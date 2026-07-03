Бронирование под угрозой: у предприятий только 38 дней для подтверждения статуса

Кабинет Министров Украины существенно ужесточил требования к предприятиям, имеющим статус критически важных для экономики. Согласно правительственному постановлению № 862 от 1 июля 2026 года, официально опубликованному 3 июля, начался жесткий обратный отсчет для сохранения брони работников. Все действующие решения о признании предприятий будут критически важными действовать исключительно до истечения их срока, но не дольше чем до 1 сентября 2026 года.

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Если компании не успеют адаптироваться к новым условиям, их работники лишатся отсрочки от мобилизации. Главная цель этих нововведений — ликвидация теневых схем, пересмотр зарплатных критериев и внедрение более прозрачных алгоритмов для расчета квот.

Дедлайны и обновленные правила сохранения бронирования

Чтобы избежать массового аннулирования отсрочок в начале осени, работодатели обязаны до 10 августа 2026 официально подтвердить свое соответствие обновленным критериям. Ключевым требованием становится подтверждение должного уровня оплаты труда, которое должно составлять не менее трех размеров минимальной заработной платы.

Поскольку отчетность представляется до 10 августа, базовым периодом для оценки становится июль. Предприятиям необходимо не только начислить заработанную зарплату за этот месяц, но и успеть сформировать соответствующий налоговый расчет.

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Обновленный порядок бронирования предусматривает ряд принципиальных изменений, которые повлияют на кадровую политику:

Документальное подтверждение: компании должны предоставить справку о размере начисленной средней заработной платы за июль и налоговом расчете сумм дохода (ЕСВ и НДФЛ).

Учет работников по совместительству: для исключения искусственного увеличения лимитов бронирования, совместители теперь учитываются в общей 50-процентной квоте только по одному месту работы — там, где продолжительность трудовых отношений наибольшая.

Льготные условия для приоритетных отраслей: расширен список предприятий, для которых действует смягченный зарплатный коэффициент (2,5). В эту категорию вошли операторы систем распределения электроэнергии, угледобывающие компании, производители систем РЭС и беспилотников, а также центры сертификации пилотов БПЛА.

Цифровизация контроля: Министерство цифровой трансформации в течение четырнадцати рабочих дней должно настроить портал Действие для представления обновленной отчетности и мониторинга квот в режиме реального времени государственными инспекторами.

Если предприятие проигнорирует эти требования или не сможет подтвердить свою финансовую состоятельность до 10 августа 2026 г., государство автоматически отменит статус критичности. Как следствие, все отсрочки работников таких компаний гарантированно «сгорят» уже 1 сентября 2026 года, и все они будут подлежать мобилизации на общих основаниях.

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