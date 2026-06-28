Укрпочта ввела в обращение почтовый блок «Национальный природный парк «Подольские Товтры», посвященный одному из самых больших природоохранных объектов Украины. Спецпогашение выпуска состоялось одновременно в Киеве и Каменце-Подольском по случаю 30-летия парка, сообщает пресс-служба компании.
Укрпочта выпустила новые марки к 30-летию нацпарка «Подольские Товтры» (фото)
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Что вошло в почтовый блок
В состав блока вошли четыре почтовых марки с изображением редких видов флоры и фауны, охраняемых в Украине:
- «Фугач Bubo bubo»
- «Ящерица зеленая Lacerta viridis»
- «Сон большой Pulsatilla grandis»
- «Подольские Товтры»
В центре композиции художник Николай Кочубей изобразил Товтровый кряж — остаток барьерного рифа древнего Сарматского моря, которому миллионы лет.
Характеристики
- Тираж почтового блока — 40 тысяч экземпляров.
- Тираж конверта «Первый день» и карточки — по 15 тысяч экземпляров.
- Номинал марок — U (соответствует тарифу на пересылку внутреннего простого письма).
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Где купить
Купить почтовый выпуск «Национальный природный парк «Подольские
Товтры» можно в отделениях Укрпочты, специализированных филателистических магазинах, а также онлайн на маркетплейсе компании.
Напомним
Ранее Укрпочта представила новую марку к 250-летию независимости США.
Источник: Минфин
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