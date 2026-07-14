Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подала в Верховную Раду заявление об отставке. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook.
Премьер Юлия Свириденко подала в отставку
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Отставка Свириденко
«В Верховную Раду поступило заявление об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко», — написал он.
По словам Стефанчука, Рада рассмотрит этот вопрос в ближайшее время.
Он поблагодарил Свириденко за работу в очень тяжелое для государства время.
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Напомним
Ранее «Минфин» писал, что президент Владимир Зеленский объявил о масштабной перезагрузке власти, которая коснется как Кабинета Министров, так и правоохранительных органов. В рамках новой политической стратегии Украина переходит к формату, где каждое ключевое внешнеполитическое направление закрепляется за отдельным специалистом с большим опытом.
Депутат Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что среди кандидатов на должность премьер-министра сейчас: Корецкий, Шмигаль, Федоров и мэры нескольких областных центров.
Президент Владимир Зеленский уже провел консультации с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергеем Корецким, министром энергетики Денисом Шмыгалем, министром обороны Михаилом Федоровым, министром внутренних дел Игорем Клименко и мэром Харькова Игорем Тереховым.
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