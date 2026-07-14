На сегодняшней межгосударственной конференции по вступлению Украины в ЕС был официально открыт кластер 6 (внешние отношения) в переговорах. Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Брюсселе.
ЕС официально открыл шестой кластер в переговорах о вступлении Украины
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«Я рад сообщить об открытии шестого кластера», — сказал министр по делам
Он признал достижения Украины во внедрении реформ во время войны, подчеркивая приверженность Украины пути к вступлению в ЕС и ценностям Европы, в частности, свободы, демократии и равенства.
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Напомним
Ранее «Минфин» писал, что еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос ожидает, что в июле будут открыты остальные 5 кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.
Источник: Минфин
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Комментарии - 7
Какой же ты наивный на счёт ЕС
Так как Украина имеет самую протяженую границу с Россией так же война оставит тяжёлые восприятия на принятие решения в пользу Украины для открытия производства товаров и услуг в Украине, и Россия со своими амбициями.как сосед никуда не денется
В Украине должен быть логотип или лозунг живи свободным и это должно касаться всех кто живёт в Украине или будет иметь такое желание переехать жить сюда.
Примерно как девиз штата Нью-Гемпшир
Живи сводно или умри
Очередной любитель диктатуры и концлагеря в Украине.