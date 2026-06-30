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30 июня 2026, 11:39 Читати українською

Рынок труда Украины все больше уходит в тень, несмотря на острый кадровый дефицит

Число официально трудоустроенных украинцев сокращается каждый год войны. Если в довоенном 2021 году работа официально имела 12,8 млн человек, то по итогам 2025-го — лишь 10,9 млн. В первом квартале 2026 года официальная работа имела уже 9,4 млн человек. Данные приводит сайт «Слово и дело» со ссылкой на службу занятости.

Число официально трудоустроенных украинцев сокращается каждый год войны.

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Первые два года полномасштабного вторжения почти не повлияли на официальную занятость — 12 млн трудоустроенных, что близко к довоенному уровню. Это парадоксально, учитывая количество людей, покинувших пределы страны.

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Падение началось позже:

  • 2021 год — 12,8 млн официально трудоустроенных, из них 11,7 млн наемных работников
  • 2022 год — 12,1 млн, из них 11,1 млн наемных
  • 2023 год — 11,4 млн
  • 2024 год — 11,3 млн
  • 2025 год — 10,9 млн, из них 10,4 млн наемных — наименьший показатель за все годы войны
  • первый квартал 2026 года — 9,5 млн.

Количество увольнений при этом остается стабильно высоким: около 2,6−2,7 млн человек ежегодно теряли официальную работу в течение последних трех лет.

В первые четыре месяца 2026 года уволились 884 тысяч украинцев.

из-за войны Украина вошла в десятку стран мира с высоким уровнем безработицы — по последним данным, показатель достигал 21,1%. Экономика постепенно адаптируется, но рынок труда остается сложным. Правительство пытается компенсировать нехватку специалистов, привлекая трудовых мигрантов, однако иностранных работников пока насчитывается всего несколько тысяч.

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Абсурд ситуации в том, что сокращение официальной занятости происходит на фоне острого кадрового дефицита во многих отраслях. Но выезд людей за границу и разрушение рабочих мест из-за боевых действий только частью объяснения этого феномена. Главная проблема состоит в том, что сейчас мы наблюдаем массовый переход в тень большой доли рынка трудоустройства.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+60
Loginnnnn
Loginnnnn
30 июня 2026, 11:56
#
Нарешті автор, якому в коментарях не треба писати чому так відбувається, дякую.
+
+30
nsns3212
nsns3212
30 июня 2026, 12:15
#
Потужные реформы офиса простых решений
+
+30
ololo trololo
ololo trololo
30 июня 2026, 12:40
#
Якщо раптом когось це дивує, то знайте, що офіційно працевлаштованому без бронювання негайно прийде повістка — тож логічно, що народ не хоче працювати офіційно :)

Дивно як державонька не вирішила першочергово мобілізовувати безробітних. А хоча тут все ще більше очевидно — адже повістки не працюють. Їх шли-не-шли, працює тільки вулична мобілізація.
+
+15
EconomistPetya
EconomistPetya
30 июня 2026, 13:10
#
Тогда нужно больше уличной мобилизации, так как парней нужно менять. Если кто-то прячется под юбкой и не хочет исполнять свой долг перед государством, то нужно переубедить и мотивировать.

Недоработка только в одном — нужно жестко инспектировать предприятия на наличие неофициальных трудовых отношений и лупить штрафы таким в размере 10−20−30 млн грн. За повторное нарушение — еще больше, чтобы было не повадно нарушать закон. И быстро все исправится и решится.

Все понимают что стране нужен свежий мобилизационный ресурс, парней нужно менять.
+
0
ololo trololo
ololo trololo
30 июня 2026, 13:24
#
Але їх ніхто не міняє. Лише додають нових. За 4 роки вже би можна було вродити рекрутинговий механізм заміни типу «приводиш замість себе друга — отримуєш відстрочку на рік — потім можете помінятися»
+
0
Loginnnnn
Loginnnnn
30 июня 2026, 14:09
#
А вона вирішила, в центр занятості на обліг без довідки з тцк стати неможливо
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