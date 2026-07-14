ЕС официально открыл шестой кластер в переговорах о вступлении Украины

На сегодняшней межгосударственной конференции по вступлению Украины в ЕС был официально открыт кластер 6 (внешние отношения) в переговорах. Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Брюсселе.

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«Я рад сообщить об открытии шестого кластера», — сказал министр по делам Е С Ирландии Томас Бирн.

Он признал достижения Украины во внедрении реформ во время войны, подчеркивая приверженность Украины пути к вступлению в ЕС и ценностям Европы, в частности, свободы, демократии и равенства.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос ожидает, что в июле будут открыты остальные 5 кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.