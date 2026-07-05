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5 июля 2026, 13:10 Читати українською

Разовая выплата ко Дню Независимости не уменьшит базовую социальную помощь — ПФУ

Разовая денежная выплата по случаю Дня Независимости Украины не должна уменьшать размер базовой социальной помощи. Ее не учитывают в среднемесячном совокупном доходе семьи, который принимается во внимание при расчете данного вида государственной поддержки. Об этом говорится в разъяснении Пенсионного фонда.

Разовая денежная выплата по случаю Дня Независимости Украины не должна уменьшать размер базовой социальной помощи.

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Разъяснение Пенсионного фонда

У многих получателей возникает вопрос: если на счет поступит ещё одна государственная выплата, не будет ли она считаться «доходом» и не уменьшится ли из-за этого размер основной помощи.

Ответ Пенсионного фонда — нет, единовременная выплата ко Дню Независимости не учитывается при таком расчете. Но это не означает, что размер базовой социальной помощи всегда останется неизменным: на него могут влиять другие доходы семьи, состав семьи и данные, которые государственные органы получают из реестров.

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Детали

Базовая социальная помощь рассчитывается не как фиксированная сумма для всех. Её размер определяется как разница между общей базовой величиной для членов семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи. В постановлении Кабмина № 371 указано, что базовая величина для расчета такой помощи составляет 4500 грн. Для первого члена семьи учитывают 100 % этой величины, для каждого следующего — 70 %, а для детей до 18 лет и лиц с инвалидностью I или II группы — 100 %.

Проще говоря, государство сначала рассчитывает условную потребность семьи, а затем проверяет, какие доходы у семьи уже есть. Если доходы ниже расчетного уровня, разницу может покрывать базовая социальная помощь.

Среднемесячный совокупный доход семьи — это средний доход всех членов семьи за месяц. Для базовой социальной помощи его рассчитывают на основе доходов за три месяца, предшествующих месяцу, предшествующему обращению. Например, если человек обращается в июле, для расчета могут учитываться доходы за март, апрель и май, поскольку июнь — это месяц, предшествующий обращению.

При этом учитываются не все поступления. В порядке расчета дохода прямо указано, что единовременная помощь или компенсация, полученная в течение одного календарного года в соответствии с законом, решениями органов власти, местного самоуправления, предприятий или организаций, не включается в среднемесячный совокупный доход.

Именно поэтому единовременная денежная выплата ко Дню Независимости не должна учитываться как доход семьи при назначении или расчете базовой социальной помощи. Для получателя это означает главное: сама по себе такая выплата не должна «съесть» часть базовой социальной помощи.

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Базовая социальная помощь

Базовая социальная помощь в Украине действует в качестве экспериментального проекта. Её цель — объединить и упростить поддержку семей с низкими доходами.

За организацию проекта отвечают, в частности, Министерство социальной политики, Министерство цифровой трансформации и Пенсионный фонд Украины.

Смысл базовой социальной помощи — не просто выплатить одинаковую сумму всем заявителям, а рассчитать поддержку с учетом состава семьи и её доходов. Поэтому вопрос о том, какие поступления включаются в доход, а какие нет, имеет прямое значение для размера выплат.

Разовая денежная помощь ко Дню Независимости — отдельная выплата для определенных категорий граждан, прежде всего ветеранов войны, людей с инвалидностью вследствие войны, участников боевых действий, членов семей погибших Защитников Украины и других категорий, определенных законодательством.

Она не является регулярным доходом семьи, поэтому при расчете базовой социальной помощи её не следует учитывать как ежемесячный заработок или постоянную выплату.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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