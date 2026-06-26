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26 июня 2026, 14:55 Читати українською

Даниил Гетманцев рассказал о пенсиях, игорном бизнесе, криповалютах и инвестиционных счетах: все будет, но не скоро

Председатель парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев в интервью Interfax-Украина рассказал о ключевых законопроектах, над которыми сейчас ведется работа. Несмотря на споры с правительством и профильными министерствами, комитет планирует масштабные изменения в финансовом секторе.

Председатель парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев в интервью Interfax-Украина рассказал о ключевых законопроектах, над которыми сейчас ведется работа.

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Инвестиционные счета и фондовый рынок

Гетманцев отмечает конструктивное сотрудничество с новым руководством Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Его нового председателя, Алексея Семенюка, он называет «более адекватным «.

Сейчас комитет разрабатывает законопроекты о секьюритизации, дерегуляции эмиссии ценных бумаг и развитии негосударственных пенсионных фондов.

Одним из самых сложных вопросов остается внедрение инвестиционных счетов. Несмотря на сопротивление Министерства финансов, парламентарии планируют искать компромиссы, чтобы в конце концов запустить этот механизм и предоставить украинцам новые инструменты для сбережений.

Легализация криптовалют: снова дедлайн в июле

Рынок криптоактивов в Украине до сих пор находится в тени, и диалог с регуляторами продвигается довольно сложно. Однако Гетманцев подтверждает намерение легализовать эту область. По его словам, рабочая группа под руководством Ярослава Железняка активно работает над законопроектом.

Гетманцев прогнозирует, что соответствующий документ все же удастся принять уже в июле, хотя и признает, что неоднократно ошибался с прогнозами по этому крипторынку раньше.

Пенсионная реформа: борьба с «зарплатами в конвертах»

Гетманцев заявил, что не будет брать на себя миссию по повышению пенсионного возраста. В то же время правительственный план предусматривает минимальную пенсию 6000 грн, отмену «клановых» выплат и введение второго (накопительного) уровня.

Гетманцев откровенно признает: пенсионная система находится в состоянии математического кризиса, ведь сейчас работающих гораздо меньше, чем пенсионеров.

Главным ресурсом для стабилизации он считает детенизацию зарплат. Гетманцев отмечает: пока часть бизнеса платит работникам «в конвертах», финансовая система не будет устойчивой. Налоговая должна активно работать с теми, кто занижает выплаты, ведь детенизация автоматически наполнит Пенсионный фонд. Он приводит пример контраста: когда одни компании платят 40 тыс. грн официально, другие оптимизаторы показывают только 8 тыс. грн.

Цель пенсионной реформы — достичь коэффициента замещения на уровне 40%, однако внедрять ее постепенно из-за нехватки бюджетных ресурсов.

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Игорный бизнес: критика Минцифры и ДСОМ

Ситуация на игорном рынке вызывает у Гетманцева резкое недовольство.

Он настаивает, что этот бизнес избегает налогов, а государственная система онлайн-мониторинга (ГСОМ), которая должна контролировать выигрыши, заблокирована с 2022 года. Депутат прямо обвиняет руководство Минцифры в саботаже и называет их «аватарами» министра, которые несут ответственность за коррупционные потоки.

Гетманцев требует проведения открытого конкурса на должность руководителя игрового регулятора при обязательном участии НАБУ, чтобы прекратить ручное управление отраслью. Также он призывает к ревизии лотерейного рынка, где, по его мнению, выдавались коррупционные лицензии, в частности компаниям с российскими корнями, нуждающимся в немедленной отмене.

По словам Гетманцева, сейчас идет борьба с теми, кто не хочет отпускать из рук коррупционные потоки.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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