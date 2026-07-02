OpenAI предлагает передать администрации Трампа 5% своих акций, чтобы задобрить Вашингтон — FT

Компания OpenAI, чья стоимость сейчас оценивается в $852 млрд, обсуждает возможность передачи 5% своих акций правительству США. Таким шагом компания стремится устранить политические препятствия и получить финансовую поддержку со стороны администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

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Как отмечают два источника, ознакомленных с ходом переговоров, гендиректор компании-разработчика ChatGPT Сэм Альтман убеждает, что предоставление обществу финансовой доли в компании — это лучший способ разделить выгоду от развития искусственного интеллекта. Именно такой объем акций он предложил во время первых закрытых встреч с представителями Белого дома.

По этому плану аналогичную долю акций должны передать и другие ведущие ИИ-компании США. Впрочем, неизвестно, согласятся ли на это конкуренты.

Предоставление правительству доли собственности может помочь разработчикам наладить хорошие отношения с чиновниками. Для OpenAI это попытка смягчить политическое давление в Вашингтоне, разделив сгенерированные технологией богатства с американцами. В настоящее время ИИ-лаборатории оказались в сложных условиях: американское общество и политики все больше обеспокоены масштабным строительством дата-центров, а также угрозой ИИ для рабочих мест и кибербезопасности.

Из-за тщательного надзора со стороны правительства США OpenAI и ее главного конкурента Anthropic недавно были вынуждены задержать релизы своих новых моделей. Кроме того, часть республиканцев и советников президента Дональда Трампа выступают за более жесткое регулирование отрасли.

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Модель Аляски для Кремниевой долины

Сэм Альтман и другие топ-менеджеры OpenAI предлагают, чтобы каждый лидер американского ИИ-рынка (включая Anthropic, Google, Meta и др.) выделил 5% своего капитала в структуру типа Постоянного фонда Аляски (Alaska Permanent Fund). Это суверенный фонд, инвестирующий нефтяные доходы штата в акции и выплачивающий дивиденды местному правительству и непосредственно жителям.

Такой шаг может стать прецедентом. К примеру, ранее Трамп публично критиковал руководителя корпорации Intel, однако кардинально изменил риторику и поддержал американского производителя микросхем после того, как государство получило в нем 10% акций.

Источники подчеркивают, что «концептуальные» переговоры между правительством и OpenAI находятся на ранней стадии, и для реализации любого подобного соглашения может потребоваться отдельный закон от Конгресса. Однако сами дискуссии указывают на реальный поиск механизма распределения финансовых выгод от ИИ.

Политический консенсус

Альтман ведет активные переговоры по этому вопросу непосредственно с Дональдом Трампом, министром торговли Говардом Латником и министром финансов Скоттом Бессентом.

Интересно, что в последние недели глава OpenAI также общался с известным левым сенатором-демократом Берни Сандерсом. Последний заходит еще дальше и настаивает, чтобы через суверенный фонд передать в государственную собственность почти половину каждой американской ИИ-компании.

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Ранее OpenAI и Anthropic уже намекали в своих экономических манифестах, что в будущем понадобятся суверенные фонды для распределения акций среди граждан. В апреле OpenAI предлагала создать «общественный фонд благосостояния», который «обеспечит каждому гражданину — даже тем, кто не инвестирует в финансовые рынки, — долю в базированном на ИИ экономическом росте».

В некоммерческом крыле компании OpenAI Foundation также отмечали, что в будущем, где будет господствовать ИИ, «обществу, вероятно, понадобятся новые подходы, которые дадут людям стабильную долю в системах, создающих ценность».

«Цель состоит не только в том, чтобы поддержать людей во время экономических изменений, когда решения уже приняты, а в том, чтобы дать им долю и право голоса в формировании этих изменений», — говорилось в официальном блоге фонда.