Число официально трудоустроенных украинцев сокращается каждый год войны. Если в довоенном 2021 году работа официально имела 12,8 млн человек, то по итогам 2025-го — лишь 10,9 млн. В первом квартале 2026 года официальная работа имела уже 9,4 млн человек. Данные приводит сайт «Слово и дело» со ссылкой на службу занятости.
Рынок труда Украины все больше уходит в тень, несмотря на острый кадровый дефицит
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Первые два года полномасштабного вторжения почти не повлияли на официальную занятость — 12 млн трудоустроенных, что близко к довоенному уровню. Это парадоксально, учитывая количество людей, покинувших пределы страны.
Читать также: Базовая социальная помощь для безработных: кто может получать ее в течение года
Падение началось позже:
- 2021 год — 12,8 млн официально трудоустроенных, из них 11,7 млн наемных работников
- 2022 год — 12,1 млн, из них 11,1 млн наемных
- 2023 год — 11,4 млн
- 2024 год — 11,3 млн
- 2025 год — 10,9 млн, из них 10,4 млн наемных — наименьший показатель за все годы войны
- первый квартал 2026 года — 9,5 млн.
Количество увольнений при этом остается стабильно высоким: около 2,6−2,7 млн человек ежегодно теряли официальную работу в течение последних трех лет.
В первые четыре месяца 2026 года уволились 884 тысяч украинцев.
из-за войны Украина вошла в десятку стран мира с высоким уровнем безработицы — по последним данным, показатель достигал 21,1%. Экономика постепенно адаптируется, но рынок труда остается сложным. Правительство пытается компенсировать нехватку специалистов, привлекая трудовых мигрантов, однако иностранных работников пока насчитывается всего несколько тысяч.
Читайте также: Трудовая миграция не спасает от кадрового голода: в 2025 году иностранцы покрыли 0,14% дефицита рынка труда
Абсурд ситуации в том, что сокращение официальной занятости происходит на фоне острого кадрового дефицита во многих отраслях. Но выезд людей за границу и разрушение рабочих мест из-за боевых действий только частью объяснения этого феномена. Главная проблема состоит в том, что сейчас мы наблюдаем массовый переход в тень большой доли рынка трудоустройства.
Комментарии - 6
Дивно як державонька не вирішила першочергово мобілізовувати безробітних. А хоча тут все ще більше очевидно — адже повістки не працюють. Їх шли-не-шли, працює тільки вулична мобілізація.
Недоработка только в одном — нужно жестко инспектировать предприятия на наличие неофициальных трудовых отношений и лупить штрафы таким в размере 10−20−30 млн грн. За повторное нарушение — еще больше, чтобы было не повадно нарушать закон. И быстро все исправится и решится.
Все понимают что стране нужен свежий мобилизационный ресурс, парней нужно менять.