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29 июня 2026, 19:03 Читати українською

RAMageddon: Samsung, SK Hynix и Micron обвиняют в сговоре

Тройка мировых гигантов оперативной памяти Samsung, SK Hynix и Micron очутилась под прицелом суда. Коллективный иск от группы пользователей и компаний обвиняет этих производителей в тайном сговоре для регулирования объемов поставок и искусственного завышения цен. Медиа уже окрестили эту кризисную ситуацию RAMageddon. Об этом сообщает сайт VGC .

Тройка мировых гигантов оперативной памяти Samsung, SK Hynix и Micron очутилась под прицелом суда.

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Компании синхронно сократили выпуск традиционной оперативной памяти DDR3 и DDR4. Все производственные мощности они направили на HBM — дорогой стандарт памяти с высокой пропускной способностью, который сейчас пользуется огромным спросом среди разработчиков искусственного интеллекта.

В теории рынок должен сбалансироваться за счет появления новых игроков, однако барьеры для входа в индустрию DRAM оказались непреодолимыми. Строительство современного завода стоит десятки миллиардов долларов, а технологические секреты надежно защищены. Экспортные ограничения США дополнительно исключают возможность получения оборудования китайскими или другими альтернативными производителями.

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Барьеры для новых игроков и последствия для кошельков

Искусственная нехватка комплектующих ударила по всему технологическому сектору. Корпорации вынуждены перекладывать рост расходов на плечи конечных покупателей. Каждый потребитель, покупавший электронику в последние годы, фактически оплачивал это ценовое давление технологических олигополистов. Ситуация оказалась настолько критичной, что производители потребительской техники массово пересмотрели свою финансовую стратегию.

Последствия политики большой тройки DRAM:

  • Microsoft подняла цены на консоли Xbox на сумму до 150 долларов.

  • Apple посмотрела прайсы на всю аппаратную линейку продуктов.

  • Valve изменила стоимость Steam Machine из-за невозможности соблюдения первоначальных планов доступности.

  • Sony и Nintendo увеличили стоимость игровых устройств для покупателей.

Истцы уверяют: компании действовали скоординированно, избегая конкуренции ради сверхприбылей. Судебное разбирательство только начинается, однако дело уже демонстрирует уязвимость мирового рынка перед глобальными корпорациями. Судьба отрасли теперь зависит от решения суда и возможности регуляторов обуздать аппетиты производителей памяти.

Пока продолжается процесс, пользователи продолжают покупать технику по завышенным ценам, оплачивая последствия заговора, длительно остававшегося в тени.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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