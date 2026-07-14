В Украине изменились сроки действия водительских удостоверений: МВД объяснило новые правила выдачи и обмена

В Украине изменились сроки действия водительских удостоверений. Соответствующие изменения направлены на приведение украинского законодательства в соответствие с европейскими стандартами и внедрение современных подходов к допуску водителей к управлению транспортными средствами. Об этом говорится в сообщении Главного сервисного центра МВД.

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Как будут выдавать водительские удостоверения

Водительское удостоверение, выдаваемое впервые, как и раньше, будет выдаваться сроком на 2 года. По истечении этого периода водитель сможет обменять документ на удостоверение с общим сроком действия при условии выполнения требований законодательства.

После обмена водительского удостоверения, выданного впервые, применяются новые сроки действия категорий. Для водителей мопедов, мотоциклов, квадроциклов и легковых автомобилей (категории А1, А, В1, В, ВЕ) удостоверения выдаются сроком на 15 лет. Для водителей грузовиков, автобусов, троллейбусов, трамваев и других транспортных средств категорий С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1Е, DE, Т срок действия водительского удостоверения составит 5 лет.

Водительское удостоверение, выданное впервые, — только один раз в два года

В соответствии с Положением о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины № 340, право на управление транспортными средствами, предоставленное впервые, действует в течение двух лет.

Важно понимать, что этот двухлетний срок применяется только один раз — при первом в жизни получении водительского удостоверения, независимо от того, какую категорию транспортных средств человек открывает первой.

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Например, если гражданин сначала получил категорию А, а через полгода открыл категорию В, новый двухлетний срок не начинается. Отсчет двух лет ведётся с даты выдачи первого водительского удостоверения, то есть с момента получения категории А.

Точно так же, если водитель уже много лет имеет категорию В и открывает категорию С или D, он не приобретает статус начинающего водителя повторно. Для новой категории отдельный двухлетний срок не устанавливается.

Если же первой категорией является С или любая другая, водительское удостоверение также выдается сроком на два года. После его обмена применяется общий срок действия, установленный для соответствующей категории транспортных средств.

Как обменять водительское удостоверение, выданное впервые

По истечении двухлетнего срока водительское удостоверение, выданное впервые, подлежит обмену без сдачи теоретического и практического экзаменов при условии, что в течение двух лет водитель совершил не более двух административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

После обмена водительского удостоверения устанавливаются следующие сроки его действия:

15 лет — для категорий А1, А, В1, В, ВЕ;

5 лет — для категорий С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1Е, DE, Т.

Что произойдет со сроком действия удостоверения при его обмене

Новые сроки действия водительских удостоверений применяются не только по истечении двухлетнего срока действия водительского удостоверения, выданного впервые, но и при любой замене документа.

Если водительское удостоверение обменивается в связи с открытием новой категории транспортных средств, утерей или кражей документа, его повреждением или изменением персональных данных владельца, новое удостоверение выдается со сроком действия, установленным для соответствующей категории транспортных средств. То есть срок его действия отсчитывается заново, а не сохраняется до даты истечения срока действия предыдущего документа.

Например, если у водителя есть водительское удостоверение категории В, выданное сроком на 15 лет, и в 2027 году он меняет фамилию, при обмене документа он получит новое удостоверение, срок действия которого снова составит 15 лет. Аналогичный принцип применяется и в случае открытия новой категории, утери, кражи или повреждения водительского удостоверения.

При этом порядок получения и обмена водительского удостоверения остается без изменений.