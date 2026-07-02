Vodafone сообщил о перебоях из-за последствий ночной атаки

Из-за массированной атаки рф в ночь на 2 июля возможны перебои в работе фиксированного интернета Vodafone Украина. Об этом сообщила телеком компания.

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В настоящее время в Vodafone Украина могут наблюдаться временные трудности с доступом к некоторым сервисам, в частности:

домашнего интернета;

пополнение счета;

работы контакт-центра

«Наши инженеры работают на месте с самой ночи и делают все возможное для скорейшего восстановления», — добавили в компании.