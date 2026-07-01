Доля неработающих кредитов в банках осталась на низком уровне: что влияет на динамику

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 июля 2026, 12:57 Читати українською

Доля неработающих кредитов в банках осталась на низком уровне: что влияет на динамику

Доля неработающих кредитов (NPL) в украинском банковском секторе на 1 июня 2026 года составляет 12,8%, оставаясь на низком уровне. С начала текущего года этот показатель сократился еще на 1,1 процентного пункта, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Доля неработающих кредитов в банках осталась на низком уровне
Фото: НБУ

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В НБУ отмечают, что главными факторами положительной динамики в январе — мае 2026 года стали:

  • Наращивание банками объемов новых кредитов высшего качества.
  • Урегулирование неработающих долгов.
  • Кредитные портфели растут, токсичные долги — уменьшаются

За первые пять месяцев текущего года валовой объем кредитов в банковской системе вырос на 113,9 млрд грн (8,4%) и достиг отметки в 1,474 трлн грн.

В то же время, общий объем NPL продемонстрировал обратную тенденцию: он сократился на 922 млн грн (0,5%) до 188,4 млрд грн.

Положительные сдвиги зафиксированы во всех сегментах заемщиков:

  • Для бизнеса: доля неработающих кредитов снизилась наиболее ощутимо — на 1,7 в. п., составив 15,3%.
  • Для физических лиц: показатель просел на 0,4 и. п. до 10,4%.

Читайте также: НБУ назвал средние ставки по ипотеке в апреле: 8,25% на первичном рынке и 9,38% на вторичном

Ситуация в разрезе групп банков

Тенденция к очистке кредитных портфелей и уменьшению доли NPL наблюдается во всех категориях финансовых учреждений:

  • в государственных банках — до 18,4%;
  • в частных украинских банках — до 8,0%;
  • в банках с иностранным капиталом — до 5,8%.

Регулятор напомнил, что в декабре 2025 года государственные банки списали большой объем старых неработающих активов более чем на 170 млрд грн, поэтому доля NPL уменьшилась до пятнадцатилетнего минимума.

Напомним

«Минфин» писал, что по состоянию на 1 мая 2026 года доля неработающих кредитов в украинском банковском секторе старовила 12,6%.

Подбор кредитов наличными во всех банках и МФО Украины

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
1 июля 2026, 14:11
#
Кредити майже нікому не дають, вот і рух, трупа.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами