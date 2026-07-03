Как подать заявление в международный Реестр убытков через Дію: инструкция

После массированных атак на Киев, Сумы и Запорожье, где были повреждены жилые дома, логистические центры и склады, украинцы снова столкнулись с необходимостью фиксации потерь. Помимо внутренних программ помощи, таких как «е-Відновлення», пострадавшие граждане и бизнес могут внести данные об убытках в международный Реестр, базирующийся в Гааге.

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Это ваш фундамент для будущего компенсационного механизма. Международный реестр позволяет собрать доказательную базу для того, чтобы в будущем претендовать на выплаты по конфискованным или замороженным российским активам.

Какие категории убытков подлежат регистрации

Заявления в международный Реестр убытков подаются по четко определенным категориям, охватывающим как физические лица, так и бизнес-структуры:

Для граждан:

A2.1 — смерть близкого члена семьи;

A2.3 — серьезные телесные повреждения;

A3.1 — повреждение или уничтожение жилой недвижимости;

A3.2 — повреждение или уничтожение нежилой недвижимости;

A3.3 — потеря жилья или места жительства.

Для бизнеса и государства:

C1.1 — повреждение или уничтожение критической инфраструктуры;

C1.2 — повреждение или уничтожение некритической инфраструктуры;

C3.1 — повреждение, уничтожение или потеря активов;

B1.1 — критическая инфраструктура (государственный уровень);

B1.2 — некритическая инфраструктура (государственный уровень).

Алгоритм подачи заявления

Процесс подачи заявления максимально автоматизирован и не требует посещения учреждений.

Авторизируйтесь на портале «Дія» с помощью электронной подписи. Выберите раздел «Репарации: международный Реестр убытков». Выберите подходящую категорию убытков, заполните форму и добавьте имеющиеся доказательства (фото, акты, документы). Подпишите заявление электронной подписью и отправьте его на рассмотрение.

Международный Реестр убытков — это работающий юридический инструмент, созданный с помощью Совета Европы. Именно на основе этих данных Компенсационная комиссия будет рассматривать дела и определять размеры выплат.

Для большинства украинцев это единственный путь к возмещению за счет замороженных российских активов за рубежом.

Важно: предоставление данных в Реестр не отменяет право на государственную помощь, а только дополняет его.

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