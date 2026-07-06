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6 июля 2026, 10:58 Читати українською

Украинские агрохолдинги отказываются от собственного флота

В начале Великой войны несколько крупных украинских компаний сделали нетипичное для себя решение — купили собственные суда. В тот момент ставки фрахта взлетели в разы, иностранные судовладельцы боялись заходить в украинские порты, а контроль над логистикой стал вопросом выживания бизнеса. Теперь ситуация изменилась: те же компании продают флот. Об этом сообщает Экономическая правда

В начале Великой войны несколько крупных украинских компаний сделали нетипичное для себя решение — купили собственные суда.

Агрохолдинг «Кернел», основателем которого является Андрей Веревский, недавно продал балкеры Rotterdam Pearl V и Eneida и объявил о полном выходе из судостроительного сегмента. На балансе компании остается только танкер Mavka для перевозки растительного масла.

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В 2022—2023 годах собственное судно для грузовладельца было не классической инвестицией, а действенным антикризисным инструментом.

Компании покупали флот, потому что:

  • ставки фрахта были на пике, окупаемость судна составляла меньше года
  • иностранные судовладельцы массово отказывались заходить в украинские порты
  • страхование грузов через третьи компании стало дорогим и сложным
  • собственный флот давал контроль над графиком и маршрутами

Кроме «Кернела», суда покупали «Орэксим» (четыре судна), «Агропросперис», «БРСМ «(три газовоза). «ОККО» взяло в чартер баржи, «Интерпайп» самостоятельно оперировал судном между Одессой, Варной и Поти.

Почему это оказалось сложнее, чем казалось

Управлять судном это совсем другой бизнес, чем возить зерно или сталь. Технический менеджмент, квалифицированные экипажи, классификационная документация, ремонты, страхование, планирование рентабельных рейсов — все это требует команды и работы 24/7.

«Ключевая разница в том, что для судовладельца судно является основным активом. Для грузовладельца — только инструмент логистики. Если у этого инструмента нет постоянной загрузки, он быстро превращается в дорогой актив с высокими постоянными затратами», — объясняет руководитель шипинговой компании Marevia Александр Никулин.

К тому же зерновые грузы обладают выраженной сезонностью, а собственный флот нужно постоянно загружать и в низкие месяцы. Это уже чартеринг и брокеридж, далекие от основного агробизнеса.

Сейчас тоннаж снова стал доступнее, ставки фрахта упали, поэтому грузовладельцы возвращаются к природной для себя модели. Дефицит судов в украинских портах отрасль пока не фиксирует. Впрочем, опыт и наработанные процессы никуда не исчезли, поэтому при других рыночных условиях возвращение в собственный флот вполне возможно.

Читайте также: Kernel подал в суд на Sense Bank: агрохолдинг требует вернуть $39 млн

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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