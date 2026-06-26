Binance проигрывает борьбу за европейский рынок из-за отсутствия лицензии MiCA

Для величайшей криптобиржи мира наступили непростые времена. С 1 июля 2026 г. все криптокомпании в Евросоюзе должны работать исключительно с лицензией MiCA. Binance , которая годами пыталась доказать свое соответствие нормам, не успевает получить этот «билет» на европейский крипторинок . Об этом сообщает Financial Times

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После отказа греческого регулятора биржа оказалась в тупике: без разрешения хотя бы одной страны ЕС оказывать услуги на всем рынке становится невозможным. Теперь пользователи в Польше, Италии, Испании и Франции начали получать массовые письма от биржи. Платформа честно признает, что до 1 июля получить лицензию не получится.

Хотя Binance уверяет, что продолжает переговоры с французскими регуляторами, это вряд ли поможет спасти ситуацию в дедлайн. Европейские чиновники оказались непоколебимы, особенно учитывая предыдущий бэкграунд компании, включая миллиардные штрафы в США и расследование во Франции.

Для биржи это мощный репутационный удар, ведь после лет споров с законом по всему миру компания снова очутилась в центре регуляторного кризиса.

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Как безопасно вывести собственные средства

Если вы используете Binance в странах ЕС, скорее всего, вы уже получили соответствующее уведомление по почте. Хотя представители биржи утверждают, что активы пользователей остаются в безопасности, затягивать с выводом денег не стоит.

Чтобы сделать это максимально безопасно, следуйте следующим шагам:

Проверьте уведомление. Зайдите в свой аккаунт и проверьте раздел сообщений или электронную почту. Компания предоставляет индивидуальные инструкции по каждому региону.

Не ищите обходные пути. Избегайте использования VPN или других методов «скрытия» локации, ведь это может привести к блокировке аккаунта без возможности восстановления доступа.

Выберите надежное хранилище. Выведите свою криптовалюту на собственный кошелек, который полностью контролируете вы, или на другую платформу, уже имеющую лицензию MiCA.

Выбирайте лицензированных конкурентов. Многие биржи, уже работающие в правовом поле ЕС, готовят специальные условия и бонусы для перехода новых клиентов.

Действуйте на опережение. Не ждите 1 июля. Чем раньше вы выведете свои сбережения, тем меньше вероятность, что вы столкнетесь с техническими задержками из-за перегрузки системы или бюрократических ограничений.

Главное правило сейчас — не медлить. Ваши активы в безопасности, пока вы держите их под собственным контролем, а не на платформе, которая входит в зону регуляторной турбулентности.