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30 июня 2026, 13:33 Читати українською

Регистрация недвижимости в «Дие»: как украинцам за границей оформить право собственности

Украинцы, которые находятся в других странах мира, имеют возможность зарегистрировать право собственности на свою недвижимость в Украине без личного присутствия. Сделать это можно дистанционно с помощью портала «Дия» .

Регистрация недвижимости в «Действии»: как украинцам за границей оформить право собственности
Фото: pixabay

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Сервис важен для тех, кто приобрел или оформил жилье до 1 января 2013 года, то есть до того, как заработал современный Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Внесение данных в электронную базу гарантирует защиту имущественных прав даже при полной потере или уничтожении бумажных документов.

География услуги: где работает, а где нет

На сегодняшний день онлайн-регистрация доступна для объектов недвижимости, расположенных в Киеве и еще 22 областях Украины: Львовская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская, Закарпатская, Ровенская, Днепропетровская, Полтавская, Киевская, Кировоградская, Запорожская, Черновицкая, Волынская, Черкасская, Сумская, Винницкая, Одесская, Ивано-Франковск.

Важное ограничение: услуга не распространяется на жилье, находящееся на временно оккупированных территориях, в Донецкой и Луганской областях, а также в зонах возле линии фронта. Для регистрации таких объектов владельцу придется лично посетить любой ЦНАП на подконтрольной Украине территории.

Что нужно для дизайна онлайн?

  1. Вам понадобится электронная подпись (квалифицированная электронная подпись, КЭП).
  2. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи.
  3. Проверьте личные данные в пользовательском профиле, обновите их при необходимости.
  4. Заполните онлайн-форму для получения услуги.
  5. Загрузите документы о зарегистрированных вещных правах на объект недвижимой собственности до 1 января 2013 года в формате PDF.
  6. Проверьте сложившееся заявление и подпишите его электронной подписью (КЭП).

Процедура рассмотрения

Процедура разбирательства длится от 5 до 35 рабочих дней.

Если государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества произведена только на бумажных носителях в БТИ, рассмотрение заявления может быть приостановлено. В этом случае регистратор на основе приложенных к заявлению документов посылает запрос в БТИ для проверки информации о праве собственности. Срок рассмотрения такого запроса составляет до 30 рабочих дней. После чего в течение 5 рабочих дней право собственности будет зарегистрировано ДРРП. Следовательно, срок рассмотрения такого заявления составит 35 дней.

Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина. Уведомление о регистрации объекта недвижимого имущества в Государственном реестре прав на недвижимое имущество или отказ появится в кабинете гражданина и будет направлено на указанный электронный адрес.

Выписка в электронной форме имеет такую же юридическую силу, как и бумажная. Его можно распечатать и пользоваться как любым другим документом.

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Почему стоит внести «старое» жилье в е-реестр во время войны?

Юридически бумажные документы, выданные до 2013 года, остаются в силе, и повторная регистрация не является принудительной. Однако эксперты настоятельно рекомендуют оцифровать эти данные по нескольким причинам:

  • Защита от разрушений: в случае уничтожения физических архивов БТИ или бумажных оригиналов из-за боевых действий, электронная запись в базе данных будет главным и неоспоримым доказательством того, что вы являетесь владельцем.
  • Компенсации: наличие недвижимости в Государственном реестре является обязательным условием для подачи заявки на выплаты по государственной программе «Восстановление», если жилье испытывает повреждения или разрушения.
  • Безопасность: электронная запись защищает имущество от мошеннических схем и черных регистраторов, а также позволяет владельцу мгновенно отслеживать какие-либо правовые действия по его имуществу или оперативно разрешать судебные споры.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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