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3 июля 2026, 11:28 Читати українською

Бронирование под угрозой: у предприятий только 38 дней для подтверждения статуса

Кабинет Министров Украины существенно ужесточил требования к предприятиям, имеющим статус критически важных для экономики. Согласно правительственному постановлению № 862 от 1 июля 2026 года, официально опубликованному 3 июля, начался жесткий обратный отсчет для сохранения брони работников. Все действующие решения о признании предприятий будут критически важными действовать исключительно до истечения их срока, но не дольше чем до 1 сентября 2026 года.

Кабинет Министров Украины существенно ужесточил требования к предприятиям, имеющим статус критически важных для экономики.

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Если компании не успеют адаптироваться к новым условиям, их работники лишатся отсрочки от мобилизации. Главная цель этих нововведений — ликвидация теневых схем, пересмотр зарплатных критериев и внедрение более прозрачных алгоритмов для расчета квот.

Дедлайны и обновленные правила сохранения бронирования

Чтобы избежать массового аннулирования отсрочок в начале осени, работодатели обязаны до 10 августа 2026 официально подтвердить свое соответствие обновленным критериям. Ключевым требованием становится подтверждение должного уровня оплаты труда, которое должно составлять не менее трех размеров минимальной заработной платы.

Поскольку отчетность представляется до 10 августа, базовым периодом для оценки становится июль. Предприятиям необходимо не только начислить заработанную зарплату за этот месяц, но и успеть сформировать соответствующий налоговый расчет.

Читайте также: Кабмин снова меняет правила бронирования. Кто может потерять статус критически важных предприятий

Обновленный порядок бронирования предусматривает ряд принципиальных изменений, которые повлияют на кадровую политику:

  • Документальное подтверждение: компании должны предоставить справку о размере начисленной средней заработной платы за июль и налоговом расчете сумм дохода (ЕСВ и НДФЛ).

  • Учет работников по совместительству: для исключения искусственного увеличения лимитов бронирования, совместители теперь учитываются в общей 50-процентной квоте только по одному месту работы — там, где продолжительность трудовых отношений наибольшая.

  • Льготные условия для приоритетных отраслей: расширен список предприятий, для которых действует смягченный зарплатный коэффициент (2,5). В эту категорию вошли операторы систем распределения электроэнергии, угледобывающие компании, производители систем РЭС и беспилотников, а также центры сертификации пилотов БПЛА.

  • Цифровизация контроля: Министерство цифровой трансформации в течение четырнадцати рабочих дней должно настроить портал Действие для представления обновленной отчетности и мониторинга квот в режиме реального времени государственными инспекторами.

Если предприятие проигнорирует эти требования или не сможет подтвердить свою финансовую состоятельность до 10 августа 2026 г., государство автоматически отменит статус критичности. Как следствие, все отсрочки работников таких компаний гарантированно «сгорят» уже 1 сентября 2026 года, и все они будут подлежать мобилизации на общих основаниях.

Читайте также: Новые критерии бронирования: кого коснутся изменения и что сделать бизнес

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+24
Pasha1233
Pasha1233
3 июля 2026, 11:56
#
Та підтвердять всі, хто занесе.

«Згідно з опитуванням американського інституту Gallup, 66% українців виступають за те, щоб якнайшвидше домовитися про припинення війни.

24% вважають, що Україна повинна продовжувати бойові дії до перемоги.»

Але всім плювати, всі вурдалаки, і наші, і московські ввійшли в смак, так сказати, всім вигідна кривава бійня, а для Європи ми живий щит.
+
+15
Fatclerk3994
Fatclerk3994
3 июля 2026, 12:17
#
Де б оце навчитися такій дитячій наівності, щоб увірувати в реальність домовленостей про припинення війни з тими, з ким була купа домовленостей про не починання війни.))
+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
3 июля 2026, 12:29
#
А де б навчитися дитячій наівності, щоб увірувати в реальність того, що це війна за «незалежність» і «свободу» (уявну, бо її де факто немає в українців), з тими, чию нафту україна транзитом продовжує продавати.))
+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
3 июля 2026, 12:28
#
Цікаво ці 24% з окопа приймали участь в опитуванні, просто той хто не в окопі безпосередньо — не має взагалі права голосувати за продовження війни, це щось на кшталт «ти йди отих всіх бий, а я тут постою»
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