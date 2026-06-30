Рынок труда Украины все больше уходит в тень, несмотря на острый кадровый дефицит

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Первые два года полномасштабного вторжения почти не повлияли на официальную занятость — 12 млн трудоустроенных, что близко к довоенному уровню. Это парадоксально, учитывая количество людей, покинувших пределы страны.

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Падение началось позже:

2021 год — 12,8 млн официально трудоустроенных, из них 11,7 млн наемных работников

2022 год — 12,1 млн, из них 11,1 млн наемных

2023 год — 11,4 млн

2024 год — 11,3 млн

2025 год — 10,9 млн, из них 10,4 млн наемных — наименьший показатель за все годы войны

первый квартал 2026 года — 9,5 млн.

Количество увольнений при этом остается стабильно высоким: около 2,6−2,7 млн человек ежегодно теряли официальную работу в течение последних трех лет.

В первые четыре месяца 2026 года уволились 884 тысяч украинцев.

из-за войны Украина вошла в десятку стран мира с высоким уровнем безработицы — по последним данным, показатель достигал 21,1%. Экономика постепенно адаптируется, но рынок труда остается сложным. Правительство пытается компенсировать нехватку специалистов, привлекая трудовых мигрантов, однако иностранных работников пока насчитывается всего несколько тысяч.

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Абсурд ситуации в том, что сокращение официальной занятости происходит на фоне острого кадрового дефицита во многих отраслях. Но выезд людей за границу и разрушение рабочих мест из-за боевых действий только частью объяснения этого феномена. Главная проблема состоит в том, что сейчас мы наблюдаем массовый переход в тень большой доли рынка трудоустройства.