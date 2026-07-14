Премьер Юлия Свириденко подала в отставку

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подала в Верховную Раду заявление об отставке. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook .

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Отставка Свириденко

«В Верховную Раду поступило заявление об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко», — написал он.

По словам Стефанчука, Рада рассмотрит этот вопрос в ближайшее время.

Он поблагодарил Свириденко за работу в очень тяжелое для государства время.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что президент Владимир Зеленский объявил о масштабной перезагрузке власти, которая коснется как Кабинета Министров, так и правоохранительных органов. В рамках новой политической стратегии Украина переходит к формату, где каждое ключевое внешнеполитическое направление закрепляется за отдельным специалистом с большим опытом.

Депутат Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что среди кандидатов на должность премьер-министра сейчас: Корецкий, Шмигаль, Федоров и мэры нескольких областных центров.

Президент Владимир Зеленский уже провел консультации с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергеем Корецким, министром энергетики Денисом Шмыгалем, министром обороны Михаилом Федоровым, министром внутренних дел Игорем Клименко и мэром Харькова Игорем Тереховым.