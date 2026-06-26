Больше, чем протокол: в Украине создадут независимое Бюро для расследования ДТП

В Украине в скором времени появится новый орган, который будет заниматься расследованием транспортных инцидентов. Парламентский Комитет по вопросам интеграции в ЕС уже рассмотрел соответствующий законопроект № 13674 . Несмотря на то, что документ получил «зеленый свет» относительно соответствия европейским нормам, депутаты подчеркнули: текст нуждается в дополнительной шлифовке, чтобы полностью отвечать директивам ЕС.

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Сейчас расследованием ДТП занимаются разные ведомства (Национальная полиция, Государственная авиационная служба и профильные комиссии Министерства инфраструктуры) и это приводит к распылению ответственности и отсутствию единого подхода к безопасности.

Новое Национальное бюро расследований должно изменить правила игры. Это будет отдельный независимый институт, главной задачей которого станет системный анализ причин, по которым происходят транспортные катастрофы.

По мнению законодателей, именно благодаря этому можно будет разработать эффективные шаги по их избеганию в будущем.

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Кто и как будет искать виновников аварий

Бюро будет работать с широким спектром происшествий: от дорожно-транспортных происшествий и инцидентов на железной дороге до морских и авиационных катастроф. Главным принципом отбора персонала станет полная прозрачность, ведь без открытого конкурса попасть на работу невозможно.

Кроме того, инспекторы, которые будут расследовать аварии, будут проходить регулярное повышение квалификации, в том числе за рубежом, чтобы держать руку на пульсе лучших мировых практик.

Вот ключевые детали о том, как будет функционировать Бюро:

Бюро будет расследовать аварии на автомобильном, железнодорожном, морском, речном и авиационном транспорте (кроме военной техники).

Директором сможет стать только специалист в возрасте от 35 лет, имеющий степень магистра в сфере транспорта, минимум 10 лет опыта в отрасли и 5 лет на руководящих должностях.

Обязательным условием для руководителей является свободное владение одним из официальных языков Совета Европы.

Работники расследования должны обновлять свои знания каждые два года, перенимая опыт у международных партнеров.

Новички без опыта расследований после назначения будут проходить круглый год практики под наблюдением наставников.

В конце концов, это решение должно сделать транспортную отрасль более безопасной. Независимый орган, не зависящий от ведомственных интересов, сможет объективно оценивать каждый инцидент, делая выводы, которые спасут не одну жизнь на дорогах, рельсах или в воздухе.

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