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6 июля 2026, 17:08 Читати українською

Откровенно об Укрзализныце: нехватка международных рейсов, старые вагоны, высокие тарифы

Глава правления «Укрзализныци» Александр Перцовский в подкасте на канале «Что с экономикой? «ответил на болезненные вопросы финансовой устойчивости компании, будущего подвижного состава и сложностей с международными маршрутами.

Глава правления «Укрзализныци» Александр Перцовский в подкасте на канале «Что с экономикой?

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Несмотря на то, что в первом квартале 2026 года «Укрзализныця» зафиксировала убыток в размере 7,9 млрд грн, Александр Перцовский отмечает: компания продолжает работать, несмотря на постоянные атаки врага и потерю прежних доходов от транзита.

Почему Укрзализныця повышает тарифы на перевозку?

Ранее ущерб перекрывался доходами от транзита (российского и белорусского), который приносил более миллиарда долларов. Эти времена завершились, также потеряны грузы из Донбасса. Грузовые перевозки, ранее все это перекрывавшие, теперь не способны это делать, потому что объемы упали вдвое, а тарифы с 2022 года не пересматривались. В то же время затраты (электроэнергия, зарплаты, топливо) стремительно росли.

К примеру, только рост цен на электроэнергию стоил УЗ в этом году более 6 млрд грн. Сейчас перед компанией стоит задача сбалансировать эти три сегмента.

Для стабилизации финансового положения правительство ввело модель государственного заказа (PSO) для пассажирских перевозок дальнего сообщения, что позволило отойти от кросс-субсидирования. Следующим шагом должна стать индексация грузовых тарифов, которая, по словам председателя правления, вынужденная и компромиссная.

Компания также активно оптимизирует расходы, в частности, путем продажи непрофильных активов и сокращения капитальных инвестиций.

Читайте также: Укрзализныця поднимает тарифы: что изменится с 1 августа

Почему пассажиры жалуются на неудовлетворительный подвижной состав?

Особое внимание в интервью было уделено обновлению парка. Перцовский подчеркнул, что Россия объявила войну железной дороге, постоянно выбивая локомотивы. Сейчас делается все возможное для защиты и ремонта поврежденной техники, чтобы ни пассажиры, ни грузоперевозчики не чувствовали дефицита тяги.

Но есть проблемы, в том числе с поездами Интерсити+. Они нуждаются исключительно в системных долгосрочных решениях для ремонта.

На полную замену 1600 пассажирских вагонов требуется более 2 млрд долларов, однако «Укрзализныця» реализует системную программу обновления, опираясь на локализованное производство и капитально-восстановительные ремонты.

Относительно локомотивов компания подписала стратегическое соглашение с компанией Alstom на поставку 55 новых электровозов, и это станет крупнейшей инвестицией в подвижной состав.

Почему нет прямого поезда в Варшаву?

Обсуждая международные маршруты, Перцовский подтвердил, что запуск прямого поезда в Варшаву с использованием широких вагонов «Укрзализныци» блокируется по политическим причинам с польской стороны, несмотря на техническую доказанность такой возможности. В то же время, сотрудничество с другими странами-соседями, в частности Венгрией, развивается успешно и уже скоро можно ожидать запуска таких поездов.

Подытоживая, председатель правления подчеркнул, что главная сила компании — это люди. Железнодорожники продолжают работать в условиях постоянной опасности и часто из-за низкого уровня оплаты труда, что остается одним из ключевых вызовов для менеджмента.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+16
BigBend
BigBend
6 июля 2026, 17:40
#
Вічна спека і закриті вікна. Це те, виправлення чого не потребує жодних коштів, і вони навіть з цим впоратись не можуть.
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0
Евгений Петров
Евгений Петров
6 июля 2026, 20:25
#
О боже мой мне *** ©
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