С 1 июля «Укрпочта» уменьшает тарифы на доставку в села

Укрпочта убирает доплату 45 гривен за доставку в села, но увеличивает тариф на курьерскую доставку. Об этом сообщил директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский.

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С 1 июля доставка в села, где есть точка присутствия Укрпочты (отделение или комната в сельсовете), будет без доплат. То есть тариф будет таким же, как и на доставку по городу.

«Теперь быстро, без доплат — и в деревню, и в почтомат», — написал Смилянский.

Доставка в почтоматы — тоже без доплат.

В то же время из-за роста стоимости горючего «Укрпочта» увеличивает тариф на курьерскую доставку на 5 грн.

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«При этом тариф в 50 гривен остается самым доступным на рынке и одинаковым как для города, так и для села», — отметил директор «Укрпочты».