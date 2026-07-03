После массированных атак на Киев, Сумы и Запорожье, где были повреждены жилые дома, логистические центры и склады, украинцы снова столкнулись с необходимостью фиксации потерь. Помимо внутренних программ помощи, таких как «е-Відновлення», пострадавшие граждане и бизнес могут внести данные об убытках в международный Реестр, базирующийся в Гааге.
Как подать заявление в международный Реестр убытков через Дію: инструкция
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Это ваш фундамент для будущего компенсационного механизма. Международный реестр позволяет собрать доказательную базу для того, чтобы в будущем претендовать на выплаты по конфискованным или замороженным российским активам.
Какие категории убытков подлежат регистрации
Заявления в международный Реестр убытков подаются по четко определенным категориям, охватывающим как физические лица, так и бизнес-структуры:
Для граждан:
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A2.1 — смерть близкого члена семьи;
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A2.3 — серьезные телесные повреждения;
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A3.1 — повреждение или уничтожение жилой недвижимости;
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A3.2 — повреждение или уничтожение нежилой недвижимости;
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A3.3 — потеря жилья или места жительства.
Для бизнеса и государства:
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C1.1 — повреждение или уничтожение критической инфраструктуры;
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C1.2 — повреждение или уничтожение некритической инфраструктуры;
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C3.1 — повреждение, уничтожение или потеря активов;
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B1.1 — критическая инфраструктура (государственный уровень);
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B1.2 — некритическая инфраструктура (государственный уровень).
Алгоритм подачи заявления
Процесс подачи заявления максимально автоматизирован и не требует посещения учреждений.
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Авторизируйтесь на портале «Дія» с помощью электронной подписи.
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Выберите раздел «Репарации: международный Реестр убытков».
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Выберите подходящую категорию убытков, заполните форму и добавьте имеющиеся доказательства (фото, акты, документы).
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Подпишите заявление электронной подписью и отправьте его на рассмотрение.
Международный Реестр убытков — это работающий юридический инструмент, созданный с помощью Совета Европы. Именно на основе этих данных Компенсационная комиссия будет рассматривать дела и определять размеры выплат.
Для большинства украинцев это единственный путь к возмещению за счет замороженных российских активов за рубежом.
Важно: предоставление данных в Реестр не отменяет право на государственную помощь, а только дополняет его.
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