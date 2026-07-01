Доля неработающих кредитов в банках осталась на низком уровне: что влияет на динамику

Доля неработающих кредитов (NPL) в украинском банковском секторе на 1 июня 2026 года составляет 12,8%, оставаясь на низком уровне. С начала текущего года этот показатель сократился еще на 1,1 процентного пункта, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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В НБУ отмечают, что главными факторами положительной динамики в январе — мае 2026 года стали:

Наращивание банками объемов новых кредитов высшего качества.

Урегулирование неработающих долгов.

Кредитные портфели растут, токсичные долги — уменьшаются

За первые пять месяцев текущего года валовой объем кредитов в банковской системе вырос на 113,9 млрд грн (8,4%) и достиг отметки в 1,474 трлн грн.

В то же время, общий объем NPL продемонстрировал обратную тенденцию: он сократился на 922 млн грн (0,5%) до 188,4 млрд грн.

Положительные сдвиги зафиксированы во всех сегментах заемщиков:

Для бизнеса: доля неработающих кредитов снизилась наиболее ощутимо — на 1,7 в. п., составив 15,3%.

Для физических лиц: показатель просел на 0,4 и. п. до 10,4%.

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Ситуация в разрезе групп банков

Тенденция к очистке кредитных портфелей и уменьшению доли NPL наблюдается во всех категориях финансовых учреждений:

в государственных банках — до 18,4%;

в частных украинских банках — до 8,0%;

в банках с иностранным капиталом — до 5,8%.

Регулятор напомнил, что в декабре 2025 года государственные банки списали большой объем старых неработающих активов более чем на 170 млрд грн, поэтому доля NPL уменьшилась до пятнадцатилетнего минимума.

Напомним

«Минфин» писал, что по состоянию на 1 мая 2026 года доля неработающих кредитов в украинском банковском секторе старовила 12,6%.