Из-за массированной атаки рф в ночь на 2 июля возможны перебои в работе фиксированного интернета Vodafone Украина. Об этом сообщила телеком компания.
Vodafone сообщил о перебоях из-за последствий ночной атаки
► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости
В настоящее время в Vodafone Украина могут наблюдаться временные трудности с доступом к некоторым сервисам, в частности:
- домашнего интернета;
- пополнение счета;
- работы контакт-центра
«Наши инженеры работают на месте с самой ночи и делают все возможное для скорейшего восстановления», — добавили в компании.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии