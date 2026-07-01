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1 июля 2026, 10:10 Читати українською

Пенсионеры-ВПЛ могут лишиться пособия: названо ключевое условие

Украинские пенсионеры, имеющие статус внутренне перемещенного лица, могут одновременно получать пенсию по возрасту и государственную помощь на проживание. Однако эти выплаты не безусловны: их продление напрямую зависит от совокупного среднемесячного дохода семьи. Об этом рассказывает Судебно-юридическая газета .

Украинские пенсионеры, имеющие статус внутренне перемещенного лица, могут одновременно получать пенсию по возрасту и государственную помощь на проживание.

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Ежемесячная поддержка ВПЛ составляет 2 000 гривен для взрослых и 3 000 гривен для детей и лиц с инвалидностью. Средства назначаются каждому члену семьи, имеющему официальный статус ВПЛ и внесенный в Единую информационную базу.

В 2026 году право на помощь сохраняется, если этот показатель не превышает 10380 грн на одного члена семьи. Расчет производится за последние три месяца, в которые включаются все официальные источники поступлений: заработные платы, пенсионные начисления, социальные трансферты.

Критерии дохода и категории исключений

Хотя система базируется на адресности, для многих категорий украинцев предусмотрен упрощенный механизм продления помощи. Для определенных групп действует исключение, позволяющее получать выплаты без оценки материального положения семьи. К таким категориям относятся:

  • Лица с инвалидностью I и II групп, как и дети с инвалидностью до 18 лет.

  • Пенсионеры, размер пенсионных выплат которых не превышает установленный порог в 10380 грн.

  • Дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, и лица из их числа в возрасте до 23 лет.

  • Родители-воспитатели, приемные родители и законные опекуны.

Если пенсия лица или совокупный доход семьи в пересчете на одного члена домохозяйства превышает предельный лимит в 10 380 грн, органы соцзащиты производят детальную проверку, после чего выплата пособия ВПЛ может быть прекращена.

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Идентификация и законные основания прекращения пенсий

Вопрос физической идентификации пенсионеров-ВПЛ часто вызывает беспокойство. Важно понимать, что блокирование расходных операций Сбербанком из-за непрохождения идентификации не равно прекращению выплаты пенсии. Согласно правовой позиции Верховного Суда (примерное дело № 805/402/18) отсутствие идентификации или проверка места жительства не является законными основаниями для лишения человека пенсии.

Органы Пенсионного фонда имеют право приостановить начисление средств только в верно определенных законом вариантах. Исчерпывающий перечень оснований содержится в Законе Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»:

  • Смерть пенсионера.

  • Получение пенсии на основе документов, содержащих ложные данные.

  • Неполучение пенсионных выплат в течение шести месяцев.

  • Иные случаи, прямо предусмотренные профильным законодательством.

Таким образом, пенсия остается конституционной гарантией, которую государство не может упразднить из-за процедурных проверок. Если банк ограничивает доступ к счету через идентификацию, доступ к средствам возобновляется сразу после подтверждения личности. В то же время выплата пенсии продолжается, поскольку ни одна «верификация по спискам СБУ» не является легитимной причиной прекращения пенсионного обеспечения согласно украинскому законодательству.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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