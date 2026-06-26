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26 июня 2026, 11:58 Читати українською

Binance проигрывает борьбу за европейский рынок из-за отсутствия лицензии MiCA

Для величайшей криптобиржи мира наступили непростые времена. С 1 июля 2026 г. все криптокомпании в Евросоюзе должны работать исключительно с лицензией MiCA.Binance, которая годами пыталась доказать свое соответствие нормам, не успевает получить этот «билет» на европейский крипторинок. Об этом сообщает Financial Times

Для величайшей криптобиржи мира наступили непростые времена.

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После отказа греческого регулятора биржа оказалась в тупике: без разрешения хотя бы одной страны ЕС оказывать услуги на всем рынке становится невозможным. Теперь пользователи в Польше, Италии, Испании и Франции начали получать массовые письма от биржи. Платформа честно признает, что до 1 июля получить лицензию не получится.

Хотя Binance уверяет, что продолжает переговоры с французскими регуляторами, это вряд ли поможет спасти ситуацию в дедлайн. Европейские чиновники оказались непоколебимы, особенно учитывая предыдущий бэкграунд компании, включая миллиардные штрафы в США и расследование во Франции.

Для биржи это мощный репутационный удар, ведь после лет споров с законом по всему миру компания снова очутилась в центре регуляторного кризиса.

Читайте также: Binance обещает остаться в ЕС, несмотря на проблемы с получением лицензии

Как безопасно вывести собственные средства

Если вы используете Binance в странах ЕС, скорее всего, вы уже получили соответствующее уведомление по почте. Хотя представители биржи утверждают, что активы пользователей остаются в безопасности, затягивать с выводом денег не стоит.

Чтобы сделать это максимально безопасно, следуйте следующим шагам:

  • Проверьте уведомление. Зайдите в свой аккаунт и проверьте раздел сообщений или электронную почту. Компания предоставляет индивидуальные инструкции по каждому региону.

  • Не ищите обходные пути. Избегайте использования VPN или других методов «скрытия» локации, ведь это может привести к блокировке аккаунта без возможности восстановления доступа.

  • Выберите надежное хранилище. Выведите свою криптовалюту на собственный кошелек, который полностью контролируете вы, или на другую платформу, уже имеющую лицензию MiCA.

  • Выбирайте лицензированных конкурентов. Многие биржи, уже работающие в правовом поле ЕС, готовят специальные условия и бонусы для перехода новых клиентов.

  • Действуйте на опережение. Не ждите 1 июля. Чем раньше вы выведете свои сбережения, тем меньше вероятность, что вы столкнетесь с техническими задержками из-за перегрузки системы или бюрократических ограничений.

Главное правило сейчас — не медлить. Ваши активы в безопасности, пока вы держите их под собственным контролем, а не на платформе, которая входит в зону регуляторной турбулентности.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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