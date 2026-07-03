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3 июля 2026, 9:28 Читати українською

Как подать заявление в международный Реестр убытков через Дію: инструкция

После массированных атак на Киев, Сумы и Запорожье, где были повреждены жилые дома, логистические центры и склады, украинцы снова столкнулись с необходимостью фиксации потерь. Помимо внутренних программ помощи, таких как «е-Відновлення», пострадавшие граждане и бизнес могут внести данные об убытках в международный Реестр, базирующийся в Гааге.

После массированных атак на Киев, Сумы и Запорожье, где были повреждены жилые дома, логистические центры и склады, украинцы снова столкнулись с необходимостью фиксации потерь.

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Это ваш фундамент для будущего компенсационного механизма. Международный реестр позволяет собрать доказательную базу для того, чтобы в будущем претендовать на выплаты по конфискованным или замороженным российским активам.

Какие категории убытков подлежат регистрации

Заявления в международный Реестр убытков подаются по четко определенным категориям, охватывающим как физические лица, так и бизнес-структуры:

Для граждан:

  • A2.1 — смерть близкого члена семьи;

  • A2.3 — серьезные телесные повреждения;

  • A3.1 — повреждение или уничтожение жилой недвижимости;

  • A3.2 — повреждение или уничтожение нежилой недвижимости;

  • A3.3 — потеря жилья или места жительства.

Для бизнеса и государства:

  • C1.1 — повреждение или уничтожение критической инфраструктуры;

  • C1.2 — повреждение или уничтожение некритической инфраструктуры;

  • C3.1 — повреждение, уничтожение или потеря активов;

  • B1.1 — критическая инфраструктура (государственный уровень);

  • B1.2 — некритическая инфраструктура (государственный уровень).

Алгоритм подачи заявления

Процесс подачи заявления максимально автоматизирован и не требует посещения учреждений.

  1. Авторизируйтесь на портале «Дія» с помощью электронной подписи.

  2. Выберите раздел «Репарации: международный Реестр убытков».

  3. Выберите подходящую категорию убытков, заполните форму и добавьте имеющиеся доказательства (фото, акты, документы).

  4. Подпишите заявление электронной подписью и отправьте его на рассмотрение.

Международный Реестр убытков — это работающий юридический инструмент, созданный с помощью Совета Европы. Именно на основе этих данных Компенсационная комиссия будет рассматривать дела и определять размеры выплат.

Для большинства украинцев это единственный путь к возмещению за счет замороженных российских активов за рубежом.

Важно: предоставление данных в Реестр не отменяет право на государственную помощь, а только дополняет его.

Читайте также: Как не потерять компенсацию за е-Відновлення: алгоритм действий от министра

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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