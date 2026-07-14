Подозрительные транзакции и хищения из бюджета: что выявил Госфинмониторинг

За первое полугодие 2026 года финансовая разведка передала правоохранительным органам 1368 материалов — это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом написал глава Госфинмониторинга Филипп Пронин.

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Ключевые результаты

194,2 млрд грн подозрительных финансовых операций;

47,7 млрд грн — операции с признаками хищения бюджетных средств и коррупции;

114,5 млрд грн — возможные схемы уклонения от уплаты налогов;

более 12 тысяч человек с признаками деятельности так называемых «дропов».

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По его словам, финансовая разведка также продолжает работу по противодействию финансированию государства-агрессора, терроризму, коллаборационистской деятельности и нарушению санкционного законодательства.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что государственная служба финансового мониторинга Украины более активно отслеживает операции с наличными, в частности случаи, когда граждане покупают дорогие автомобили или недвижимость без официально подтвержденных доходов.