Украинцы, которые находятся в других странах мира, имеют возможность зарегистрировать право собственности на свою недвижимость в Украине без личного присутствия. Сделать это можно дистанционно с помощью портала «Дия» .
Регистрация недвижимости в «Дие»: как украинцам за границей оформить право собственности
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Сервис важен для тех, кто приобрел или оформил жилье до 1 января 2013 года, то есть до того, как заработал современный Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Внесение данных в электронную базу гарантирует защиту имущественных прав даже при полной потере или уничтожении бумажных документов.
География услуги: где работает, а где нет
На сегодняшний день онлайн-регистрация доступна для объектов недвижимости, расположенных в Киеве и еще 22 областях Украины: Львовская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская, Закарпатская, Ровенская, Днепропетровская, Полтавская, Киевская, Кировоградская, Запорожская, Черновицкая, Волынская, Черкасская, Сумская, Винницкая, Одесская, Ивано-Франковск.
Важное ограничение: услуга не распространяется на жилье, находящееся на временно оккупированных территориях, в Донецкой и Луганской областях, а также в зонах возле линии фронта. Для регистрации таких объектов владельцу придется лично посетить любой ЦНАП на подконтрольной Украине территории.
Что нужно для дизайна онлайн?
- Вам понадобится электронная подпись (квалифицированная электронная подпись, КЭП).
- Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи.
- Проверьте личные данные в пользовательском профиле, обновите их при необходимости.
- Заполните онлайн-форму для получения услуги.
- Загрузите документы о зарегистрированных вещных правах на объект недвижимой собственности до 1 января 2013 года в формате PDF.
- Проверьте сложившееся заявление и подпишите его электронной подписью (КЭП).
Процедура рассмотрения
Процедура разбирательства длится от 5 до 35 рабочих дней.
Если государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества произведена только на бумажных носителях в БТИ, рассмотрение заявления может быть приостановлено. В этом случае регистратор на основе приложенных к заявлению документов посылает запрос в БТИ для проверки информации о праве собственности. Срок рассмотрения такого запроса составляет до 30 рабочих дней. После чего в течение 5 рабочих дней право собственности будет зарегистрировано ДРРП. Следовательно, срок рассмотрения такого заявления составит 35 дней.
Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина. Уведомление о регистрации объекта недвижимого имущества в Государственном реестре прав на недвижимое имущество или отказ появится в кабинете гражданина и будет направлено на указанный электронный адрес.
Выписка в электронной форме имеет такую же юридическую силу, как и бумажная. Его можно распечатать и пользоваться как любым другим документом.
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Почему стоит внести «старое» жилье в е-реестр во время войны?
Юридически бумажные документы, выданные до 2013 года, остаются в силе, и повторная регистрация не является принудительной. Однако эксперты настоятельно рекомендуют оцифровать эти данные по нескольким причинам:
- Защита от разрушений: в случае уничтожения физических архивов БТИ или бумажных оригиналов из-за боевых действий, электронная запись в базе данных будет главным и неоспоримым доказательством того, что вы являетесь владельцем.
- Компенсации: наличие недвижимости в Государственном реестре является обязательным условием для подачи заявки на выплаты по государственной программе «Восстановление», если жилье испытывает повреждения или разрушения.
- Безопасность: электронная запись защищает имущество от мошеннических схем и черных регистраторов, а также позволяет владельцу мгновенно отслеживать какие-либо правовые действия по его имуществу или оперативно разрешать судебные споры.
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