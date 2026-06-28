Укрпочта выпустила новые марки к 30-летию нацпарка «Подольские Товтры» (фото)

Укрпочта ввела в обращение почтовый блок «Национальный природный парк «Подольские Товтры», посвященный одному из самых больших природоохранных объектов Украины. Спецпогашение выпуска состоялось одновременно в Киеве и Каменце-Подольском по случаю 30-летия парка, сообщает пресс-служба компании.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что вошло в почтовый блок

В состав блока вошли четыре почтовых марки с изображением редких видов флоры и фауны, охраняемых в Украине:

«Фугач Bubo bubo»

«Ящерица зеленая Lacerta viridis»

«Сон большой Pulsatilla grandis»

«Подольские Товтры»

В центре композиции художник Николай Кочубей изобразил Товтровый кряж — остаток барьерного рифа древнего Сарматского моря, которому миллионы лет.

Характеристики

Тираж почтового блока — 40 тысяч экземпляров.

Тираж конверта «Первый день» и карточки — по 15 тысяч экземпляров.

Номинал марок — U (соответствует тарифу на пересылку внутреннего простого письма).

Читайте также: Укрпочта выпустила марку к юбилею «Антонова» (фото)

Где купить

Купить почтовый выпуск «Национальный природный парк «Подольские

Товтры» можно в отделениях Укрпочты, специализированных филателистических магазинах, а также онлайн на маркетплейсе компании.

Напомним

Ранее Укрпочта представила новую марку к 250-летию независимости США.