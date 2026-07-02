Украинцев за границей ждут новые правила с 1 июля: что изменится

С 1 июля 2026 года украинцев за рубежом ждут серьезные реформы, которые коснутся выплат, жилья, работы и даже отправки посылок. Об этом пишет Visitukraine.today.

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Посылки из Украины в Европу: новые правила

Если вы отправляете или получаете посылки, приготовьтесь к изменениям на таможне ЕС. Теперь за каждую отдельную товарную позицию в декларации придется уплачивать обязательный сбор в размере 3 евро. Это касается всех коммерческих посылок, независимо от стоимости товара.

Если же вы отправляете подарок, то платить сбор придется в том случае, если его стоимость превышает 45 евро. Также вводятся новые правила администрирования НДС, поэтому доставка может стать несколько сложнее и дороже.

Выплаты и жилье для украинцев в Польше

Польша продолжает сокращать программы поддержки. С июля серьезно ограничивают доступ к центрам коллективного проживания (шелтерам). Бесплатное жилье отбирают даже у так называемых уязвимых категорий. Например, платить за крышу над головой теперь придется женщинам с детьми старше одного года, а также пожилым людям, которые получают хотя бы минимальную польскую пенсию (пусть это даже совсем мизерные деньги).

Кроме того, в Польше восстанавливают стандартный НДС на топливо в размере 23%, поэтому заправка автомобиля станет дороже: бензин подорожает примерно до 6,50 злотых за литр, а дизель — до 6,70 злотых.

Работа в Польше для украинцев: проверка договоров?

Если вы работаете в Польше по гражданско-правовому договору (например, umowa zlecenie), знайте, что с 8 июля проверки станут гораздо строже. Инспекторы труда теперь будут проверять не просто документы, а то, как вы работаете на самом деле. Если инспектор обнаружит нарушение, он потребует от руководителя исправить всё прямо во время проверки. Если работодатель откажется, его через суд могут заставить переоформить вас на полноценный трудовой договор (umowa o pracę).

Пособие Bürgergeld в Германии и повышение пенсий

В Германии есть две важные новости. Хорошая — с 1 июля пенсии повышают примерно на 4,24%. Например, если пенсия составляла 1000 евро, добавят ещё 42 евро, а если 1500 евро — выплата вырастёт почти на 63,5 евро.

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Вторая новость касается тех, кто получает пособие по безработице Bürgergeld. Привычный формат выплат отменяют, а вместо него вводят новую базовую систему. Теперь к безработным будут предъявлять три строгих ключевых требования, поэтому правила интеграции и поиска работы заметно усложняются.

Помощь украинцам в Нидерландах: вводят единую систему

Нидерланды решили полностью перестроить систему финансирования беженцев. Ранее средства на украинцев, просителей убежища и лиц со статусом выделялись по разным программам, из-за чего на местах часто возникала путаница. Теперь с 1 июля все схемы объединяют в одну централизованную систему. Муниципалитетам будут напрямую компенсировать реальные расходы на жилье и содержание людей.

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До конца года старая и новая системы будут работать параллельно, чтобы переход прошел без сбоев.

Новые правила для водителей в ЕС

С 7 июля во всем Евросоюзе вводится новое требование безопасности для автомобилей. Все новые машины, поступающие на рынок, должны быть оснащены «умными» стоп-сигналами. Если водитель резко нажимает на тормоза на скорости свыше 50 км/ч, задние фары начинают очень быстро мигать.

Эксперты отмечают, что это мгновенное мигание помогает водителям, едущим сзади, среагировать на 0,2 секунды быстрее. На скорости 100 км/ч это сокращает тормозной путь на целых 5,5 метров, что может спасти от серьёзной аварии. Систему подключат к электронике автомобиля: она сама поймёт, когда вы тормозите в экстренном режиме.