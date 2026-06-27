Множественное гражданство: Кабмин расширил список стран

Кабинет Министров Украины расширил список стран, с которыми разрешено иметь двойное (множественное) гражданство. В этот список вошла Республика Молдова, ставшая уже 34-м государством в «белом списке». Украинцы, проживающие в Молдове, теперь смогут приобрести гражданство Украины по упрощенной процедуре. Об этом сообщает премьер-министр Юлия Свириденко.

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Благодаря нововведению граждане Молдовы смогут получить украинский паспорт всего за несколько месяцев вместо лет. Соответствующее решение примет руководитель Государственной миграционной службы без необходимости издания указа президента. Главная особенность упрощенного порядка состоит в том, что заявители не обязаны отказываться от своего паспорта.

Экзамены онлайн и этнический фактор

Для получения украинского гражданства иностранцам необходимо сдать экзамены по украинскому языку, Конституции и истории Украины. Пока это можно сделать только на территории Украины, однако для жителей Молдовы правительство планирует ввести возможность дистанционного сдачи тестов.

По словам народной депутатки Ольги Василевской-Смаглюк, включение Молдовы в этот список обусловлено ее последовательной поддержкой суверенитета Украины, осуждением российской агрессии, присоединением к санкциям и Формулы мира.

Кроме того, немаловажную роль сыграл этнический фактор. По данным переписи 2024 года, украинцы составляют около 5% населения Молдовы (244−263 тысячи человек), а всего вместе с вынужденными переселенцами украинская община в стране насчитывает более 400 тысяч человек. Более тысячи граждан Молдовы уже имеют официальный статус зарубежного украинца.

Напомним

«Минфин» писал, что 15 июля 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внедрении института множественного гражданства. Верховная Рада приняла данный закон 18 июня 2025 года.

Что предусматривает закон о множественном гражданстве

Иностранцы из определенных правительством стран могут значительно легче получить украинский паспорт, а украинцы соответственно имеют законное право официально приобретать гражданство этих государств, не отказываясь от украинского.

Первую версию списка Кабмин утвердил в ноябре 2025 года — тогда в него входили только пять стратегических партнеров (Канада, Германия, Польша, США и Чехия). С тех пор перечень пережил несколько расширений, последняя из которых состоялась в мае 2026 года.

Статья 4 Конституции Украины продолжает декларировать принцип единого гражданства. Поскольку во время действия военного положения вносить изменения в Основной Закон запрещено, все правовые основы регулируются исключительно специальными законами.

В каких случаях разрешается множественное гражданство

в случае обретения ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства;

в случае приобретения ребенком, являющимся гражданином Украины, гражданства своих усыновителей-иностранцев;

в случае автоматического приобретения гражданином Украины другого гражданства в результате женитьбы на иностранце;

в случае автоматического приобретения гражданином Украины, достигшего совершеннолетия, иного гражданства в результате применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства;

в случае приобретения гражданства Украины в упрощенном порядке для иностранцев, являющихся гражданами государств, входящих в перечень тех, кто может получить гражданство в упрощенном порядке;

при приобретении гражданином Украины гражданства государств из перечня тех, чьи граждане приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке.

В то же время множественное гражданство не будет допускаться для тех, кто имеет гражданство России (признанной Верховной Радой государством-агрессором/оккупантом) или другого государства, не признающего территориальную целостность и суверенитет Украины.

Основные цели и преимущества множественного гражданства

Введение институт множественного гражданства стало ответом на ряд демографических и вызовов безопасности, а также на острую потребность восстановления и сохранения связи с миллионами украинцев, проживающих за пределами государства. Об этом ранее отмечали в правительстве.

Заместитель председателя Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук пояснила, что принятый закон не делает нарушителями тех украинцев, у которых де-факто есть два паспорта — украинский и другой страны проживания.

По словам Кравчук, новый закон имеет несколько важных задач: