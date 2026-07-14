Стейблкоин USDT, золото и политические амбиции Найджела Фараджа в Британии

Tether превратился в финансового гиганта, владеющего золотом и облигациями в миллиарды долларов, в то же время став влиятельным акционером партии Найджела Фараджа. Расследование BBC раскрывает сложное переплетение криптоиндустрии, обширной политики и борьбы регуляторов за стабильность мировых финансов.

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Кто самый большой покупатель золота в мире? Китай? Япония? Нефтяные магнаты Персидского залива?

На самом деле в прошлом году первенство завоевала компания Tether. Этот эмитент Стэйблкоина USDT действует как частный центральный банк, хотя в штате компании работает только 200 человек. Tether — мост между рискованными криптовалютами и традиционными финансами, по сути, оффшорный цифровой доллар.

По словам руководства, 140 тонн принадлежащего компании физического золота хранится в швейцарском «бункере» времен холодной войны. Помимо драгоценного металла, Tether владеют государственным долгом США на сумму около 135 миллиардов долларов, то есть больше, чем имеют национальные резервы Южной Кореи. Для пользователей USDT стал удобным инструментом для ежедневных платежей. Каждый токен, как утверждают в компании, подкреплен реальным долларом, облигацией или слитком.

Хотя Circle, эмитент USDC также играет на этом поле и считается влиятельным конкурентом, Tether превратился в финансового гиганта, который по масштабам активов может конкурировать с бюджетами государств G20.

Несмотря на критику и постоянные проверки, Tether пытается играть по правилам крупного финансового мира. Их стратегия значительно глубже, чем «перевалочная база» между разными криптовалютами. Компания является частью огромных потоков капитала, являющихся частью глобальной экономики.

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Они стремятся убедить мир, что их модель — цифровая версия банковского стандарта, способная выдержать любой экономический шторм, в отличие от многих других криптовалют.

Найджел Фарадж и его «криптодонор»

Такое колоссальное влияние денег неизбежно создает политические связи.

Найджел Фарадж, лидер партии Reform UK (ранее она называлась «партия Брекзита»), стал одним из самых активных лоббистов интересов криптоиндустрии в Британии.

Его интерес напрямую связан с Кристианом Харборном, влиятельным акционером Tether, которому принадлежит около 13% компании. В прошлом году Харборн совершил рекордное пожертвование в 15 миллионов фунтов стерлингов в пользу партии Фараджа. Хотя политики и бизнесмен настаивают, что эти деньги не предусматривали никаких обязательств, совпадения во времени выглядят слишком показательными.

Харборн также являлся официальным лоббистом в Европарламенте от имени группы, публично защищавшей Tether. Таким образом, политическая программа Фараджа по превращению Британии в глобальный крипто-хаб идеально совпадает с финансовыми интересами его главного спонсора.

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Эндрю Бейли против амбиций партии реформ

Эта ситуация ставит Фараджа в прямой конфликт с Эндрю Бейли, главой Банка Англии. Бейли, также возглавляющий международный Совет по финансовой стабильности, настроен по отношению к USDT крайне скептически. Он предупреждает, что стейблкоины без надлежащих гарантий могут спровоцировать глобальный финансовый коллапс.

Фарадж, в свою очередь, публично давит на Бейли, требуя ослабить регулирование и отменить ограничения на суммы, которые граждане могут держать в стейблкоинах. Пока что ЦБ страны держит оборону, однако если партия Фараджа придет к власти, она получит право назначить нового главу Банка Англии, что может коренным образом изменить правила игры.

Несмотря на любую политическую риторику или регуляторные проверки, похоже, что стейблкоин USDT никогда не будет запрещен в Европе. Эта валюта стала настолько интегрирована в глобальные финансовые потоки, что за ее функционированием теперь стоят интересы крупнейших корпораций и политических игроков.