рано ще вам в ЄС з вашим «кумовством, сватовством, братовством, порішаловом…і т.ін.», нахабством та несправедливістю
+
+44
Саша Пархоменко
Саша Пархоменко
14 июля 2026, 11:36
#
Може вже досить цих порожніх балачок? У всіх країнах ЄС все справедливо і немає кумовства, сватотацтва та порішалова. Он, в Румунії скандал на скандалі, і лей до євро вже фіг зна де через це. І нічого, не вигнали з ЄС. І це тільки один приклад. Це я ще про жабу орбана з його палацом і зебрами не кажу.
+
0
zevs1
zevs1
14 июля 2026, 12:45
#
Саша Пархоменко
Какой же ты наивный на счёт ЕС
+
0
P93
P93
14 июля 2026, 11:20
#
Clowns, *** eu
+
0
zevs1
zevs1
14 июля 2026, 11:24
#
Главное внедрить в Украине самую низкую систему налогообложения общ система 10/10/10 и для малого бизнеса 3% с валового оборота до 250000тыс долларов США в год и тогда можно вступать в ЕС, и в этом есть прямая необходимость.
Так как Украина имеет самую протяженую границу с Россией так же война оставит тяжёлые восприятия на принятие решения в пользу Украины для открытия производства товаров и услуг в Украине, и Россия со своими амбициями.как сосед никуда не денется
В Украине должен быть логотип или лозунг живи свободным и это должно касаться всех кто живёт в Украине или будет иметь такое желание переехать жить сюда.
Примерно как девиз штата Нью-Гемпшир
Живи сводно или умри
+
0
Саша Пархоменко
Саша Пархоменко
14 июля 2026, 11:37
#
Це ти з тих дурників 5.10? Шо там, тепер, 10.10.10?
+
0
zevs1
zevs1
14 июля 2026, 12:33
#
Саша Пархоменко
Очередной любитель диктатуры и концлагеря в Украине.
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